Del Alto Valle a la cordillera: Sofía Viola, músicas del mundo con alma gitana

Sofía Viola, la cantautora bonaerense nacida en Lanús, regresa a esta parte de la Patagonia luego de un buen tiempo. Y lo hará para presentar su último y más ambicioso disco, Alma Gitana. Editado a mediados de 2024, este trabajo es un profundo viaje sonoro por las músicas folclóricos de Oriente cercano y no tan lejano, donde Andalucía parece ser el punto de partida.



Los shows que Sofía Viola ofrecerá junto a su “banda interior”, tal como ella misma le dirá a Diario RÍO NEGRO, serán este viernes, a las 21, en Casatres (San Martín 55, Neuquén); mañana sábado, a las 21, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1.043, Roca); el domingo, a las 21, en Biblioteca Sarmiento, de Bariloche; y el lunes, a las 21, en Biblioteca Osvaldo Bayer, de Villa La Angostura. Las entradas están disponibles en las boleterías de las salas y por sistema a través de entradaweb.com.ar.



“Estoy presentando Alma Gitana, un disco que saqué el año pasado, más orientado a otras músicas, también folclóricas, pero de otras partes del mundo, del lado más oriental”, cuenta la cantautora. “Estoy llevando un concierto con estas canciones y además compartir otras canciones de otras épocas, otras más recientes, viejas y nuevas composiciones. Voy yo sola, voy con mi banda interior (risas)Voy con la guitarra, ronroco… y las canciones de todos los ritmos”.



Alma Gitana, su sexto disco desde su debut con Parmi (2009), es un disco que Sofía siente que se debía, no sólo por las sonoridades y las instrumentaciones con los que fue hecho, sino también por el uso del autotune. Sofía siente que se debía experimentar con el autotune. De hecho, el disco abre con su voz autotuneada, un arreglo como un inequívoco punto de partida.

En Alma Gitana no toqué ninguna guitarra, eso me permitió también otro color interpretativo” Sofía Viola



“El autotune es una herramienta bastante vieja, solo que hoy se abusa un poco con su uso. A mí me gusta mucho Daft Punk y ellos lo usan todo el tiempo y me parece fantástico porque, en mi caso, no es que use autotune para ajustar una nota o porque no sé cantar, sino que lo usé porque dije quiero que haya autotune ahí, porque me gustó. Además, mucha música árabe moderna usa autotune, mucha música egipcia también moderna usa autotune y a mí eso como que me gusta. Me llevo bien con eso y me gustaría explorar un poco más el mundo de los efectos vocales, abrirme a otros horizontes y experimentar con la voz que es mi instrumento principal”.



Todo este tinte agitanado, dirá Sofía, es algo que viene de su infancia, de su casa, los discos que se escuchaban allí. “Así como me conocen como una artista más del palo del folclore latinoamericano, con guiños al tango, al rock de acá y otras cosas, esta vez me permití mostrar otras cosas, ir al fondo de estas composiciones que iban pidiendo elementos distintos a otras canciones”.



En realidad, fueron las propias canciones las que la llevaron a estos sonidos y también mucha música de ahora. “Me influyó mucho un disco de C. Tangana y otro de Rosalía, y otros artistas que también tuvieron una especie de recordar música de los 2000, en el caso de Rosalía el reguetón, en el caso de Tangana hacer colaboración con los Gypsy Kings, y evocar algún título de alguna canción de Rosario Flores, como en una especie de melancolía de los 2000 que tuve con este disco”, reconoce.



Sobre el audio del disco, trató de ir a uno más hi-fi porque “siempre quise sonar como música vieja, porque es la música que a mí me gusta”, pero, de repente, encontró otros colores, otras paletas en esta música más actual, otro lenguaje, que no dejó de tener lo clásico de la canción. Y también en la orquestación del disco. “Con el productor Juan Pablo Toch tratamos de ir a ese minimalismo, casi todo está tocado en el disco, hay programaciones, pero no es que todo está hecho por máquina, sino que hay una persona, hay arreglos, hay flauta, hay cello, y también eso como muy minimalista, a diferencia de otros discos que por ahí tenían una orquestación mucho más amplia, en este disco se trabajó con poquito”.



Otra influencia acaso inesperada que tiene Alma Gitana es la novela tevé El Clon. “Lo digo en todas las entrevistas porque me parece un dato fundamental”, aclara Sofía antes de explicarse. “Estábamos viendo El Clon con mi mamá y empecé a escuchar algo en la música de la banda sonora de la novela, que tiene mucha música tradicional árabe y ahí entré en un viaje. A partir de ese momento me vi tomada por la cultura oriental y de repente estaba escuchando mucha música tradicional de distintas culturas, como música turca, música de Afganistán, música de Rajastán, música de Egipto. Todo eso sumado a estas canciones que se iban componiendo durante la cuarentena, y otras que ya venían con esos sonidos del norte de África, del todo Sahara, o sea, como que venía muy en esa temática y el resultado fue este disco”.

De regreso al principio de este viaje sonoro, el punto de partida es Lola Flores. “Mi mamá es muy fan de ella”, cuenta Sofía. En la voz de Lola Flores dice que empezó todo. “Escuché mucho un disco de ella y me quedó en el corazón. También había otro disco de Camarón de la Isla que era como un disco raro, porque en mi casa era mucha música latinoamericana y sobre todo centroamericana, salsa, cumbia, merengue, todos esos colores que han escuchado siempre en mis músicas”.



Pero Sofía le puso su propia impronta a todo aquello en incorpró a su bagaje la voz de Rosario Flores, la hija de Lola, que en el 2000 sacó un disco que mi mamá lo estrujó, lo apretó todo y lo escuché muchísimo Y después, me acuerdo de que en esos años de los 2000, 2002, 2006, Manu Chao sacó el disco Esperanza, la presentación Esperanza Ahí vino como un aluvión de música rumba catalana, de música gitana. Después apareció Kusturica”.



Todas estas referencias musicales que están plasmadas este disco dice Sofía que “se respetaron un montón porque es muy difícil a veces ejecutar la música. A mí me pasa, desde mi lugar de composición, que con la guitarra me quedo corta, como que yo tengo unas ideas mucho más grandes que lo que yo puedo tocar. Si yo fuera multimillonaria, por ejemplo, me lo gastaría todo en big bands, en orquestas gigantes porque mi música en realidad tiene esa base solo que soy sudaca y no tengo dinero para pagarlas” (risas)