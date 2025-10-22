Noche de los Museos en Viedma y Patagones: un sinfín de propuestas para celebrar la cultura

“La Larga Noche de los Museos” es un evento cultural a escala global. Tuvo su origen en 1997 en Berlín, Alemania, pero tras 28 años aún perdura en el tiempo. Hoy son más de 130 localidades las que celebran los museos y la cultura.

Según Liliana Verbeke, diplomada en Preservación del Patrimonio Nacional y Cultural; los museos son centros permanentes de difusión cultural, con piezas y colecciones que representan la historia e identidad de un lugar, con documentación y fuente de información.

Con el transcurrir de la historia, distintas ciudades del mundo fueron haciendo propia la iniciativa de la Noche de los Museos y transformándola. En 2002, el alcalde de París, Bertrand Delanóe, decidió ampliar el espacio de Artes Escénicas y así se convirtió en un espacio cultural en todas sus expresiones.

En Argentina se celebra anualmente y en Río Negro, este jueves 23 de octubre con una variedad de propuestas en Viedma y Carmen de Patagones, bajo el lema «El futuro de los museos en constante cambio».

La Provincia de Río Negro tiene destacados museos, incluso en pequeñas localidades como en Jacobacci el museo “Gerhold”, el “Alicia Zanona” en Conesa, los museos histórico, el paleontológico, el de la Escuela Militar de Montaña, entre otros en Bariloche, Roca, Choele Choel, Cipolletti.

La programación se extenderá desde las 18 hasta la medianoche, hora en la que museos e instituciones culturales ofrecerán actividades exclusivas, incluyendo exposiciones, charlas, conciertos y performances.

Noche de los Museos: cronograma de actividades en Viedma

– En el Museo Salesiano «Cardenal Cagliero» inauguración de las Salas 3 y 4, con apertura para visita al público a las 19.

– El Museo Gardeliano «Lisandro Segovia» presentación del libro sobre El Tango de Paulo Campano, a las 20.

– La ex capilla María Auxiliadora presentará dos muestras simultáneas desde las 18: la Asociación Española de Socorros Mutuos de Viedma expondrá «Vida y obra de Federico García Lorca», y la Municipalidad de Viedma exhibirá una muestra del taller de Mapping denominada “Viedma Antigua”.

– En el Patio Salesiano a partir de las 18, exhibición de colección de autos clásicos de la Asociación de autos Clásicos de la Comarca. A las 19, la Municipalidad de Viedma presentará la muestra permanente de la «Vida y obra de San Artémides Zatti», inauguración de la obra de nuevos baños públicos en la Manzana Histórica. Desde las 19, Actuación de bandas populares o DJ.

– Plaza Misiones Salesianas Concierto de Música Popular a cargo de la Banda de Música de la Policía de Rio Negro, a las 19:30.

– En la intersección de Mitre y Buenos Aires, IMO Arteterapia exhibirá una Muestra de Arte de sus talleres artísticos desde las 18.

– Museo Tecnológico del Agua y del Suelo,(a cargo del DPA) a partir de las 18 hs. Presentación orquesta del Bicentenario Viedma, el Coro Viedma Infantil, la Expo Turismo de la ESRN 141 y exposición Escuela Primaria 349, con maqueta de la planta potabilizadora de Viedma.

– Biblioteca Bartolomé Mitre (Colón y Rivadavia) se presentará el saxofonista Javier Bianculli, junto al coro juvenil del Bicentenario y una Muestra de Filatelia, inicio a las 18.

– La Asociación Amigos de lo Nuestro (Rivadavia 148) Muestra Plástica de autores varios del taller de acuarelas de Rodolfo Guerrisi, y el Museo Tello presentará su proyecto de nuevo museo, ambos desde las 18.

– La Legislatura de Río Negro (San Martín 118) ofrecerá la apertura y visita guiada al recinto, la muestra “Río Negro, 70 años de Historia e Identidad”, y una muestra fotográfica de la Asociación Amigos de lo Nuestro “Viedma Antigua”, desde las 18.

– El Concejo Deliberante de Viedma (Buenos Aires 320) expondrá planos originales del puente Ferrocarretero, la historia Carta Orgánica Municipal, exposición fotográfica Lugares y Sitios viedmenses de Adrián Eleta, y utensilios personales de vecinos destacados, con apertura a las 18.

– La Municipalidad de Viedma (San Martín 263) abrirá su edificio histórico y el patio desde las 18.

Noche de los Museos: cronograma de actividades en Patagones

– Museo Emma Nozzi presentará la muestra “Hablemos de Piedra Buena”, con producciones artísticas de escuelas primarias a las 18.

– El Museo Prefectura Patagones abre al público y exhibe nuevas salas de exposición a las 18.

– Taller de arte (Marcelino Crespo 9) expondrá una muestra de artistas plásticos de la Comarca a las 18.

Los museos más destacados del mundo

Según Verbeke, los cinco museos más destacados del mundo son: el Museo del Louvre en París, el Nacional de Beijing, China; los Museos Vaticanos en Roma, Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Museo Británico de Londres.

En Argentina, el más antiguo es el de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, proyectado en 1812 y fundado en 1823 por el propio Rivadavia, cuando era ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los más importantes de Latinoamérica porque tiene la mayor colección de arte argentino, fundado en 1896.

“La ciudad de Buenos Aires está logrando hacer de éste día una verdadera movilización y manifestación cultural colectiva, digna de valorar para la curiosidad, el deleite y la información de visitantes ávidos de indagar lo que atesoran en su interior”, valoró Verbeke.

Este 2025, desde CABA emitieron un pase gratis para los distintos medios de transporte a fin de permitir la asistencia de todo aquél que no tenga medios para hacerlo.