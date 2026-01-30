Cómo es “La Trampa”, la impactante película que domina el top 10 de Netflix

“La Trampa”, film del 2024, se convirtió recientemente en lo más visto de Netflix en la Argentina. La película presenta a un padre que lleva a su hija adolescente al concierto de una estrella pop, solo para descubrir que todo el evento es una fachada montada por el FBI para capturar a un escurridizo asesino serial.

Si bien es uno de los recientes estrenos en la plataforma, tras su paso por los cines, no tardó en volverse el título que lidera el Top 10.

De qué trata “La Trampa”

Cooper (Josh Hartnett) es un bombero y padre dedicado que acompaña a su hija Riley al show de Lady Raven (interpretada por Saleka Shyamalan). Sin embargo, al notar una presencia policial desmedida, Cooper descubre que el estadio está completamente rodeado: el FBI sabe que «El Carnicero» estará presente y planean identificarlo antes de que termine el show. A partir de allí, la trama se convierte en un juego del gato y el ratón donde el espectador sigue al villano mientras intenta escapar de un lugar sin salidas.

Elenco y dirección

La película destaca por su enfoque psicológico y la capacidad de Shyamalan para generar tensión en un espacio cerrado.

Josh Hartnett: En el papel de Cooper, entrega una interpretación dual que transita entre el padre amoroso y el psicópata calculador.

Ariel Donoghue: Interpreta a Riley, la hija que desconoce la verdadera identidad de su padre.

Saleka Shyamalan: Además de actuar como la estrella pop Lady Raven, compuso todas las canciones originales para la película.

Hayley Mills: Interpreta a la Dra. Josephine Grant, la perfiladora del FBI que lidera la cacería.

Claves de la película

A diferencia de otros thrillers, «La Trampa» revela la identidad del asesino en los primeros minutos, enfocando el suspenso en el ingenio del protagonista para burlar la seguridad:

Perspectiva invertida: El público sigue al «malo» mientras intenta evadir la captura, lo que genera una tensión moral incómoda.

El público sigue al «malo» mientras intenta evadir la captura, lo que genera una tensión moral incómoda. El escenario: El concierto funciona como una prisión de lujo, donde cada salida está custodiada por agentes tácticos.

El concierto funciona como una prisión de lujo, donde cada salida está custodiada por agentes tácticos. El sello Shyamalan: Aunque se aleja de los giros sobrenaturales, mantiene la atmósfera de paranoia constante que caracteriza al director de Sexto Sentido.

La película fue elogiada especialmente por el carisma de Hartnett, quien logra que el espectador se mantenga pegado a la pantalla a pesar de las atrocidades que comete su personaje fuera de escena.