ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Cultura

Dos artistas neuquinos fueron galardonados en la 6ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales 2025

El evento se realizó el pasado 25 de septiembre y la muestra puede visitarse hasta el 6 de diciembre.

Redacción

Por Redacción

Quedó inaugurada la exposición de las 55 obras seleccionadas por Tania Puente, Gerardo Repetto y Laura Spivak, para la 6ta edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. El pasado jueves 25 de septiembre el jurado de premiación integrado por Marina Aguerre, Analía Solomonoff y Mariano Vilela, otorgó 2 premios nacionales, 4 premios regionales y 5 menciones honoríficas regionales a los siguientes artistas:

PREMIO NACIONAL ADQUISICIÓN: LAURA BENECH, Infraestructura de tiempos latentes, 2025, Videoinstalación, 7’, Santa Fe – Región I

PREMIO NACIONAL 18/35 AÑOS ADQUISICIÓN: CECILIA SOSA, ¿Son cisnes o es basura?, 2024-2025, Grafito y lápiz color, 134 x 154 cm, Neuquén – Región IV

¿Son cisnes o es basura?


PREMIO REGIÓN I ADQUISICIÓN: VIRGINIA CHOUHY, La mutualidad de las lenguas, 2025, Óleo pastel sobre cartulina, 44 x 138 cm, Santa Fe – Región I

PREMIO REGIÓN II ADQUISICIÓN: VALERIA LÓPEZ, Colección Azul montaña, 2023, Acrílico sobre lienzo, 73 x 103 cm, Córdoba – Región II

PREMIO REGIÓN III ADQUISICIÓN: MICAELA GAUNA, Escala en mí como una enfermedad, 2025, Óleo sobre lienzo y resina, 95 x 139 cm, Buenos Aires – Región III

PREMIO REGIÓN IV ADQUISICIÓN: ALE MONTIEL, Revelar, 2023, Fotografía 1/3, 102 x 150 cm, Santa Cruz – Región IV

MENCIÓN DE HONOR REGIÓN I: DANIELA ARNAUDO, Flores nocturnas [o vals de la serie Mortajas], 2024, Videoperformance, 6’18″, Créditos video: Juan Pablo García, Santa Fe – Región I

MENCIÓN DE HONOR REGIÓN II: ANA POULSEN, El principio elemental, 2025, Acrílico sobre lienzo, 51 x 51 cm, Córdoba – Región II

MENCIÓN DE HONOR REGIÓN II: MANUEL SANTIAGO COLL, Calamuchita, 2025, Acrílico sobre pinos de papel algodón perfumados, 82 x 69 cm, Córdoba – Región II

MENCIÓN DE HONOR REGIÓN III: TRINIDAD METZ BREA, Para ganar una discusión hay que ir de tacos, 2024, Madera de guayubira tallada curada con aceite de coco, 50 x 23 x 6 cm, Buenos Aires – Región III

«Crónicas patagónicas».


MENCIÓN DE HONOR REGIÓN IV: GREGORIO IBÁÑEZ, Crónicas patagónicas #24, 2025, Fotografía toma directa, 70 x 100 cm, Neuquén – Región IV

La exhibición podrá visitarse hasta el 6 de diciembre de 2025, de lunes a sábados de 12 a 20.

Cabe destacar que la 6ª edición del PAAV y todas las actividades realizadas por Fundación OSDE son realizadas gracias al aporte voluntario de las empresas patrocinadoras: ACUDIR, ARGUS, ARTRO, CITY PHARMA, CTL, DROGUERÍA ROSFAR, KYNET, META, PIATTELLI, PULMOTECH, SCIENZA, TENA, UNIVERSAL ASSISTANCE, VACUNAR, VIDT, TCBA.


Temas

Artes visuales

Artistas Regionales

Fundación Osde

Me interesa

Quedó inaugurada la exposición de las 55 obras seleccionadas por Tania Puente, Gerardo Repetto y Laura Spivak, para la 6ta edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. El pasado jueves 25 de septiembre el jurado de premiación integrado por Marina Aguerre, Analía Solomonoff y Mariano Vilela, otorgó 2 premios nacionales, 4 premios regionales y 5 menciones honoríficas regionales a los siguientes artistas:

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios