El Caballero de los Siete Reinos: el nuevo spin-off de Game of Thrones que apuesta a una historia más íntima y aventurera

La serie «El Caballero de los Siete Reinos» (en inglés, A Knight of the Seven Kingdoms) es el nuevo spin-off del universo de “Game of Thrones”, basado en las novelas cortas de George R.R. Martin conocidas como los «Cuentos de Dunk y Egg».

A diferencia de la serie original o de “House of the Dragón”, esta producción propone un tono más íntimo, aventurero y menos centrado en las conspiraciones políticas a gran escala

Su estreno fue el 18 de enero en la plataforma de streaming HBO Max. Serán siete episodios que se irán lanzando semanalmente.

Cómo es «El Caballero de los Siete Reinos»

Sinopsis:

La historia se sitúa aproximadamente un siglo antes de los eventos de Game of Thrones (y unos 70 años después de La Casa del Dragón). En esta época, la dinastía Targaryen todavía ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún está fresco en la memoria de la gente.

La trama sigue las aventuras de una pareja improbable que viaja por los paisajes de Poniente:

Ser Duncan el Alto (Dunk): Un joven caballero errante, ingenuo pero valiente y de gran estatura, que busca ganarse la vida y el honor en los torneos y campos de batalla.

Egg: Su pequeño y misterioso escudero, un niño calvo y perspicaz que, en realidad, oculta una identidad real: es el príncipe Aegon Targaryen, futuro rey Aegon V.

Detalles:

Según se conoció, la serie se enfoca en la vida del pueblo llano, los caballeros de alquiler y las injusticias sociales del reino. Además, al basarse en tres novelas cortas (El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso), la narrativa es más lineal y se centra en los viajes de los protagonistas.

La serie explora las semillas de lo que vendría después. Aegon V (Egg) fue conocido como «El Improbable» por ser el cuarto hijo de un cuarto hijo, y su reinado intentó mejorar la vida de los plebeyos, algo que sembró descontento entre los nobles. Además, Dunk llega a convertirse en el legendario Comandante de la Guardia Real.

El caballero de los siete reinos es, en esencia, una historia de amistad, honor y aprendizaje sobre qué significa realmente ser un héroe en un mundo donde los reyes y señores a menudo olvidan a su pueblo.