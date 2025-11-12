“Dios colecciona ángeles caídos” llega a Neuquén: una tragicomedia sobre la culpa y la redención

En un rincón olvidado del barrio de La Boca, un exmilitar enfermo y el fantasma de un soldado se reencuentran para protagonizar una rebelión tan delirante como conmovedora: enfrentarse al mismísimo Dios. Así comienza , la obra escrita por Víctor Winer y Rubén Pires, con dirección de este último, que se presentará este domingo 16 a las 20.30 en el Cine Teatro Español de Neuquén.

“Dios colecciona ángeles caídos” en Neuquén: propuesta, día y horario

La pieza, de 70 minutos de duración, propone un pacto imposible: diez años más de vida y dos riñones nuevos a cambio de liderar a los ángeles caídos en su lucha por recuperar las alas perdidas. Desde ese punto de partida, los autores construyen una trama en la que el humor negro, la ternura y la filosofía se entrelazan para explorar temas como la culpa, el poder y la redención. “Donde se saldan las cuentas pendientes… y bailar puede ser el castigo eterno”, anticipa su director.

“Dios colecciona ángeles caídos” es una tragicomedia entrañable que transita entre lo terrenal y lo celestial. Entre canciones, vinos y promesas incumplidas, los personajes intentan burlar al destino y reinventarse frente a la eternidad. Con una puesta íntima y visualmente poética, la obra combina lo metafísico y lo social con la ironía característica de sus autores.

Rubén Pires, reconocido actor, dramaturgo y realizador con una extensa trayectoria en teatro y televisión, dirige el espectáculo junto a un elenco integrado por Josefina Basaldúa, Guido D’Albo y Marito Falcón. Los tres interpretan con humor y sensibilidad a criaturas atrapadas entre el cielo y la tierra, movidas por la nostalgia, el deseo y la necesidad de redención.

La propuesta cuenta con un destacado equipo artístico: Lucio Bazzalo (arte visual), Analía Arcas (maquillaje), Nélida Bellomo (vestuario), Ale Mateo (escenografía), Mariano Cossa (diseño sonoro y música original) y Roberto Traferri (iluminación). La fotografía es de Marikena Saavedra y el diseño gráfico de Nahuel Lamoglia.

La producción ejecutiva está a cargo de Pablo Silva, con la asistencia de dirección de Darío Restuccio y Orlando Santos. El espectáculo cuenta con el auspicio de Cooperativa CALF, Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén, Confitería El Ciervo, TodoMúsica, Producciones Escurra y Hotel El Prado. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en TodoMúsica (Avenida Argentina 261).

Entre el humor y la emoción, la propuesta de Winer y Pires interpela al público desde lo más íntimo. En tiempos de incertidumbre, “Dios colecciona ángeles caídos” recuerda que el teatro sigue siendo un espacio para reflexionar sobre la fragilidad humana, la fe y las segundas oportunidades.