Liga Confluencia: San Isidro goleó a Deportivo Godoy y es campeón en el Ascenso
El Tricolor venció 4-1 a Deportivo Godoy en el duelo de invictos ante 500 personas. Aunque se coronó en el Apertura, el pasaje a Primera división del certamen se definirá por tabla acumulada anual. Todos los detalles.
San Isidro se coronó campeón en la zona Ascenso de la Liga Deportiva Confluencia. Por la última fecha del certamen, el Tricolor goleó 4 a 1 a Deportivo Godoy en condición de local y desató el festejo del conjunto cipoleño que sueña con el pase a la máxima categoría del torneo.
El duelo prometía un verdadero espectáculo del fútbol porque se enfrentaron los dos únicos equipos que no conocían la derrota en el torneo valletano. La Tri llegaba con una campaña de ocho partidos ganados y tres empates, mientras que Deportivo Godoy llevaba un registro de 5 victorias y 5 igualdades.
En suelo cipoleño, el local impuso condiciones y fue más efectivo. Con goles de Alexander Reyes, Ramiro Moraga, Carlos Toscano y Lucas Koleff, San Isidro festejó el primer campeonato en la Confluencia. Por su parte, para el conjunto godoyense, descontó Alonso Lerbanne.
Cómo se define el ascenso a la zona Campeonato
A pesar de la obtención del título añorado, San Isidro tiene un largo recorrido en el segundo semeste. Y es que, según lo estipulado por el reglamento oficial de la Liga Deportiva Confluencia para esta temporada, el régimen de ascenso no se define de forma independiente en el Apertura o en el Clausura.
Una vez finalizada la disputa de ambos torneos, se confeccionará una tabla de posiciones general con la sumatoria de los puntos obtenidos por cada equipo en ambos certámenes de la División B.
En cuanto a los cupos, los dos clubes que sumen la mayor cantidad de puntos en esa tabla anual acumulada ascenderán de manera directa a la División A para el próximo año. De esta manera, el Tricolor dio un paso clave para continuar por la senda del triunfo de cara al Clausura.
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