El Ballet Clásico y Contemporáneo FCP estrena en Roca una impresionante versión de «El lago de los cisnes»

El flamante Ballet Clásico y Contemporáneo FCP estrena, esta noche, el ballet clásico en cuatro actos “El lago de los cisnes”, la maravillosa obra musical compuesta por Piotr Illych Tchaikovsky. Se trata de espectáculo único para la región por la obra en cuestión, una de las más emblemáticas del ballet, pero también por la puesta en escena y el trabajo realizado por el cuerpo de danza conformado por 36 bailarines en escena dirigidos por Verónica Arévalo Schiavo, junto a un gran equipo de producción creados por Fundación Cultural Patagonia.



“El lago de los cisnes” ofrecerá cuatro funciones en Roca, este viernes y sábado y el viernes 20 y sábado 21 de septiembre, en todos los casos a las 21, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263, Roca). La entrada general posee un valor de $12000. (ver abajo)



La puesta de FCP rescata partes fundamentales de la coreografía tradicional rusa, pero mantiene la esencia de la versión nacional del Maestro Mario Galizzi, quien le otorga, como valor agregado, una identidad genuina actualizada a los tiempos actuales.

Por qué El lago de los cisnes



“El lago de los cisnes” es ciertamente la presentación formal del Ballet Clásico y Contemporáneo FCP, reformulado a partir de las audiciones realizadas en octubre del año pasado y de la designación de Verónica Arévalo Schiavo como su directora, a principios de este año.



¿Por qué “El lago de los cisnes? “Porque siento que tenemos las posibilidades, los bailarines tienen las posibilidades técnicas, las destrezas técnico-expresivas que se requieren para asumir semejante obra y porque creo que estamos al nivel de los grandes coliseos del país”, responde Arévalo Schiavo, en un diálogo con Río Negro, días antes del estreno.

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)



También porque “El lago de los cisnes” es uno de los nombres más conocidos dentro de la danza clásica. “Es muy, muy emblemático dentro del ballet”, enfatiza. Las personas que no son balletómanas, que no conocen de ballet, si uno dice El lago de los cisnes, ya hace alusión o hace referencia a algo de ballet. Tiene ese toque de popularidad”.



Pero, sobre todo, porque fue su respuesta casi instintiva cuando le ofrecieron el cargo: “Tenemos que hacer El lago de los cisnes fue mi primera respuesta”, cuenta Verónica. “Tengo un montón de ballets en mente, sé que estamos a la altura, que está en nuestro alcance poder hacerlos, pero sí, fue casi instintivo arrancar con El lago de los cisnes”.

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)



Pero el instinto tuvo sus razones. “Es una obra que conozco bastante, la he interpretado en mis etapas de bailarina, así que pienso que el estudio meticuloso y toda la adaptación se puede hacer mejor luego de haberla procesado corporalmente. Así que me parecía relevante asumir este rol como directora, y me parecía relevante para los bailarines y también para la institución y para toda nuestra región”.

Una historia entre el bien y el mal



El lago de los cisnes es un cuento de hadas-ballet estructurado en cuatro actos, que fue encargado por el Teatro Bolshói en 1875 y se estrenó en 1877. La música fue compuesta por Piotr Ilich Tchaikovski; se trata de su op. 20 y es el primero de sus ballets.



En la producción original la coreografía fue creada por Julius Reisinger. El libreto se cree que fue escrito por Vladímir Petróvich Béguichev y Vasily Geltser, basándose en el cuento alemán Der geraubte Schleier (El velo robado) de Johann Karl August Musäus.

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)



La primera representación tuvo lugar el 4 de marzo de 1877 en el Teatro Bolshói de Moscú.

¿De qué trata El lago de los cisnes? En el centro de la escena están Odette y Odile, personajes representativos del bien y del mal, y Sigfrido, el joven príncipe que cae en un engaño conspirado. Los cisnes, los nobles de la corte, el malvado Von Rothbart y el carismático Bufón destacan sus virtudes técnico-expresivas a la par de los tres personajes principales.



En palabras de Arévalo Schiavo: “Hay tres personajes principales: Odette, que es el cisne blanco; Odile, que es el cisne negro; y Siegfried, que es el príncipe que está próximo a cumplir sus 21 años. En el primer acto sucede el festejo de esos 21 años, junto con sus amigos cortesanos. El segundo acto ya es en el bosque donde está Odette, que es la reina de los cisnes, encerrada en esa ave, en ese cisne, hechizada por el brujo. El tercer acto vendría a ser el festejo oficial en el palacio de los 21 años del príncipe, donde tiene que elegir a una princesa para casarse. En este acto aparece Odile, el cisne negro, en realidad haciéndose pasar por ese cisne blanco del que él estaba enamorado. Y en realidad es una conspiración donde el brujo se hace pasar por un rey y el cisne negro que se hace pasar por Odette. Y en el cuarto acto ocurre el desenlace, que no voy a contar, pero del que solo diré que es uno en el que me escapo un poco de las puestas tradicionales. No es un final del todo feliz”.

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)



La versión elegida por Arévalo Schiavo toma elementos de la versión de Mario Galizzi, quien a su vez se valió de la versión del ballet de 1895 de Marius Petipa y Lev Inaov, una versión que no fue la original a la que, por cierto, le fue muy mal. De ahí que, en su momento, fueran en busca de Petipa.



La versión de Petipa que tomaron Galizzi y Arévalo Schiavo concentra los cuatro actos del original en dos partes divididas por un único intervalo, una síntesis que buscó evitar la dispersión del hilo narrativo y conducir la acción sin dilaciones hacia los momentos de mayor tensión dramática.

Un ballet que marcó un cambio de época



Para Arévalo Schiavo, El lago de los cisnes es el primer ballet que marca una diferencia entre dos edades puntuales, la edad moderna y la edad contemporánea. Su composición rompe con muchas estructuras académicas y empiezan a aparecer cuestiones muy innovadoras como, por ejemplo, los brazos: “Rompemos con los port de bras tradicionales, las posiciones tradicionales de los brazos, con este ballet aparecen posiciones cerradas, que ya maneja el contemporáneo. Aparecen también la suspensión, caída, relajación y recuperación, todas cualidades específicas que tendrá la danza contemporánea. Y un mayor uso del diseño geométrico en el espacio danzado”.

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)



El Lago de los Cisnes marca de este modo el comienzo de la edad contemporánea también en la composición de los personajes, sostiene la directora del Ballet Clásico y Contemporáneo FCP. Por caso, “un personaje fuerte como es el brujo, que tiene convertidas a todas esas princesas en cisnes, es un personaje que viene a romper con un montón de cánones”.



Si El lago de los cisnes fue innovador desde la técnica coreográfica, no lo fue menos en lo que respecta a la composición musical. La música de Tchaikovsky fue una innovación en el género del ballet. Hasta entonces las melodías de los ballets eran muy simples, sin embargo, Chaikovski quería salirse de lo habitual y creó una música llena de sinfonismo, con melodías llenas de lirismo y formas más poéticas.

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)

Una de las razones por la que Arévalo Schiavo eligió nada menos que El lago de los cisnes para el estreno del flamante ballet que dirige son los bailarines que la componen: “Tenemos bailarines muy jóvenes, que tienen la frescura, la técnica y la expresividad necesarias para afrontar los roles que son muy, muy, muy representativos de la mímica específica del ballet, no solamente de la interpretación técnica de pasos, sino la interpretación artística, actoral que hay que asumir en esta obra. Son muy jóvenes, la técnica es muy exigente, muy, muy fuerte. Entonces, con los chicos tan jovencitos, pensé que sí, que iba a ser posible”.

El lago de los cisnes: una versión actualizada



Una de las particularidades de esta puesta es que, según su directora, está adaptada a ciertos aspectos de la idiosincrasia argentina, donde el rey no se aleja del todo de sus amigos cortesanos, tengan más o menos dinero. “Si vos ves una puesta más tradicional, europea, vas a ver que el rey nunca se junta con nadie y al festejo de su cumpleaños al príncipe no le queda otra que hacerlo como el rey y la reina lo sugieren. Acá comenzamos con toda la alegría y con toda la espontaneidad de un festejo bien argentino. Nuestro primer acto comienza así”.

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)



Otro aspecto que se destaca es la puesta en escena propiamente dicha: el vestuario y la escenografía. “Hay un despliegue muy interesante”, destaca Arévalo Schiavo. “Hay tres personas responsables del vestuario que son Claudio Closa, Carla Llorente y Carolina Figueroa, que han hecho maravillas para situarnos en época y a su vez, también con ese toque argentino que tiene nuestra propuesta”.

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)



El despliegue escenográfico “también es impresionante y también te pasean por cada época y cada situación que está pasando en escena. La escenografía es importantísima. Contamos con la escenografía que nos han prestado desde el Teatro Municipal de Bahía Blanca y su Ballet del Sur. Es un teatro que tiene las dimensiones parecidas a nuestra sala, por lo que se ajustaron muy bien. Por cada acto hay cambios de escenografía, hay cambios de vestuario. Es decir, que el diseño visual también es muy atrapante, así como lo son la música y la coreografía. Se destaca también mucho la pantomima específica del ballet, las técnicas de actuación. Podría decirse que en esta obra están ensambladas, corren transversalmente, todas las artes”.

Ficha técnica y funciones

Ensayo general de El Lago de los Cisnes, por el Ballet Clásico y Contemporáneo. (Foto: Andrés Maripe)

Obra: El lago de los cisnes de Piotr Ilyich Tchaikosvky.

Compañía: Ballet Clásico y Contemporáneo FCP

Pianista acompañante: Felipe González

Diseño de vestuario: Claudio Clozza, Carla Llorente y Carolina Figueroa

Diseño y realización de luces: Dante Ghitti y Walter Marcelo

Sonido: Rodrigo Cortes

Adaptación coreográfica, Puesta en escena y Dirección general: Verónica Arévalo Schiavo.

Funciones: este viernes y sábado, a las 21; viernes 20 y sábado 21, a las 21.

Lugar: Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263, Roca).

Entradas: $12000. 2×1 con Club Río Negro.

Anticipadas en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 y sábado de 10 a 13 h. Por WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 19.