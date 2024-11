Arte para una deconstrucción: «Trans4motion», la provocativa muestra del artista de Allen Julio Albisu

¿Está preparada la sociedad argentina para una presidenta trans? La pregunta no esperó una respuesta: hubo campaña electoral, hubo elecciones y por supuesto que la ganadora fue la candidata trans. Esté o no preparado, este país metafórico tiene su presidenta trans.



Aquella pregunta, provocadora, audaz y ciertamente rupturista (se) la hizo Julio Albisu, abogado, pero, de un tiempo a esta parte, también artista visual. O acaso, sobre todo un artista.



Rionegrino de Allen, Albisu (1977) vive en la ciudad de Buenos Aires desde que terminó el colegio secundario a mediados de los 90. Estudió Derecho en la UADE, se recibió; luego hizo un posgrado en Finanzas Públicas y Derecho Tributario y centró su carrera en la acción legislativa: desde hace 15 años trabaja en el Senado de la Nación.

Producto de su propia transformación, Albisu devino en artista recién a los 35 años de la mano del artista boliviano Andrés Pereira Paz. Transitó los talleres de las consagradas Ad(riana) Minoliti y Diana Aisenberg y, en 2018, fue seleccionado por el Salón Sívori.

Mariana Genesio, la musa inspiradora y la primera foto, hecha en pandemia, que dio comienzo a lo que sería Trans4motion.



En 2019, realizó una residencia artística en Brescia (Italia), seleccionado por Palazzo Monti, junto a artistas de diversas nacionalidades, y posteriormente participa en distintas muestras. Hasta que, a comienzos de 2020, la pandemia del coronavirus detuvo al mundo.



Ese nuevo escenario dio vida en la nueva y rara (como la de todos entonces) vida de Julio Albisu a Trans4motion: un proyecto artístico y humano que educa abre cabezas y es rupturista. Un proyecto artístico tan humano, educativo, abre cabezas y rupturista que es capaz de preguntar(se) y, a su modo, responder(se), si la sociedad argentina es capaz de dar(se) una presidenta trans.

Metáforas de un país ¿posible?



Seleccionada en 2021 por el programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estrenada en junio del año pasado en el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires, Trans4motion se compone de distintas obras esparcidas por una variada paleta de colores. Reúne artes plásticas, geometrías, fotografías, videos, arte digital, esculturas y diseños de alta costura. La utilización de distintos lenguajes expresivos es per se, un recurso que refleja diversidad, una diversidad que no se limita a cuestiones sexuales, sino que rompe fronteras para sumar en un sentido evolutivo.

Trans4motion propone banderas nacionales diversas de otros países, escarapela nacional diversa y escudo nacional diverso. Esta composición de obra plástica, junto con el video de campaña de una presidente trans, himno nacional intervenido, corona, la escultura de un gorro frigio, fotografías y vestuario.



Julio Albisu recurre a una musa, que no es otra que la modelo y actriz trans Mariana Genesio, como metáfora con la idea de transmitir un mensaje desde otro lugar. El artista enfatiza a través de su obra la importancia de la diversidad, las libertades, la aceptación, el amor y la unión, dejando de lado dejando de lado los enfrentamientos y proponiendo encuentros.

Trans4motion fue aquella presentación de hace poco más de un año, fue Mariana Genesio en campaña electoral; ahora se trata de Trans4motion Federal, con la flamante presidenta trans asumiendo el cargo, hoy mismo, a las 21, en el Espacio de Arte Contemporáneo de la ciudad de La Rioja. ¿Por qué en La Rioja? Porque en Trans4motion todo es (una) metáfora que (nos) interpela.

El camino del arte de Julio Albisu



“Trans4motion para mi es un proyecto de vida, porque refleja mi transformación personal, mi evolución, como metáfora”. dice Julio Albisu. Conectado por videollamada, el artista allense dialogó con Diario RÍO NEGRO, poco antes de viajar a La Rioja donde Trans4motion se transforma en Federal: ahora incluye símbolos provinciales diversos.

