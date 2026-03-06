Cruzando el Charco: presente y futuro de una banda todoterreno

Cruzando el Charco despide Esencia, su séptimo disco de estudio editado en 2024, con una gira que la traerá de regreso al Alto Valle. La banda platense se presentará el próximo 21 de marzo en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas se consiguen por sistema a través de flashpass.com.ar. Con Club Río Negro veinte por ciento de descuento.

Luego de una gira europea de once shows en siete países y de una multitudinaria presentación en el reciente Cosquín Rock 2026, Cruzando el Charco está listo para las nuevas canciones en las que ya están trabajando para el sucesor del exitoso Esencia.

“En este momento estamos en una especie de impasse entre disco y disco, estamos escribiendo las canciones del próximo mientras visitamos los lugares que no pudimos hacer en la despedida de Esencia”, dice Nahuel Piscitelli, guitarrista de Cruzando el Charco en un extenso diálogo con Diario RÍO NEGRO.

“Nosotros siempre respaldamos la salida de cada disco con una extensa gira, salimos a tocarlo por todos lados, pero también solemos organizar giras para despedir ese disco. Y de la despedida de Esencia lamentablemente nos había quedado colgado Neuquén. Así que en eso estamos, escribiendo canciones para el próximo disco y tocando en los lugares que no hemos podido llegar con la despedida de Esencia”.

De lo nuevo de Cruzando el Charco, por el momento solo se conoce “Harto”, disponible en las plataformas desde fines de noviembre del año pasado, una canción que tiene muy contentos a los músicos de la banda por la inmediata recepción que tuvo en toda la fanaticada. “Siempre que haces algo nuevo estás muy pendiente de cómo lo toma la gente, si le va bien, si tracciona, si no, y de encontrarle un lugar en la lista, que eso también está bueno”, cuenta Piscitelli.

“Y después, a medida que vayan pasando las canciones que vamos escribiendo, tengamos ganas de hacer alguna cosita, nosotros solemos espoilear las canciones nuevas en un momento acústico que suele tener el show, porque las tenemos, sabemos que ya están ahí y nos dan ganas de tocarla”, reconoce.

Cruzando el Charco, ante una multitud en el último Cosquín Rock.

P: ¿Cómo le fue al disco?

R: ¡Uh, hermoso! Mirá, para mí fue, por suerte lo ves cada disco que pasa, un salto de calidad en el audio. Me parece que tiene un audio muy, muy maduro, y eso se nota.

Los invitados que tiene también son tremendos todos, estamos hablando que es un disco que tiene a Nahuel Penissi, a Gustavo Cordera, a Facundo Soto de Guasones, a Chano y a La K’onga como invitados, que para nosotros es un lujazo total.

Y es un disco que nos llevó a recorrer Europa. Hicimos siete países en catorce días en una gira con once fechas, la verdad que para nosotros es una locura. Así que yo creo que al disco le fue bárbaro, que nosotros estamos muy, muy a gusto con este disco. Pero a todo le llega su final y nosotros somos una máquina de hacer canciones nuevas. Se termina el disco y siempre se te caen dos o tres canciones nuevas que ya querés sacarlas. Imaginate hacerlas esperar, pobrecitas, casi dos años (risas).

P: Musicalmente, ¿qué quisieron hacer con el disco cuando lo empezaron a hacer, qué búsquedas musicales pensaron para estas canciones?

R: Y quizás es la primera vez que tenemos un cuarteto así hecho y derecho, pero qué nos pasó: compusimos la canción y dijimos, bueno, esto es un cuarteto, hagamos lo mejor que podamos con esto, después vino La K’onga y dijo, muchachos, todo bien con ustedes, me encanta lo que hacen, pero el cuarteto se hace así (risas) y nos terminaron enseñando a full.

También nos pasó que tuvimos un crecimiento muy grosso en el laburo con los productores. Nos dimos cuenta que les llegamos a ellos con las canciones mucho más cerraditas, que sus intervenciones fueron como determinantes, pero menos intervenciones en cada una de las canciones. Eso quiere decir que nosotros ya estamos un poquito más amalgamados como banda y en equipo con los productores, hubo menos correcciones en la mezcla, no hubo correcciones en el máster, así que en general como que se aceitó todo.

Ahora de hecho estamos empezando a mejorar la metodología de cómo hacemos que esas canciones lleguen a la sala de ensayo, vamos a hacer una gran cantidad de canciones para quedarnos con pocas, que es algo que no ha pasado. Teníamos 15, 16 como mucho, ahora estamos buscando un cúmulo de 30, 35 canciones por lo menos para realmente poder sacar el mejor material.

“Arrancamos siendo un proyecto electroacústico de canciones que tengan que ver con el Río de la Plata, el tango, el candombe y bla, bla, bla. Metimos dos rock and rolles y una cumbia y ya se fue todo al carajo”. Nahuel Piscitelli, guitarrista de Cruzando el Charco

P: ¿Cuál fue el punto de partida de la banda, para después probar cosas, como quisieron probar cuarteto, como quisieron probar una balada, como quisieron después cruzarse con canciones más pop?

R: Para mí hay una premisa fundamental ahí que es una frase de Drexler: si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Cruzando el Charco desde su misma génesis arrancó diciendo vamos a hacer un proyecto electroacústico, pero con más base acústica, con un corte de canciones, una curaduría de canciones que tengan que ver sobre todo con el Río de la Plata, el tango, el candombe y bla, bla, bla. Metimos dos rock and rolles y una cumbia y ya se fue todo al carajo (risas).

Es medio en ese plan la cosa, como que no nos hemos dado cuenta de que hay una curiosidad por seguir investigando los géneros y las músicas y escuchar discos nuevos y gente que hace cosas nuevas o reencontrarse con un disco antiquísimo que de repente te cautiva y decís che, es por acá. Y para nosotros todo eso nos recontra alimenta, es lo que hace de motor para los discos y para las canciones y te diría que para el arte de Cruzando en general.

P: Una particularidad de la banda es que muchos creen que son uruguayos. Incluso en Uruguay los sienten como propios. ¿Por qué creés que sucede?

R: Primero, porque el nombre lo dice, de hecho, la prensa varias veces se ha confundido y nos menciona como la banda uruguaya cruzando el charco y vivimos todos en La Plata (risas). Hay que ir, como los lugares de la provincia a los que hemos ido.

También creo que es cultural. Hay muchos menos límites de los que se plantean a nivel geográficos. Nos ponemos más barreras de las que existen en realidad. Nosotros quisimos hacer un disco electroacústico que fusionara la música del Río de la Plata, no nos salió del todo bien (risas) y en eso que nos pasó o que no nos pasó fue que encontramos nuestra propia identidad. Pero el objetivo era hacer candombe, tango, murga uruguaya, rock nacional. De repente pasaron cosas, y por suerte que pasaron, y se formó lo que terminamos siendo como banda.

