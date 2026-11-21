David se enamora de Juan en el baño de un museo. Juan es blanco, es rubio y es abogado. David, no: es marrón y lo sabe. Pero una cosa es saberse marrón y otra, autopercibirse marrón. David, que se sabe marrón, se autopercibirá como tal cuando, junto a Juan, recorran el museo y den con el David de Miguel Ángel. Una réplica, por supuesto.

Juan, que ama el David de Miguel Ángel, le contará la historia de ese David a ese otro David de color marrón. También le contará la historia de las otras obras del museo, entre ellas, La vuelta del malón, el célebre óleo que Ángel Della Valle pintó en 1892.

«Te parecés a los indiecitos del cuadro», le dirá Juan, el rubio abogado al David marrón que acaba de conocer en el baño del museo. «No, no, yo no soy indio», le responde. Si no lo es, ¿qué es?

El David marrón se entera que se llama como la célebre escultura y al chico del que se enamora le fascina David, el de Miguel Ángel, claro. El punto, uno de tantos, es que este David se ve muy distinto al David modélico de la belleza occidental.

Es entonces que se da cuenta este David que no es blanco -ni tampoco negro- empieza a construir su identidad marrón a partir de cómo está representado en los museos.

David Gudiño, autor y actor de la obra unipersonal «El David marrón».

Escrita y protagonizada por David Gudiño, con dirección de Laura Fernández, «El David marrón» construye un relato que entrelaza deseo, frustración y representación artística. Con elementos autobiográficos y un lenguaje que no esquiva la incomodidad, Gudiño propone una mirada antirracista que cuestiona la blanquitud como modelo histórico de belleza, pureza y pertenencia.

La diversidad racial, los derechos de los pueblos originarios y la diversidad sexual atraviesan una dramaturgia que encuentra en el humor y la provocación herramientas para revisar aquello que muchas veces se presenta como natural o incuestionable.

¿Quién define los modelos de belleza y qué cuerpos tienen lugar en las representaciones que construyen nuestra cultura? Desde el humor, la ironía y la provocación, «El David marrón» llega este domingo a Bariloche con una propuesta teatral que pone estas preguntas en escena y abre una discusión sobre el racismo, las identidades y los ideales de belleza que atraviesan la sociedad argentina.

La función será, a las 21, en el Hotel NH Bariloche Edelweiss, como parte de Grandes Relatos: Referentes de la Escena Nacional, el ciclo de Fundación Nevadas Escénicas que promueve el encuentro del público patagónico con obras y artistas destacados de la escena nacional.

«El David marrón» tiene una duración de 65 minutos, está destinada a público mayor de 18 años e incluye desnudo completo. Las entradas están disponibles en boletera.com.ar.

Actor, dramaturgo e integrante desde 2021 del colectivo antirracista Identidad Marrón, David Gudiño (Tartagal, Salta) obtuvo en 2024 el premio Trinidad Guevara a Revelación Masculina por su trabajo en esta obra, que también recibió una nominación en la categoría Dirección. En 2023, el espectáculo participó de la 9.ª Semana del Humor Latinoamericano de Casa Amèrica Catalunya, consolidando un recorrido que lleva estas discusiones a distintos escenarios.

En un diálogo con Diario RÍO NEGRO, Gudiño habló de la dramaturgia de «El David Marrón», de cómo influyó el colectivo Identidad Marrón en la obra y de su experiencia en el país y el exterior con el premiado unipersonal.

En escena, «El David marrón», escrita y protagonizada por David Gudiño.

P: ¿Cómo construiste esta dramaturgia?

R: Yo viví afuera hasta el 2012 y afuera, cuando yo decía que era argentino, me decían que parecía vietnamita o filipino. Y eso me quedó. En el 2018 empecé a escribir sobre eso, cómo la idea de alguien a quien no le creen que es argentino y cómo prueba que sí si todo el mundo lo pone en duda.

A eso lo fui expandiendo hasta el 2022, que me pongo en contacto con el colectivo Identidad Marrón. Ellos estaban haciendo un trabajo de ocupar lugares que habían sido un poco negados a las personas marrones indígenas. Estaban haciendo una recreación de obras clásicas, Flora Nómada hizo el nacimiento de la Venus de Botticelli, donde ella misma se puso como una Venus marrona, indígena. Entonces yo dije, ah, yo me llamo David, y el David este es el David más conocido, como tengo que hacer esta obra, tengo que ponerme yo como el David. Todos los textos que había escrito del 2018 al 2022 dije ok, el interlocutor es el David, y yo le digo a ese David todo lo que me pasó a mi, que también soy David, pero un David marrón.

Este es el arte, este es el arte universal, esta es la belleza, esto es lo bello, esto es lo que hay que legitimar. El David marrón le hace saber al David de Miguel Ángel que él es de yeso, no es el de verdad.

En Argentina hubo un deseo de borramiento de nuestras caras indígenas La Vuelta del Malón, de Ángel Della Valle, a ver, no es una obra de arte, es una fotografía de época que lo que intentaba decir es superamos a los indios y por eso nos convertimos en una nación agroexportadora.

Poner en duda el cuerpo es racismo porque eso es tratamiento diferencial que te impide acceder a algo, si una persona se sienta en una entrevista de trabajo y eso le impide acceder, eso es racismo.

P: ¿Cuál es tu origen?

R: Yo soy salteño, mis viejos son argentinos, mis abuelos son argentinos y mis bisabuelos no lo sé porque no hay partida de nacimiento. O sea, nadie sabe.

El Estado sesgó quién puede decir soy indígena y quién no. Y entonces quienes sufrimos, porque históricamente entendimos el racismo a la yanquilandia, que lo sufrían solo las personas afrodescendientes, nosotros, de identidad marrón decimos no. Los indígenas acá, que no somos una minoría, sufrimos racismo. Pero ¿cómo yo explico que soy indígena en la urbanidad? Cuando no tengo la lengua, cuando no tengo la cultura.

Como suceden en la urbanidad, no puedes decir, ah, soy indígena. Entonces decir que soy marrón es una posibilidad identitaria para quienes tenemos cara de indio en la urbanidad. Decir sí, bueno, soy marrón.

P: ¿Cuándo la empezaste a pensar a la obra y cuándo estrenó?

R: La escribí entre el 2018 y el 2022 y la estrené en septiembre del 2023 acá en la Ciudad de Buenos Aires. Luego, estuve en Cataluña, en Barcelona; después, en La Pampa, en Salta, en Jujuy, en Provincia de Buenos Aires y ahora Río Negro.

Laura Fernández, directora de «El David marrón», y David Gudiño, autor y actor de la obra.

P: ¿Cómo te fue en Europa con esta idea de un David marrón?

R: Ellos se cagaron de risa de todo. La obra maneja mucho humor. Entonces estaba todo… Sí, sí, ellos recibían todo con una risa desaforada que podía tener dos lecturas, que la estaban pasando bien o había algo de descarga nerviosa.

Todavía me queda en el cuerpo el aplauso de las 300 personas que vieron esa función porque encima estuvo estalladísimo. Fui a la novena semana del humor latinoamericano y bueno, sí, fue increíble. El teatro es muy territorial y el humor también entonces la gente se ríe de distintas cosas.

Me pasó, por ejemplo, en Salta que se rían mucho. Hay mucha chicana al blanco que por ahí no estamos muy acostumbrados que suceda en otras partes. Siempre se ridiculiza al marrón, al indígena, al negro y en Tartagal, en mi pueblo natal, se cagaban como de risa pero a la inversa. Para seguir con la metáfora, allá el marrón juega de local.

P: ¿Cómo sentís que fue recibida la obra, qué viste que pasó con el público?

R: Mirá, gané el premio Trinidad Guevara en el 2023, que es uno de los premios más importantes al teatro. En ese sentido, por la crítica, por el público en el 2024 y 2025 hacer la obra me pagó la prepaga (risas).

Después bajó mucho el consumo y entonces ir al teatro ya no es barato. Una entrada al cine sale 15 mil pesos y al teatro sale 30. Y a nadie le sobran 30 mil pesos para hacer una salida al teatro.

Ahora, yo siento que no tuvo buena recepción en los programadores de festivales internacionales, como este no es el indiecito bueno, el David Marrón, la obra no tiene decoro para nada, hay una profanación del David de Miguel Ángel. Entonces, siempre en los festivales internacionales hay algo que es el decoro y para los programadores internacionales, o, como diría Carlos Correas, los putos integrados, hay algo de eso que no funciona en el mercado internacional del teatro.

En Argentina hubo un deseo de borramiento de nuestras caras indígenas. La Vuelta del Malón, de Ángel Della Valle, no es una obra de arte, es una fotografía de época que lo que intentaba decir es superamos a los indios y por eso nos convertimos en una nación agroexportadora.

P:¿Podías intuir que eso podía pasar o te sorprendió?

R: No, me sorprendió porque para mí el teatro es Urdapilleta, ¿entendés? Es el cuerpo… Pero no para los programadores, evidentemente (risas). No me interesa ser el marrón bueno. Si los marrones estamos condenados a ser de chorros, no me hagas robar una cartera, haceme robar el David de Miguel Ángel (risas).

P: ¿Dónde sentís que va realmente esa xenofobia acá, local, con qué tiene que ver?

R: Y tiene que ver con la gente del norte, con los pueblos originarios, con ciertos orígenes, con países limítrofes, sobre todo, ahí está puesto nuestro racismo, y quizás esta obra ponga eso en el plano. Y poner en duda el cuerpo, pero eso es racismo porque eso es tratamiento diferencial que te impide acceder a algo, si una persona se sienta en una entrevista de trabajo y eso le impide acceder, eso es racismo. Yo creo que ahí ayudó mucho Identidad Marrón al poder nombrar eso que hay que construir campo simbólico alrededor de lo marrón y esta obra intenta eso.

P: ¿Tu conexión con Identidad Marrón le dio sentido a la obra o fue al revés, la idea del concepto de un David marrón vos ya la tenías?

R: No, fue a partir de ellos, de conocerlos a ellos y hoy formo parte. O sea, antes no estaba un David marrón en mi mente. Antes, pensaba que era negro. Hacía ejercicios en la facultad de teatro cuando estudiaba, decía si soy un negro o soy un morocho, soy un trigueño, soy un boliguayo, pero la imposibilidad de decir, ¡ah, mirá, claro, no, soy marrón! Cuando vi actividades, obras, collages y fotografías de Identidad Marrón dije, ¡ah, claro, por eso me paró la policía aquella vez! (risas) ¡Ah, no, claro, sí, marrón! Y ahí fue que me estalló.