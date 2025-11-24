Confirmado: «Viudas Negras» tendrá segunda temporada en TNT y Flow

Era un secreto a voces en los pasillos de Pampa Films, pero este lunes feriado llegó la confirmación que los fans estaban esperando: habrá segunda temporada de «Viudas Negras». La serie, creada y protagonizada por la dupla explosiva de Malena Pichot y Pilar Gamboa, renovó contrato para una nueva entrega que promete subir la apuesta en este delirante mundo criminal de Nordelta y Flores.

📺 TNT confirmó la segunda temporada de “VIUDAS NEGRAS”pic.twitter.com/pMaFXfKSlB — fefe (@fedeebongiorno) November 24, 2025

¿Cuándo sale la temporada 2 de Viudas Negras?

Según el comunicado oficial difundido por TNT y Flow, la preproducción de Viudas Negras ya está en marcha. Si bien no hay fecha de estreno exacta, se confirmó que el rodaje comenzará durante el verano de 2026. Esto ubica el posible lanzamiento para el segundo semestre del próximo año.

La primera temporada se estrenó en junio de este año y rápidamente se posicionó en el Top 10 de lo más visto en Flow y Max, gracias al boca a boca en redes sociales que celebró el regreso del humor ácido de Pichot combinado con la versatilidad actoral de Gamboa.

Alerta spoilers: ¿qué sabemos de la trama de Viudas Negras?

El final de la primera parte de Viudas Negras nos dejó con la aparición estelar de Paola (interpretada por María Fernanda Callejón), quien llegó para patear el tablero. La nueva temporada retomará exactamente desde ese punto de tensión.

La historia seguirá explorando la dinámica rota y reconstruida entre Maru (la «cheta» de barrio cerrado) y Mica (la peluquera de Flores), quienes deberán desempolvar, una vez más, sus viejas tácticas de seducción y robo para sobrevivir a nuevas amenazas.

Se espera el regreso del elenco central, incluyendo a Minerva Casero, Mónica Antonópulos y Marina Bellati.

Viudas Negras: dónde ver la primera temporada completa

Si todavía no te subiste a la ola de Viudas Negras, tenés ahora la excusa perfecta para ponerte al día. Los 8 episodios de media hora están disponibles on demand en: