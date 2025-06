«Me siento mucho mejor» cumple 60 años: la canción de The Byrds que Charly García convirtió en clásico

Es cierto que en 1982, Charly García grabó “Popotitos”, la versión castellanizada de “Bonnie Moronie” que popularizó en los ‘60 el mexicano Enrique Guzmán y sus Teen Tops. Pero ese cover tiene sus bemoles: fue un disco en vivo, No llores por mi Argentina”, y fue con Serú Girán.



Podría decirse entonces que “I’ll Feel a Whole Lot Better”, de The Byrds, que no es otra que “Me siento mucho mejor”, fue el primer cover grabado por Charly en sus, hasta entonces, casi veinte años de carrera.

1990, primer cover de Charly García



Si damos por válido aquel cover que marcó la despedida de Serú Girán como el primero grabado por el hombre del bigote bicolor, no menos válido que la canción The Byrds fue el primero en su carrera solista. Nunca antes el prolífico e inspirado músico había necesitado de un tema de otro para un disco suyo.



Lo curioso que en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, editado en 1990, no hubo uno sino dos covers porque, además del mencionado “I’ll Feel a Whole Lot Better”, García incluyó una versión por entonces polémica del Himno Nacional Argentino. Con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera, el himno argentino no dejaba de ser un cover como cualquier otro tema compuesto por otros.



Pero lo que nos convoca aquí no es nuestro himno, sino la canción de los Byrds. Es también curioso que tratándose de, ya lo dijimos, un músico prolífico y habitualmente inspirado, creador de himnos del rock argentino, haya sido un cover una de sus canciones más populares.



Como suele suceder con los buenos covers o, lo que sueñe ser más o menos lo mismo, los covers muy bien logrados -y este es uno de esos- las versiones suelen superar los originales. Porque además está en castellano, ¿quién diría que “I’ll Feel a Whole Lot Better”no es un tema de Charly?



Bueno, en un punto lo es, como todo cover termina siendo de un modo u otro de quien lo hace. En el caso de este de García tiene una particularidad más: está mucho más inspirado en la versión que a su vez había hecho Tom Petty un año antes, en 1989, para su magnifico disco Full Moon Fever, que a la ya por entonces lejanísima versión original de The Byrds, incluida en el disco debut de la banda de folk rock californiana Mr. Tambourine Man, editado en junio de 1965. Más aún, la canción que nos convoca, “I’ll Feel a Whole Lot Better”, compuesta por Gene Clark, salió como single el 14 de junio, un día como el de ayer pero de hace casi exactamente sesenta años.

The Byrds: la canción original



Formada en Los Ángeles, en 1964, podría decirse que crearon el folk rock o, lo que es más o menos lo mismo, enchufaron el folk y lo rockearon. Algo que más o menos al mismo tiempo hizo Bob Dylan generando el revuelo que retrató muy bien su reciente biopic Un Completo Desconocido.



Pero enchufar y rockear no es lo único que une a Byrds y Dylan. “Mr. Tambourine Man” canción que da nombre y abre el primer disco de la banda es de Dylan. Quien la incluyó en su álbum Bringing It All Back Home (1965). La canción fue número 1 en las listas de éxitos en la versión cantada por The Byrds, grabada el 20 de enero de 1965, antes de la salida de la primera versión grabada por Dylan. Más aún, Dylan no le dio mucha bolilla en su momento. De hecho, ni siquiera la editó como single. Los Byrds, en cambio, la vieron picando en el área y ya se sabe que puede pasar: o va al ángulo o a la tribuna. Pero ya sabemos qué pasó.



Mr. Tambourine Man, el disco, abre con la canción homónima que, al momento de escribirse esta nota, registraba 125. 806.264 reproducciones en Spotify. Lejos, la canción más escuchada de su cancionero. Segunda, lejos, viene “I’ll Feel a Whole Lot Better” con 8.403.785 oyentes. Nada mal, por supuesto.



Su título original fue “I Feel A Whole Lot Better” (”Me siento mucho mejor”) y fue grabada el 14 de abril de 1965 en sistema stereo. De solo 2:32 minutos de duración, fue editado como single y le fue muy bien. Pero no fue un tema que se haya destacado en el cancionero de los Byrds.

Versiones, de Tom Petty a Charly García



En 1989, Tom Petty registró su versión del tema con el título “Feel A Whole Lot Better” para el mencionado álbum Full Moon Fever. Esta versión, más pop y por una cuestión de época, más cercana a García, es la que éste tomó para su versión. En ambas, la base está bastante más al frente que en la de The Byrds, más folk. Podríamos decir que Charly versionó a Petty y no a los Byrds. Como sea, no hay nada casual allí: los Byrds y Tom Petty fueron grandes influencias en la vida musical de García.

Tom Petty fue una gran influencia para Charly García.



La canción fue incluída en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, acaso el último gran disco de García antes de la turbulenta etapa Say No More.



Recién separado de Zoca, su pareja durante más de diez años, Charly comenzó a trabajar en el disco a fines de 1989. El disco fue íntegramente compuesto luego de la partida de Zoca. Fiel a su estilo, García expuso toda su situación personal en un álbum. Filosofía barata y zapatos de goma es, quizás, uno de los trabajos más personales de la carrera de Charly y está íntegramente dedicado a su situación personal de esos tiempos. Menos de un año más tarde, Charly fue internado por primera vez.



El argentino rompe con el comienzo clásico de acordes rítmico para reemplazarlo con su característico toque de guitarra de aquel momento para luego agregarle el no menos característico teclado con el que venía acompañado sus melodías desde Parte de la Religión.

Octava de once canciones, “Me siento mucho mejor” fue mucho más importante para García que para los propios Byrds. Quizás fue algo más valiosa para Petty, pero nada parecido a lo que significó para Charly García. Su letra, ligeramente modificada para ser cantada en castellano, pero sin perder su sentido original, habla de lo que el propio García vivía por entonces, separado de su pareja de tantos años y comenzando a ver cerca, demasiado cerca, las consecuencias de los desbordes y excesos. Aun así, Charly se sentía mucho mejor.