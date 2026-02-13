Netflix: quién es quién en la segunda temporada de En el barro, que estrena este viernes

Este viernes estrena a nivel global la segunda temporada de En el barro, la serie creada por Sebastián Ortega y producida por Netflix y Underground.

En esta segunda temporada, la serie expande su universo carcelario femenino con una nueva etapa en La Quebrada, donde emergen conflictos y se suman personajes que redefinirán el destino de la historia.

Gladys, “La Borges” vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares, quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda, Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos. A continuación, Quién es quién en la nueva temporada de En el barro.

Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges. Gladys inicia la temporada en libertad, dedicada a la crianza de Juan Pablo, su nieto, el hijo de Diosito. Pero su realidad como mujer ex convicta es precaria y sin horizontes. Por eso vuelve a delinquir, y regresa a la prisión de La Quebrada con una nueva condena. Ella no es la misma, y la cárcel tampoco, debe reencontrarse con las “embarradas” y renovar los vínculos. Tendrá que escalar posiciones en la disputa de poder del penal, ahora en manos del clan Casares. Y cuando en el exterior su nieto y única familia corre peligro, inventará una arriesgada estrategia para tomar cartas en el asunto y mantenerlo a salvo.

Camila Peralta como Solita y China Suárez como Sofía. (Foto: Consuelo Oppizzi / Netflix ©2026)

Eugenia La China Suárez es Nicole García. Es una presa que llama la atención por su belleza. Ejerció la prostitución VIP, pero quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes, un lavador de dinero. Desde La Quebrada, se las arregla para mantener a un hijo que tuvo a los 18 años y quedó al cuidado de su madre. Para eso funciona como “novia” de La Gringa Casares, la despótica líder de la cárcel. Nicole no está a gusto con la situación, pero sabe que es la condición para obtener dinero y privilegios. Su refugio es una relación secreta con otra reclusa, que mantiene a espaldas de La Gringa, que es muy celosa. Nicole será una aliada fundamental para Gladys, y para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida.

En el barro, segunda temporada. (Foto: Consuelo Oppizzi / Netflix ©2026)

Verónica Llinás es La Gringa Casares. Es la “capanga” de La Quebrada. Tiene un séquito de matonas, y acordó con las autoridades para mantener un status de “presa VIP”. Desplazó a otras líderes, como La Zurda, a quien somete a sus dictados. La Gringa pertenece al clan Casares, y tiene influencia también fuera de la cárcel. Se impone frente a las internas de forma sanguinaria. Viuda, tiene una hija, pero en la cárcel se liberó de ataduras sexuales, y se “apropió” de Nicole, a la que tiene como manceba, viviendo en su “celda VIP”. Nicole es uno de los puntos vulnerables de La Gringa, pues sus celos generan una permanente tensión entre ellas y la hacen desconfiar de todo lo que pasa a su alrededor.

Silvina Sabater como Victoria y Lorena Vega como La Zurda. (Foto: Consuelo Oppizzi / Netflix ©2026)

Lorena Vega es La Zurda. En el nuevo ecosistema de La Quebrada, La Zurda perdió su negocio online y su influencia. Sometida a los dictados de La Gringa, no encuentra forma de independizar a “sus chicas” de la mafia de los Casares, lo que obliga a Lalo, su pareja y hermano de Victoria, a trabajar para La Gringa como nexo externo. El regreso de Gladys, con quien la une una relación de respeto mutuo, le hace pensar a La Zurda que juntas podrán crear un frente común pero su decepción es enorme cuando ve que Gladys tiene su propia agenda, y no la incluye.

Carolina Ramírez es Yael. Luego de entregar a su hija en adopción, y con la partida de Gladys, quedó sola y entró en una etapa de gran depresión. Inició una relación amorosa con Sabina, una reclusa de la banda de La Gringa, y volvió a meterse en el negocio del tráfico de drogas y a consumir. La llegada de Gladys la pone en jaque y deberá decidir de qué lado está. Las embarradas le hacen ver que su decisión de entregar a Brisa, es lo que la llevó a desbarrancar y deberá estar limpia si quiere volver a encontrarse con su hija.

Inés Estévez como Beatriz, la directora de La Quebrada. (Foto: Consuelo Oppizzi / Netflix ©2026)

Camila Peralta es Solita. En el tiempo que estuvo en La Quebrada, Solita se fue acomodando. Sacó a relucir su costado más atractivo y aprendió los modos de la seducción que le abrieron las puertas de su nuevo “trabajo”. Ganó confianza y comenzó a trabajar en el negocio que regentea La Gringa Casares, que le da la posibilidad de ganar dinero. Un amor secreto la pondrá en riesgo pero la oportuna llegada de Gladys, será su salvación. Una vez más será una aliada fundamental para “La Borges”.

Érika de Sautu Riestra es Olga. Logró instalar su consultorio estético en la enfermería, y ayuda también a las presas consiguiéndoles medicamentos. No ha logrado recuperarse de su separación de Rodolfo. Él la abandonó, y ahora además quiere que le firme una cesión de bienes para vender la casa en la que vivían. Olga intentará buscar una nueva relación a través del chat intercarcelario, y obtener un poco de placer.

Julieta Ortega ingresa en la segunda temporada de En el barro. (Foto: Consuelo Oppizzi / Netflix ©2026)

Julieta Ortega es Helena. Es una mujer misteriosa, educada y de buenos modales con un hijo, Vito, que vive con ella en el sector de familias. Durante años ejerció como profesora de historia en colegios secundarios. Helena pasa el tiempo dando clases a las reclusas, es respetada, y mantiene un perfil bajo. Salvo la dirección de La Quebrada, nadie conoce el motivo por el cual está cumpliendo condena. Esta situación se convertirá en un conflicto cuando su verdad salga a la luz y sea conocida por el resto de las presas.

En el barro, temporada 2: ficha técnica

Una creación de Sebastián Ortega.

Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.

Elenco secundario: Alejandra “Locomotora” Oliveras”, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca.

Participaciones especiales: Victorio D’Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.

Actor invitado: Gerardo Romano.

Y la actuación especial de Verónica Llinás.

Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.

Tema musical original: María Becerra y XROSS.

Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.

Productor y Director General: Sebastián Ortega.