Masters 1000: se acabó el sueño del dobles para Cerúndolo y Etcheverry en Montreal

Fran y Tomy serán los dos únicos preclasificados en el Masters 1000 de Cincinnati.

¡Quién les quita lo bailado! Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry no pudieron seguir dando sorpresas en el cuadro de dobles de Montreal y quedaron eliminados esta tarde en las semifinales del Masters 1000 canadiense disputado sobre superficie rápida.

La pareja argentina, que ayer había dado la nota eliminando al dúo N°1 del planeta, no pudo ante la dupla brasileña conformada por Rafael Matos (39°) y Orlando Luz (40°), la cual terminó imponiéndose por 6-4 y 7-6 (7), en poco más de una hora y media de partido.

Luego de sorprender al finlandés Harri Heliovaara (1°) y al británico Henry Patten (1°), el porteño y el platense, ambos de 27 años, iban hoy por otra sorpresa en la Rogers Cup, pero la solidez y potencia en el servicio de sus rivales no fue fácil de contrarrestar durante el encuentro.

🇦🇷 FINAL DE UN GRAN CAMINO EN #MONTREAL 👏



La pareja Cerúndolo/Etcheverry no pudo en las semifinales ante la dupla brasileña Luz/Matos y se despidió con un 6-4 y 7-6 (7) del M1000 canadiense. pic.twitter.com/Qa7pOhXnnP — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 12, 2026

Luego del perder el primer set, las dos raquetas más importantes del país, que no jugaban juntos desde marzo de 2025 en Indian Wells, lograron recuperarse de una desventaja en el segundo y forzar el tiebreak.

A pesar de tomar una clara ventaja y ponerse 5-1, una serie de errores emparejó el marcador, hasta que, una doble falta de Cerúndolo, sentenció la victoria de los brasileños y la eliminación en semifinales.

Para Cerúndolo y Etcheverry, los únicos dos preclasificados que tendrá Argentina desde mañana en Cincinnati, fue la tercera vez que alcanzan la instancia de los cuatro mejores de un torneo, luego de conseguirlo en los ATP 250 de Bastad 2022 y de Buenos Aires 2025.

Además de ellos, los otros seis tenistas albicelestes que dirán presentes en el cuadro principal serán: Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Román Burruchaga.