Adiós a una leyenda: murió Robert Duvall, el actor que redefinió el cine de Hollywood

El cine mundial se despide de uno de sus últimos titanes. Robert Duvall, el actor que prestó su rostro a personajes icónicos como Tom Hagen y el Teniente Coronel Bill Kilgore, falleció este lunes a los 95 años, según confirmaron fuentes oficiales de su entorno cercano.

Con una carrera que se extendió por más de seis décadas, Robert Duvall no solo fue un intérprete excepcional, sino un arquitecto de la narrativa estadounidense contemporánea. Su partida marca el fin de una era para Hollywood, dejando un legado que atraviesa géneros, desde el western más crudo hasta el drama criminal más sofisticado.

El «Consigliere» de Hollywood: la huella de Robert Duvall en El Padrino

Aunque su filmografía es inmensa, Robert Duvall quedó grabado a fuego en la memoria colectiva por su interpretación de Tom Hagen en las dos primeras entregas de El Padrino. Como el abogado y consejero de la familia Corleone, Duvall aportó una calma gélida y una lealtad inquebrantable que equilibraba la intensidad de Marlon Brando y Al Pacino.

Su capacidad para dominar la escena sin necesidad de elevar la voz lo convirtió en el actor favorito de directores como Francis Ford Coppola. Fue precisamente bajo su dirección en Apocalypse Now donde pronunció una de las frases más famosas de la historia del cine: «Amo el olor del napalm por la mañana«, una interpretación que le valió una de sus siete nominaciones al premio de la Academia.

Murió Robert Duvall: el camino al Oscar y su versatilidad actoral

A pesar de ser reconocido mundialmente por sus papeles de reparto, Duvall demostró que podía cargar con el peso de una película sobre sus hombros. En 1983, alcanzó la gloria máxima al ganar el Oscar a Mejor Actor por su papel en Tender Mercies (Gracias y favores), donde interpretó a un cantante de música country en decadencia que busca redimirse.

Su versatilidad le permitió transitar con éxito por títulos tan diversos como:

To Kill a Mockingbird (1962) : su debut cinematográfico como el misterioso Boo Radley .

: su debut cinematográfico como el misterioso . The Apostle (1997) : un proyecto personal que escribió, dirigió y protagonizó.

: un proyecto personal que escribió, dirigió y protagonizó. El Juez (2014): su última nominación al Oscar, demostrando vigencia a sus 84 años.

Murió Robert Duvall: un vínculo estrecho con Argentina y el tango

Para el público local, la muerte de Duvall también tiene un tinte personal. El actor mantuvo una relación profunda con Argentina, país que visitó en numerosas ocasiones debido a su pasión por el tango. Su vínculo con la bailarina Luciana Pedraza, con quien compartió su vida desde finales de los años 90, lo llevó a filmar en Buenos Aires la película Assassination Tango (2002).

Duvall solía decir que en el tango encontraba una verdad emocional similar a la de la actuación. Esa búsqueda de autenticidad fue el motor de su vida profesional hasta su último aliento. Hoy, Hollywood y el mundo del arte lo despiden de pie, reconociendo en él a un maestro que hizo de la contención su mayor poder interpretativo.