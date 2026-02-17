Murió Juan Carlos Desanzo: legado de un cineasta que retrató la realidad argentina

El cine argentino perdió a uno de sus arquitectos visuales más prolíficos. Juan Carlos Desanzo, director, guionista y maestro de la dirección de fotografía, falleció este martes a los 88 años, según confirmó la entidad Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).

Desde sus inicios en los años 60, Desanzo no solo capturó la estética de una época consagratoria del cine local, sino que, tras el regreso de la democracia en 1983, se convirtió en una de las firmas más contundentes para retratar la realidad social y política del país a través de títulos que hoy son considerados esenciales.

Murió Juan Carlos Desanzo: de «La Tregua» a «Eva Perón», el ojo que narró a la Argentina

Antes de sentarse en la silla de director, Desanzo fue el responsable de la luz y el encuadre de películas que marcaron hitos históricos. Su labor como director de fotografía en «La Tregua» (la primera película argentina nominada al Oscar), «Juan Moreira» y la emblemática «La hora de los hornos», lo posicionó como un referente visual indiscutido.

A partir de 1983, dio el salto a la dirección con una narrativa cruda y necesaria. Películas como «En retirada» y «El desquite» exploraron las heridas de la dictadura, mientras que en 1996 alcanzó un éxito masivo con «Eva Perón», la biopic protagonizada por Esther Goris que buscó humanizar el mito frente a la versión hollywoodense de la época. Años más tarde, con «El Polaquito» (2003), volvió a sacudir la pantalla al retratar la marginalidad infantil en las estaciones de tren.

Murió Juan Carlos Desanzo: su último acto, ironía y defensa del cine ante el Congreso

Fiel a su carácter firme y apasionado por la industria, Desanzo tuvo su última aparición pública hace apenas dos semanas, el pasado 4 de febrero. Durante una presentación del Espacio Audiovisual Nacional frente a legisladores, el director hizo uso de la palabra para defender la producción local.

En un momento que hoy cobra un matiz de despedida histórica, Desanzo reveló con ironía un detalle desconocido sobre su obra cumbre: aseguró que la persona que apoyó fervientemente el proyecto de su película Eva Perón fue la actual diputada Patricia Bullrich. Este «último acto de rebeldía», como lo describieron sus allegados, reflejó su espíritu inquebrantable hasta el final de sus días.

Murió Juan Carlos Desanzo: legado de un autor imprescindible

La DAC definió su pérdida como «irreparable», destacando su pericia cinematográfica y su lucha constante por los derechos de los realizadores. Su filmografía, que incluye thrillers políticos como «Al filo de la ley» y dramas sociales como «Los pasajeros del jardín», queda como un testimonio vivo de la identidad argentina. Desanzo no solo filmó películas; filmó la historia de un país, sus sombras y sus reivindicaciones.

Con información de Noticias Argentinas.-