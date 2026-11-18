Zendaya no decepciona nunca en las alfombras rojas. Y la gala de los Governors Awards no fue la excepción. La actriz eligió una combinación de tonos cálidos aportando intensidad y naturalidad, una inspiración total para el verano.

El makeup de Zendaya vuelve a poner en primer plano una de las tendencias que mejor acompañan los días de calor: el bronze glam. La propuesta tiene como protagonista una piel cálida y luminosa con una mirada protagonista.

Cómo conseguir el efecto bronceado y luminoso

Uno de los secretos de este maquillaje está en trabajar la piel. Prepararla con el skin care es un must para que quede luminosa y glowy. Para el verano lo ideal es usar una base liviana o en formato serum, que deje una piel uniforme sin causar pesadez.

US actress Zendaya attends the 17th Annual Governors Awards at the Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood in Hollywood, California on November 15, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP)

Las mejillas son la zona más importante. Para aportar calidez, marcar los volúmenes del rostro y conseguir un efecto esculpido, lo ideal es combinar bronzer y rubor en tonos marrones y durazno. La clave está en elegir dos tonalidades que se complementen y difuminarlas para evitar cortes de color.

No te olvides del iluminador en los puntos altos del rostro para termina de construir ese efecto de piel radiante.

Sombras marrones y una mirada protagonista

Los ojos son otro de los puntos fuertes del look. En este caso, Zendaya llevó unos smokey eyes en tonos tierra con mayor volumen sobre el parpado móvil. Si bien no optó por delineado, las pestañas definidas le dan la intensidad a la mirada.

Se pueden combinar sombras chocolate y bronce, sumar un delineado cerca de las pestañas y difuminar los bordes para conseguir un acabado más integrado.

Labios nude: el equilibrio del maquillaje

Para completar la propuesta, Zendaya llevó los labios en un tono natural con acabado brillante. Lo construyó con un delinado sutil en color marrón y lo completó con un gloss, aportando frescura y equilibrando la intensidad de los ojos.

Estos labios siempre son una alternativa versátil para el verano tanto para un look de día como para una salida de noche.