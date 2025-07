Amigas de toda la vida: un “Viaje al centro del desierto”, desde Neuquén a la Patagonia

“Yo no te odio, solo tenía hambre, frío y sueño”, es una de las frases que se descuelgan de la obra “Viaje al centro del desierto”, la aventura que encaran dos amigas en busca de un herencia que una abuela dejó para una de ellas. Pero tienen que salir de su zona de confort y encontrarla en el desierto patagónico. Sale de Neuquén para recorrer otras geografías.

La expedición claramente no será sencilla, pero mucho más complicado será sostener ese vínculo de amistad con idas y vueltas, encuentros y desencuentros, enojos y abrazos de hermandad. Porque la amistad de eso se trata. La obra es producida por el elenco Sindicato del Drama, con la dirección de Judith Del Pino. Esta puesta en escena es la décimo cuarta de la compañía pero la primer dirigida a todo público.

En vísperas del día del amigo/a, “Viaje al centro del desierto” se presentará mañana, a las 18, en el Colectivo Cultural Les Mirones de Las Grutas. La entrada es a la gorra. El viernes, en el mismo horario, estará en el Centro Cultural Conesa de esa localidad. Para reserva de entradas comunicarse al 2920 617794.

El sábado a las 17, será el turno de el teatro El Tubo de Viedma. Entradas al 2920 279294. El domingo, día del amigo, este viaje levantará el telón con doble función a las 16 y 19 en el Complejo Cultural de Cipolletti. Allí llegas minutos antes, sacás la entrada y listo.

“Viaje al centro de desierto”, se iniciará con Sara, que al fallecer su abuela se entera que es heredera de un particular legado. Lo tiene que ir a buscar a geografías desconocidas y recurre a Antonia, su amiga del alma; quien no titubea en decirle que la acompañará en ese viaje.

Al inicio todo parecía divertido. Pero luego de varios kilómetros las cosas fueron mutando. Sara y Antonia son muy diferentes. Son el Yin y el Yan, la espiritualidad y la materialidad. Se aman, se pelean, se desconocen, se alejan y se vuelven a encontrar. Así son ellas. Deberán transitar un largo camino hasta darse cuenta que lejos o cerca, lo que las une es la amistad y este viaje es para eso.

“La obra trata la amistad desde un lugar muy genuino, no la romantiza. Habla de una construcción de la amistad. Es una relación de amigas muy transparente, se dicen lo que se tienen que decir, se desencuentran, se pelean, se encuentran y se vuelven a elegir cada minuto. Ellas entienden que la amistad no es una relación en la que todo está permitido, sino que se va construyendo todo el tiempo”, comentó Sofy Ávila, una de las actrices.

Así, estos dos personajes se van metiendo en el desierto patagónico, un desierto también distinto. “Cuando hablamos de desierto no estamos hablando de algo negativo. De un espacio vacío de todo, sino de un lugar lleno de otras cosas que requieren de una percepción para habitarlo”, fue la sentencia de la actriz que realizará este viaje.

Y no habla de desierto literal ni de viajes a lo inhóspito. Si no que considera que el mensaje de la obra apunta a que en el día a día, se transitan esos lugares que separan el ser humano de la cotidianidad y demuestra que se puede, que es difícil, pero siempre habrá una “cabrona” o “cabrón” que diga: “y si, yo te acompaño. Y si me e enojo es por otra cosa, porque hambre, frío y sueño”.

Un poco de eso le pasó al elenco de “Viaje al desierto” cuando se vieron de pronto en un colectivo viajando a otras localidades para presentar su obra. Tuvieron que compartir largas distancias y compatibilizar sentires y modos de ser más allá de un ensayo y una puesta en escena. De allí también un poco surgió el germen que ayudó a que esta obra se perfeccione y genere en el público mucha identificación.

Sofy aseguró estar muy contenta con el resultado de las primeras funciones y entusiasmada por las que vendrán, porque el teatro se nutre de eso: de buenos guiones y de actores que no solo interpretan un personaje sino que son capaces de ponerse en la piel de personas comunes con historias comunes. La herencia al final del desierto será encontrada, pero hasta acá llegamos en este medio. El resto se develará en el teatro.