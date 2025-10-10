DM Experience en Neuquén: una noche con la música (y la onda) de Depeche Mode

"Que el público sepa que no se va a perder ningún clásico y van a sonar muy bien”, promete Steve Bryan, cantante de DM Experience.

DM Experience, que es argentina, es una de las bandas tributo a Depeche Mode más destacadas del mundo. ¿Cómo saberlo? Como todo lo que sucede arriba de un escenario: por la respuesta del público.

El proyecto que replica la música, la estética y los modos escénicos de la icónica banda inglesa viene de una gira exitosa por España, Rumania, Moldavia y Eslovaquia. En breve, partirán a Colombia y Brasil para una serie de siete shows entre ambos países.



Antes, harán escala en Neuquén para presentarse este sábado, a las 21, en Mood Live, en el marco del intenso y aclamado The Greatest Hits Tour 2025”. Las entradas están disponibles por sistema a través de protickets.com.ar y boletería de la sala. Veinte por ciento de descuento con Club Río Negro.



D(epeche) M(ode) Experiencie comenzó hace poco más de diez años como un espectáculo que solía combinar canciones de la banda inglesa con composiciones propias. Como era de esperar, las de Depeche Mode fueron ganando terreno hasta adueñarse por completo del espectáculo. Y eso al público le gustó pero, más le gustó a Steve Bryan, cantante y auténtico frontman del grupo que completan Gabriel Stanizzo, en teclados, secuencias y coros; Ignacio Bolívar, en guitarras, teclados y segunda voz; y Guillermo Gardeazabal, en batería.



“Al principio, empezamos como todo fanático, haciendo música de Depeche Mode”, cuenta Steve Bryan, en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Después nos picó de hacer temas propios, pero bueno, siempre terminábamos con dos canciones de Depeche Mode y a la gente le gustaba mucho hasta que nos empezaron a decir que hagamos más canciones, o que hagamos un show completo de temas de Depeche Mode”.



Los músicos tomaron nota de eso y se pusieron a trabajar en un espectáculo basado no solo en la música, sino también en la estética visual de Depeche Mode. Prepararon las pistas, las secuencias, los sonidos de teclado, trataron de reconstruir todas las canciones de cero, incluir coros, vestimentas, proyecciones en pantalla.



“Muy de a poco, a lo largo de los años, buscamos imitar a la banda original en todos los aspectos, lo que es sonido, vestuario, acting, el show en vivo, toda la puesta en escena, las visuales, las luces, y muy lentamente fuimos encontrando un equipo”, destaca Bryan.

DM Experience en Rumania, hace unos meses, replicando Memento Mori, última gira de Depeche Mode.



“En realidad, fui siempre cantante de ducha”, confiesa entre risas. “En mi casa me ponía los DVDs, cantaba siempre solo, no me animaba a tener un proyecto, hasta 2012 que empezamos con Depeche Mode. AL mismo tiempo formé Aerial, donde hacíamos canciones propias, más el estilo Cerati,. Ahí sí llegué a grabar un disco y a tener presentaciones en vivo, pero en español, nada que ver”.



Bryan tomó algunas clases de cantó, pero siempre se sintió más amateur que otra cosa hasta que el proyecto alrededor de la música de Depeche Mode comenzó a tomar vuelo y decidió perfeccionar su voz y a profundizar en el idioma inglés.

DM Experience y las claves del vivo



“No nos quedamos quietos con la representación en vivo”, remarca Bryan cuando habla de la puesta en escena del proyecto. “Cada vez que Depeche Mode saca material nuevo tratamos de recrear esa gira. El último material que sacaron fue Memento Mori, en 2023, y también lo recreamos en vivo en todos sus aspectos, incluso la M roja gigante de fondo”.



La repentina muerte de Andrew Fletcher, en 2022, cambió los planes de Depeche Mode que aun así sacó disco nuevo, el mencionado Memento Mori. De algún modo también cambió los planes del proyecto argentino. “Ahora estamos buscando una identidad propia de banda tributo sin tener que mantenernos aferrados a una época específica o a una gira específica de Depeche Mode”, confiesa el cantante argentino. “Es difícil, ¿no? Porque siempre nuestro papel fue copiar, pero creo que nos está saliendo muy bien y la gira que estuvimos ahora en Europa hace menos de un mes, la gente lo recibió muy, pero muy bien”.

Steve Bryan, en modo Dave Gahan para una de las performaances de DM Experience.



Además de seguir el ritmo de giras de los originales Depeche Mode, los DM Experience también recreaban sus propios shows como el del año pasado en el club GEBA, en el que recrearon 101, el disco doble en vivo editado en 1989, que registró el último concierto del Tour for the Masses de 1988, la gira estadounidense en la que Dave Gahan vestía musculosa y pantalón blancos. “De esa época hicimos todo el acting, la representación de todo, vestuarios, versiones, fue tremenda la fecha y fue muy bien recibida. Repetimos en Teatro Vorterix y también salió muy linda. Pero bueno, son cosas que cada tanto preparamos con mucho tiempo, porque le ponemos mucha dedicación, mucho amor y mucho detalle en cada cosa”.



Además del mencionado “101”, Steve Bryan disfrutó mucho de replicar el Devotional Tour de 1993, la gira que los trajo por primera vez a la Argentina y confiesa que la última gira. Memento Mori le gustó muchísimo. “Proyectan una M gigante que está siempre incrustada en las visuales del fondo y tiene juegos de luces y va cambiando el fondo. Combinado con las luces, es un espectáculo visual muy lindo. Y la verdad que me gustó muchísimo”.



Sobre el show que presentarán este fin de semana en Neuquén, Bryan adelanta que estarán todos los clásicos de la banda, un repertorio que tomará temas desde el inicio mismo de la banda a comienzos de los 80 hasta la actualidad. “Nosotros tratamos de llevar todos los grandes éxitos de Depeche Mode . Que el público sepa que no se va a perder ningún clásico y van a sonar muy bien”.

DM Experience se presenta este sábado, a las 21, en Mood Live, en el marco del intenso y aclamado The Greatest Hits Tour 2025”. Las entradas están disponibles por sistema a través de protickets.com.ar y boletería de la sala. Veinte por ciento de descuento con Club Río Negro.