“Yo soy abogado y bueno, viste que uno elige una profesión y piensa que es para siempre, que limita sus habilidades y en el camino te vas encontrando con otras situaciones que te van demostrando que podés hacer otras cosas, que podés comunicar y hablar desde otros lugares, tomar otros lenguajes y a mí me sucedió con el arte plástico, con el arte visual a los 35 años”, revela este hijo de padre abogado y de madre docente y a la vez comerciante: tenía un negocio que vendía de todo, como solía suceder hace años en pueblos como los de Alto Valle. Y allí, en el negocio de su mamá, donde pasaba buena parte de su tiempo, armaba las vidrieras. Sin saberlo, allí estaba el artista.

¿Qué representatividad e inclusión política tienen las personas trans en el poder ¿cuántos países hay primeros mandatarios trans?” Julio Albisu, artista visual



“Si yo miro hacia atrás, sí, desde chico hubo algo”, dice Julio sobre el arte en su infancia “Hubo intenciones de hacer dibujo, pero abandonadas rápidamente. Lo que más te diría que se acercaba y que me doy cuenta de que hay algo todavía, es que me encantaba hacer las vidrieras del negocio de mi vieja. Me doy cuenta de que ponía toda una creatividad como si fuera escenográfica. Yo encontraba en las vidrieras que hacía un espacio de creatividad”.

«Un niño solitario que iba entre la maquina de escribir y la biblioteca de papá y los mostradores y las vidrieras del comercio de mi mamá». Así se recuerda Albisu. «Terminé la secundaria deseoso de venir a Buenos Aires, no importaba la carrera, importaba la ciudad. Siempre fui una persona de urbes, de museos, de caminar y habitar la ciudad con lo cual el arte no podía no aparecer».

Mariana Genesio, la primera presidenta trans y una interpelación a la sociedad.



Absolutamente intuitivo y lúdico define Albisu su relación con la creación. “Después, con el devenir del camino del artista, que te digo que comienzo a los 35 años, empecé a reparar en eso de la intuición, y sobre todo cuando en el desarrollo de esta obra en la que me salí del arte plástico y tomé otros lenguajes, tomé el video, me conecté con diseñadores de alta costura para contar este relato, con fotógrafos, con editores; entonces ahí empecé a decir, acá hay algo que tiene que ver con armar una escena”.

Tomamos todo lo simbólico y lo transformamos, no solamente con la idea de abrazar lo que es la comunidad LGBTQ, sino dando un abrazo más amplio a todas las minorías y diversidades en su más amplio concepto». Julio Albisu, artista visual



Albisu tiene muy claro cuándo empezó su camino del artista: a sus 35 años. Y la sabe bien porque fue un quiebre en lo personal. “Es bastante de diván, pero bueno, sí, fue un quiebre mío en el que me di cuenta de que tenía que completar mi vida y mis espacios conmigo mismo, y ahí empecé a realizar otras búsquedas que estaban por fuera de mi trabajo y de mi carrera. Fue un momento en el que me había llenado de distintas actividades, un día iba piano, el otro día iba inglés, el otro día iba hacia una actividad física, el día siguiente iba a pintura, me había llenado la agenda para no sentirme solo básicamente, porque era eso lo que estaba elaborando en ese momento, la soledad, y en el decantar de todas esas actividades, lo único que quedó y seguí desarrollando fue la pintura”.

La foto que nació de una foto



En 2019, el año antes de la pandemia, Albisu había trabajado en la campaña presidencial en modo 24/7, dirá él. “Y la pandemia de pronto me pareció como un abismo y a la vez un espacio medio de vacaciones para tomármelo en algo que quizás no se volvería a dar en otro momento. Y ahí empecé a pintar como loco en mi casa y empecé a vender”.

Me parece que tocar el tema de los símbolos tiene que ver con que es algo que una vez que está puesto parece que es algo que sedimenta valores y que no se pueden modificar. Julio Albisu.

