Benjamín Vicuña protagonizará “Aquí me bajo yo”, una película sobre vínculos familiares y vejez

El actor chileno se suma al nuevo largometraje de Matías Bize, basado en una exitosa obra teatral. La historia reúne a tres generaciones atravesadas por un conflicto familiar y el deseo de recuperar las ganas de vivir.

Benjamín Vicuña comenzó el rodaje de “Aquí me bajo yo”, la nueva película del director chileno Matías Bize, reconocido por su trayectoria internacional y ganador de un premio Goya.

El film, que prevé su estreno mundial en 2027, adapta la obra teatral homónima de la dramaturga y actriz chilena Elena Muñoz, una de las producciones más vistas del teatro de ese país durante 2025.

De qué trata “Aquí me bajo yo”

La película pone el foco en un abuelo atravesado por un profundo deterioro físico y emocional. Luego de una situación límite, su nieta Amanda logra intervenir y busca ayudarlo a recuperar el deseo de seguir adelante.

Ese episodio provoca el regreso de Julián, el personaje de Benjamín Vicuña: es hijo del hombre y padre de Amanda, y vuelve a Chile después de vivir durante años en Alemania.

El reencuentro de estas tres generaciones abre viejas heridas, culpas y conflictos familiares que habían quedado sin resolver. En medio de una noche de tormenta, los personajes deberán enfrentar los silencios del pasado y revisar sus vínculos.

Un elenco chileno y una historia íntima

Vicuña comparte el protagónico con el reconocido actor Jaime Vadell, de 91 años, y con Milena Bastidas, quien interpreta a Amanda. El guion fue adaptado por Elena Muñoz junto a Raimundo Bastidas y la propia Milena Bastidas.

La filmación comenzó el 19 de octubre en una casa de campo cercana a Santiago de Chile, ubicada junto a un viñedo. La elección de la locación dialoga con el universo de la historia, atravesado por la cultura vitivinícola y los negocios familiares vinculados al cultivo de la uva.

El reencuentro de Benjamín Vicuña y Matías Bize

La película marca un nuevo trabajo conjunto entre Benjamín Vicuña y Matías Bize, quienes ya habían coincidido en “La memoria del agua” (2015), drama que tuvo estreno internacional en el Festival de Venecia.

Con un relato centrado en la vejez, la soledad, la salud emocional y la reconciliación, “Aquí me bajo yo” se perfila como uno de los próximos proyectos cinematográficos chilenos con llegada internacional.