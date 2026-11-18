Jorge Porcel Jr. volvió a llamar la atención con una inesperada propuesta laboral. El hijo del recordado humorista argentino decidió aprovechar la temporada de celebraciones de fin de año para ofrecer sus servicios en fiestas privadas, reuniones familiares y eventos empresariales. Pero lo que más sorprendió fueron los precios que cobra por sus apariciones y por enviar saludos personalizados.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el mediático comenzó a promocionar sus servicios a través de Instagram, donde se presenta como artista visual. Su propuesta incluye desde mensajes grabados para amigos y familiares hasta participaciones en encuentros sociales, con valores que pueden alcanzar el medio millón de pesos.

Cuánto cobra Jorge Porcel Jr. por un saludo personalizado

Una de las propuestas más llamativas del hijo de Jorge Porcel es la posibilidad de contratarlo para enviar un mensaje especial a otra persona.

El servicio consiste en saludos personalizados en formato de audio o video, destinados a cumpleaños, celebraciones o simplemente para sorprender a un amigo.

De acuerdo con la información difundida, cada saludo tiene un valor de $56.000.

A través de sus redes sociales, Porcel Jr. invita a sus seguidores a solicitar estos mensajes y asegura que puede realizarlos rápidamente.

Además, en una de sus publicaciones aclaró que los saludos relacionados con el fútbol tienen una tarifa diferente, aunque no precisó públicamente cuál es ese valor.

Cuánto cuesta contratar a Jorge Porcel Jr. para una fiesta o evento privado

La propuesta no se limita a los mensajes grabados. El mediático también ofrece su presencia en fiestas de fin de año, encuentros empresariales y celebraciones particulares.

El precio por contratar a Jorge Porcel Jr. puede llegar a los $500.000, una cifra que no incluye los gastos de traslado y viáticos.

El hijo del humorista promociona estas presentaciones como una alternativa de entretenimiento para quienes buscan sumar una figura conocida a sus reuniones.

En sus publicaciones menciona la posibilidad de participar en celebraciones organizadas en casas particulares, empresas, clubes y countries.

También anuncia precios promocionales para quienes deseen contratar sus servicios durante las próximas semanas.

El nuevo emprendimiento de Jorge Porcel Jr. para las fiestas de fin de año

Con la llegada de diciembre, Jorge Porcel Jr. decidió reforzar su presencia en las redes sociales y promocionar sus servicios de entretenimiento.

La iniciativa se suma a otras propuestas que el mediático había impulsado durante 2026.

En julio, su participación en asados y reuniones privadas ya había generado repercusión cuando trascendió que cobraba entre $600.000 y $800.000 por asistir a determinados encuentros.

En aquel momento, el hijo del histórico comediante defendió públicamente su derecho a establecer sus propias tarifas y explicó que los valores podían variar según las características de cada contratación.

Ahora, con una propuesta especialmente orientada a las celebraciones de fin de año, Jorge Porcel Jr. busca aprovechar su popularidad para ofrecer una experiencia personalizada a quienes quieran contratarlo.

Mientras tanto, los precios de sus saludos y presentaciones volvieron a despertar curiosidad entre los seguidores del espectáculo argentino.