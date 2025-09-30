Dos artistas neuquinos fueron galardonados en la 6ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales 2025

Quedó inaugurada la exposición de las 55 obras seleccionadas por Tania Puente, Gerardo Repetto y Laura Spivak, para la 6ta edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. El pasado jueves 25 de septiembre el jurado de premiación integrado por Marina Aguerre, Analía Solomonoff y Mariano Vilela, otorgó 2 premios nacionales, 4 premios regionales y 5 menciones honoríficas regionales a los siguientes artistas:

PREMIO NACIONAL ADQUISICIÓN: LAURA BENECH, Infraestructura de tiempos latentes, 2025, Videoinstalación, 7’, Santa Fe – Región I

PREMIO NACIONAL 18/35 AÑOS ADQUISICIÓN: CECILIA SOSA, ¿Son cisnes o es basura?, 2024-2025, Grafito y lápiz color, 134 x 154 cm, Neuquén – Región IV

¿Son cisnes o es basura?



PREMIO REGIÓN I ADQUISICIÓN: VIRGINIA CHOUHY, La mutualidad de las lenguas, 2025, Óleo pastel sobre cartulina, 44 x 138 cm, Santa Fe – Región I

PREMIO REGIÓN II ADQUISICIÓN: VALERIA LÓPEZ, Colección Azul montaña, 2023, Acrílico sobre lienzo, 73 x 103 cm, Córdoba – Región II

PREMIO REGIÓN III ADQUISICIÓN: MICAELA GAUNA, Escala en mí como una enfermedad, 2025, Óleo sobre lienzo y resina, 95 x 139 cm, Buenos Aires – Región III

PREMIO REGIÓN IV ADQUISICIÓN: ALE MONTIEL, Revelar, 2023, Fotografía 1/3, 102 x 150 cm, Santa Cruz – Región IV

MENCIÓN DE HONOR REGIÓN I: DANIELA ARNAUDO, Flores nocturnas [o vals de la serie Mortajas], 2024, Videoperformance, 6’18″, Créditos video: Juan Pablo García, Santa Fe – Región I

MENCIÓN DE HONOR REGIÓN II: ANA POULSEN, El principio elemental, 2025, Acrílico sobre lienzo, 51 x 51 cm, Córdoba – Región II

MENCIÓN DE HONOR REGIÓN II: MANUEL SANTIAGO COLL, Calamuchita, 2025, Acrílico sobre pinos de papel algodón perfumados, 82 x 69 cm, Córdoba – Región II

MENCIÓN DE HONOR REGIÓN III: TRINIDAD METZ BREA, Para ganar una discusión hay que ir de tacos, 2024, Madera de guayubira tallada curada con aceite de coco, 50 x 23 x 6 cm, Buenos Aires – Región III

«Crónicas patagónicas».



MENCIÓN DE HONOR REGIÓN IV: GREGORIO IBÁÑEZ, Crónicas patagónicas #24, 2025, Fotografía toma directa, 70 x 100 cm, Neuquén – Región IV

La exhibición podrá visitarse hasta el 6 de diciembre de 2025, de lunes a sábados de 12 a 20.

Cabe destacar que la 6ª edición del PAAV y todas las actividades realizadas por Fundación OSDE son realizadas gracias al aporte voluntario de las empresas patrocinadoras: ACUDIR, ARGUS, ARTRO, CITY PHARMA, CTL, DROGUERÍA ROSFAR, KYNET, META, PIATTELLI, PULMOTECH, SCIENZA, TENA, UNIVERSAL ASSISTANCE, VACUNAR, VIDT, TCBA.