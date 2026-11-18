La nueva etapa de James Bond comienza a tomar forma y promete reunir a algunas de las figuras más importantes de Hollywood. Después de que Robert Pattinson fuera confirmado como el nuevo agente 007, todas las miradas se trasladaron hacia otra de las grandes incógnitas de la franquicia: quién será la actriz elegida para interpretar a la próxima chica Bond.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de información de medios internacionales y de la revista Variety, ya comenzaron a circular los nombres de varias estrellas que podrían acompañar al protagonista de Crepúsculo y The Batman. Entre las favoritas aparecen Zendaya, Florence Pugh, Margaret Qualley y Alexandra Daddario, aunque por el momento ninguna fue confirmada oficialmente.

Robert Pattinson, el nuevo James Bond: cómo será la película

Amazon MGM Studios confirmó el lunes 16 de noviembre que Robert Pattinson, de 40 años, será el encargado de interpretar al agente secreto más famoso del cine, tomando el lugar que dejó Daniel Craig después de Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.

La nueva película estará dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por sus trabajos en Dune, La llegada y Blade Runner 2049. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la exitosa serie Peaky Blinders.

La elección de Pattinson puso fin a meses de especulaciones sobre quién sería el próximo 007. Entre los actores que habían sonado para el papel se encontraban Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.

De acuerdo con versiones difundidas por la prensa internacional, el actor británico podría protagonizar al menos tres películas de la franquicia, aunque ese compromiso todavía no fue detallado oficialmente por el estudio.

Quién será la próxima chica Bond: las cuatro actrices que suenan como favoritas

La elección de la protagonista femenina es uno de los próximos grandes desafíos de la producción.

La revista Variety analizó los nombres de distintas actrices que podrían encajar en el universo de James Bond, teniendo en cuenta su trayectoria, experiencia en películas de acción y química con Robert Pattinson.

Zendaya, una de las grandes favoritas para acompañar a Robert Pattinson

Zendaya aparece entre las candidatas más fuertes para convertirse en la próxima chica Bond.

La actriz, que alcanzó reconocimiento internacional por Euphoria, Spider-Man y Dune, compartió distintos proyectos con Pattinson durante 2026.

Su experiencia en grandes producciones y su popularidad internacional la posicionan como una de las opciones más comentadas para acompañar al nuevo agente 007.

Florence Pugh, una actriz con experiencia en acción

Otro de los nombres que genera expectativa es el de Florence Pugh, reconocida por sus actuaciones en Mujercitas, Midsommar y el universo cinematográfico de Marvel.

Su interpretación de Yelena Belova en Black Widow le permitió demostrar sus habilidades en escenas de combate y secuencias de acción.

Además, su participación en Dune: Part Three la vincula con Denis Villeneuve y Robert Pattinson, dos figuras centrales del nuevo proyecto.

Sin embargo, también trascendió que la actriz podría sentirse más atraída por interpretar a una villana que por asumir el tradicional papel femenino de la saga.

Margaret Qualley, la actriz que ya tuvo un acercamiento al universo Bond

Margaret Qualley es otra de las figuras que aparecen en las especulaciones.

La actriz, conocida por sus trabajos en La sustancia y Érase una vez en Hollywood, protagonizó uno de los momentos más recordados del homenaje a James Bond realizado durante la ceremonia de los Oscar 2025.

Aquella presentación volvió a poner su nombre en relación con la franquicia.

Su versatilidad interpretativa y su presencia en pantalla la convierten en una de las candidatas que despiertan interés entre los seguidores del agente secreto.

Alexandra Daddario, la candidata que ganó fuerza en las últimas horas

El nombre de Alexandra Daddario también comenzó a circular con fuerza.

La actriz, conocida por The White Lotus, Baywatch y Percy Jackson, habría sido considerada para participar del proceso de selección, según versiones difundidas por medios de espectáculos.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su posible participación, su incorporación a las especulaciones amplió la lista de candidatas.

Cuándo se estrena la nueva película de James Bond con Robert Pattinson

La nueva entrega del agente 007 todavía no tiene una fecha oficial de estreno.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, la producción podría comenzar a principios de 2027, aunque los detalles del rodaje y del elenco permanecen bajo reserva.

La película marcará el comienzo de una nueva etapa para la franquicia, ahora bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.

Mientras se esperan nuevas confirmaciones, la elección de la próxima chica Bond se convirtió en uno de los temas más comentados de Hollywood.

Por ahora, Zendaya, Florence Pugh, Margaret Qualley y Alexandra Daddario integran la lista de nombres que circulan entre medios y seguidores de la saga, pero la decisión final todavía no fue anunciada.