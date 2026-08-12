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Economía

Luis Caputo renovó vencimientos y no soltó pesos al mercado

El Ministerio de Economía colocó $4,49 billones en la licitación de deuda, exactamente el monto que debía afrontar este viernes, y evitó inyectar pesos adicionales al mercado.

Redacción

Por Redacción

Ministerio de Economía.

Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía colocó hoy bonos de deuda pública por $ 4,49 billones para hacer frente a vencimientos por el mismo monto, con lo cual decidió no volcar pesos al mercado.

Economía cubrió todos los vencimientos

La oferta del mercado fue de $ 6,49 billones, por lo que Finanzas debe quedarse solo con lo necesario para hacer frente a la obligación de este viernes.

La conclusión es que Hacienda cree que el nivel de liquidez actual es el adecuado.

En la anterior licitación había absorbido $ 3,7 billones, que luego colocó en bancos comerciales (mayoritariamente en el Banco Nación), lo cual generó una polémica que derivó en querellas cruzadas entre el ministro Luis Caputo y la diputada Marcela Pagano.

De los $ 4,49 billones suscriptos, $ 3,29 millones fueron en LECAP con vencimiento a fin de noviembre a una tasa de 2,11%. Esto indica que el mercado privilegió colocaciones de corto plazo, posiblemente ante el temor por una falta de liquidez.

Por otro lado, Finanzas tomó U$S 50 millones en AO29, la totalidad de lo que estaba dispuesto a licitar. La tasa fue de 8,72%, en línea con las operaciones anteriores. Mañana habrá una segunda vuelta por igual monto.

Corresponsalía Buenos Aires


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El Ministerio de Economía colocó hoy bonos de deuda pública por $ 4,49 billones para hacer frente a vencimientos por el mismo monto, con lo cual decidió no volcar pesos al mercado.

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