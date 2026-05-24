Liga Confluencia: San Isidro goleó a Deportivo Godoy y es campeón en el Ascenso

San Isidro goleó a Deportivo Godoy y es el campeón en la zona Ascenso de la Liga Confluencia. (Foto: Gentileza/Tatiana González)

San Isidro se coronó campeón en la zona Ascenso de la Liga Deportiva Confluencia. Por la última fecha del certamen, el Tricolor goleó 4 a 1 a Deportivo Godoy en condición de local y desató el festejo del conjunto cipoleño que sueña con el pase a la máxima categoría del torneo.

El duelo prometía un verdadero espectáculo del fútbol porque se enfrentaron los dos únicos equipos que no conocían la derrota en el torneo valletano. La Tri llegaba con una campaña de ocho partidos ganados y tres empates, mientras que Deportivo Godoy llevaba un registro de 5 victorias y 5 igualdades.

San Isidro tiene todo para ilusionarse con el ascenso a la Primera División de la Confluencia. (Foto: Gentileza/Giuliana Ruiz Diaz)

En suelo cipoleño, el local impuso condiciones y fue más efectivo. Con goles de Alexander Reyes, Ramiro Moraga, Carlos Toscano y Lucas Koleff, San Isidro festejó el primer campeonato en la Confluencia. Por su parte, para el conjunto godoyense, descontó Alonso Lerbanne.

Lucas Koleff selló la victoria para el Tricolor. (Foto: Gentileza/Giuliana Ruiz Diaz)

Miguel Mariano, presidente de San Isidro, celebró el primer título de su equipo en la Confluencia. (Foto: Gentileza/Tatiana González)

Cómo se define el ascenso a la zona Campeonato

A pesar de la obtención del título añorado, San Isidro tiene un largo recorrido en el segundo semeste. Y es que, según lo estipulado por el reglamento oficial de la Liga Deportiva Confluencia para esta temporada, el régimen de ascenso no se define de forma independiente en el Apertura o en el Clausura.

Una vez finalizada la disputa de ambos torneos, se confeccionará una tabla de posiciones general con la sumatoria de los puntos obtenidos por cada equipo en ambos certámenes de la División B.

En cuanto a los cupos, los dos clubes que sumen la mayor cantidad de puntos en esa tabla anual acumulada ascenderán de manera directa a la División A para el próximo año. De esta manera, el Tricolor dio un paso clave para continuar por la senda del triunfo de cara al Clausura.