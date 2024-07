Ana Prada en Bariloche: el show que nació en un almacén uruguayo de Canelones

Ana Prada, Pata Kramer, Camila Sapin y Pedro Alemany, músicos ellos, van a tocar este miércoles en Bariloche. El show no estaba en la agenda de ninguno de ellos porque venían de vacaciones, no a tocar. Pero qué otra cosa podían hacer cuatro músicos uruguayos de vacaciones en la fría y lejana Bariloche, sino juntarse y hacer música.



El show nació en el momento en que Ana se cruzó con Pedro en un almacén de Canelones, donde todos ellos viven, y se enteró de que todos iban a coincidir un par de días en Bariloche: resulta que el sábado pasado, Ana y Pedro se encontraron en el almacén del barrio, Pedro le comentó que estaba apurada porque en un rato se iba de viaje con Camila. A dónde le pregunto Ana. “A Bariloche”, le respondió su vecino para sorpresa de Ana, que le respondió “¡Nosotras también!”.



Rápidamente, Ana se contactó con su productora local, le contó de la coincidencia y del deseo de armar algo ya que iban a estar todos allí. A los diez minutos, el show estaba resuelto: este miércoles, a las 20, en Nené Bar, con entradas en puerta y a través de boletera.com.ar.



En tránsito desde la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires hacia el aeropuerto de Ezeiza, Ana habló con Diario RÍO NEGRO sobre esta inesperada presentación en Bariloche, tan por fuera de toda agenda, pero tan cercana al afecto por hacer música con seres queridos y ante un público que siempre la espera con los brazos abiertos.



“Un viaje familiar precioso. Así que vamos a meter ese toque en un marco relindo de disfrute, de vacaciones, de intercambio, de juego”, anuncia Ana desde el auto que la lleva a ella, a Pata y a Hugo, el hijo de ambas. “Todos viajamos en plan de vacaciones para que nuestros hijos conozcan la nieve y como resulta que vamos a coincidir un par de días allá digo ‘vamos a tocar’. Era una lástima estar ahí y no tocar. Conseguimos unas guitarras y armamos algo lindo. Ya que vamos a estar ahí, en vez de guitarrear en la casa de alguno, por qué mejor no armamos algo, invitamos gente, compartimos canciones y que vayan también compositores, cantores de allá. Y bueno, no sé qué va a pasar, pero ahí estamos yendo. Yo pensé que iba a ser algo como más casero y resultó que se consiguió un lugar precioso”.



Los cuatro se conocen porque son vecinos, pero, sobre todo, porque han trabajado juntos muchas veces. Pedro Alemany fue el productor de “No” (2022), el último disco de Ana. Ana a su vez, cantó y grabó muchas veces con Camila, al igual que con Pata, “tremenda compositora y música, entre otra cantidad de cosas”.

Ana Prada es una de las cantautoras de música popular uruguaya más destacadas de su generación.



El repertorio de este encuentro inesperado de la canción uruguaya en Bariloche tendrá música de todos: habrá canciones de Ana, otras que Ana compuso junto a Pata, habrá canciones de Pata y de Camila, todas ellas acompañadas por las guitarras de Pedro.



Ana Prada (Paysandu, 1971) es una de las cantautoras más destacadas de su generación y referente ineludible de la canción popular uruguaya contemporánea. Su disco más reciente es “No” (2022), así nombrado porque, por pura casualidad (o no) todas sus canciones comienzan con “no…”, lo que no (justamente) significa que sea negativas ni mucho menos: “Sí y no son realmente parte de un mismo equilibrio que va delimitándonos. Pero, aunque no saber decir que sí sea limitante, no aprender a decir que no puede ser peligroso. El no le da calidad al sí”, reflexionaba Ana en una entrevista con Página 12.

Camila Sapin y Pedro Alemany.



Pedro Alemany fue el productor de ese bello disco, donde, remarca Ana, hay muchas canciones de Pata. Entonces, probablemente haya muchas canciones del disco, que es mi último disco”, adelanta. “Canciones de Pata inéditas, que tiene infinidad de canciones que aún no grabó. Y Camila, que acaba de sacar un disco y está trabajando en otro, probablemente haya un poco de toda esa música. Y después alguna otra, quizá del repertorio uruguayo que nos dé ganas de hacer. O que alguien la pida”.



En apenas quince minutos el espectáculo tuvo fecha, hora y lugar. También repertorio. Pero le no tenía nombre. Hasta que apareció, tan rápido como se dará el show: “Vi luz y entré”. Porque así fue: verán luz, entrarán y tocarán.

Las entradas estarán disponibles en la puerta de la sala. Para comprarlas por anticipado, a través de boletera.com.ar.