Una de esas obras eran dos abanicos grandes y Albisu, al verla terminada, pensó inmediatamente en Mariana Genesio, a quien había conocido en una reunión social. “Le propuse a ella hacer una foto con este abanico y ella aceptó, hicimos una producción de fotos, la saco en mis redes y a los pocos días me llaman del Cultural San Martín, me llama Alejandro Cejas, que estaba en la parte de Artes Visuales y me dice mira, nos interesa este contenido que vos acabás de crear, que utilizaste una chica trans para la fecha de la diversidad en Argentina y para promocionarlo, comunicarlo a través de redes”.



Después de que hicieron las fotos, recibieron el llamado del Centro Cultural San Martín para difundir ese contenido. “Nos hizo sentarnos a generar un texto para acompañar las fotos, estábamos hablando de la transformación que implicaba la pandemia, y a la vez la figura de Mariana como una metáfora de la transformación”.

Fue por sugerencia del Cultural San Martín que Albisu comenzó a desarrollar ideas alrededor de aquellas fotos y decidió presentarse a un mecenazgo para poder concretar una obra. “Me lancé a eso, me postulé a un mecenazgo, la idea quedó seleccionada y me metí en esto de producir la obra, desde el video, fotos, invitar a otros artistas, y ahí surgió Trans4motion”.

Julio Albisu y la bandera diversa de Japón.



“Hagamos de cuenta que hacemos una campaña presidencial en la que la candidata sos vos”, le propuso Albisu a Genesio. “Y yo empiezo a intervenir banderas, a transformar en diversas las banderas de distintos países. Ahí nos metimos con los símbolos nacionales, intervenimos la bandera de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Francia, la de Argentina, el escudo nacional, que lo transformamos en diverso, la escarapela nacional, diversa y el himno nacional. Tomamos todo lo simbólico y justamente lo transformamos, y no solamente con la idea de abrazar lo que es la comunidad LGBTQ, sino dando un abrazo más amplio a todas las minorías y diversidades en su más amplio concepto que tienen luchas más duras o peleas no sé si más grandes, quizás a veces son más minúsculas porque son desde lugares que no son visibilizados, pero la obra también ayuda a acompañar desde ese lugar”.

El proyecto aborda la deconstrucción, así como Jacques Derrida sostiene que hay que entender ese término. “Deconstrucción”, no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo.

Para operar la deconstrucción y llevarla a un plano concreto y operativo, luego de pensarla desde lo filosófico, es precisa esta deconstrucción – tanto como la diversidad a que la misma da lugar – interviniendo el símbolo y modificándolo, pues es precisamente allí – o bien a través suyo – donde opera el paradigma.

La obra imagina la transformación expandida a escala internacional, interviniendo banderas y símbolos

nacionales de distintos países, resaltando la realidad sobre la diversidad y los temas del colectivo LGBTI+.

“El tema de la diversidad, lógicamente a mí me toca, yo soy gay, y además me parece que tocar el tema de los símbolos tiene que ver con que es algo que una vez que está puesto parece que es algo que sedimenta valores y que no se pueden modificar. Entonces me parece que hay algo interesante ahí para indagar y para acercarlo al público a que se interpele en qué posibilidad los símbolos o el himno o todo lo que nos representa puede ir modificándose y acompañando la transformación de una sociedad. O sea, va más allá de la transformación que experimenta una chica trans, creo que la interpelación más profunda es las transformaciones que van sufriendo o van experimentando las sociedades. Pero cuando ponemos a Mariana en este lugar, ¿qué representatividad e inclusión política tienen las personas trans en el poder ¿cuántos países hay primeros mandatarios trans?”.

Trans4motion devenido en Federal llega este viernes al EAC Espacio de Arte Contemporáneo de La Rioja y se mantendrá hasta el 12 de diciembre, día de cierre con una jornada de “Conversatorio” con referentes de la comunidad LGBT+.

