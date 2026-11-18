Una vulnerabilidad informática de alto impacto activó un protocolo de seguridad a escala global. La firma de ciberseguridad Calif, asistida por GPT-6 Cyber —un modelo de inteligencia artificial de OpenAI diseñado para rastrear errores en códigos complejos—, detectó una falla crítica en Java, el tercer lenguaje de programación más utilizado del mundo.

Esta tecnología funciona como la base invisible sobre la que operan aplicaciones empresariales, transferencias bancarias, sistemas hospitalarios y plataformas estatales. Según reveló The New York Times, alrededor del 90% de las compañías que integran la lista Fortune 500 dependen de este código para sostener sus operaciones diarias.

Ante un defecto calificado con 9,2 puntos sobre 10 en la escala internacional de gravedad, Oracle publicó este martes 17 de noviembre una actualización oficial para neutralizar el problema, identificado técnicamente como Java4Shell.

Qué sistemas están en riesgo y qué pasa con Microsoft Outlook

Desde la firma investigadora aclararon que el problema no impacta en todos los dispositivos que utilizan Java. La vulnerabilidad se presenta únicamente en servidores con procesadores específicos, habituales en algunos centros de datos, mientras que los equipos con arquitectura ARM64 no están afectados.

Por este motivo, las organizaciones deben revisar tanto el tipo de hardware que utilizan como la versión instalada. El fallo alcanza a determinadas ediciones de OpenJDK y distribuciones derivadas:

Amazon Corretto y Eclipse Temurin



y Microsoft Build of OpenJDK y Red Hat OpenJDK



y Oracle Java SE y Oracle GraalVM for JDK

En paralelo a la publicación de este parche, durante las primeras horas de este miércoles se registraron inconvenientes en servicios corporativos. De acuerdo con los reportes de usuarios recopilados por el portal especializado Downdetector, la plataforma de correo Microsoft Outlook presentó fallas de funcionamiento desde las 6:09.

Coordinación internacional antes de divulgar el fallo

Antes de hacer públicos los detalles técnicos de Java4Shell, los investigadores llevaron adelante un trabajo conjunto para dar tiempo a los proveedores y usuarios a aplicar las medidas de protección correspondientes.

La coordinación involucró a empresas tecnológicas como Google y Microsoft, además de las agencias de seguridad de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, países que integran la alianza Five Eyes.