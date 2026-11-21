Sergio Soria operó una telecabina durante casi 14 años antes de asumir la coordinación del mantenimiento en el cerro Catedral.

Una noche, a las dos de la mañana, Sergio Soria iba en una máquina pisapistas por el cerro Catedral iluminado por la luna. Nunca se lo va a olvidar. También vio un amanecer de colores infinitos en la montaña mientras se preparaba para recibir al público. Cuando le preguntan por qué sigue subiendo después de 20 años, elige esas dos imágenes para explicarlo. “Todos los días la montaña está diferente, todos los días la montaña te regala algo”, dice.

Cerro Catedral: el trabajo que empieza cuando los esquiadores se van

Tiene 61 años y hace tres que coordina el mantenimiento general de la montaña en Catedral Alta Patagonia. Cuando termina la temporada de esquí en Bariloche, su equipo sigue trabajando. Son los meses en los que el próximo invierno todavía parece lejano para quienes visitan el cerro, pero es parte del trabajo de quienes se ocupan de las instalaciones.

En la montaña, la naturaleza manda: el clima marca el ritmo del mantenimiento. Aunque los pronósticos son cada vez más precisos, las condiciones pueden cambiar en pocas horas. El viento, la nieve o una tormenta pueden obligar al equipo que coordina Sergio a reorganizar las tareas y esperar a que sea seguro volver a trabajar en altura.

Conoce los medios de elevación desde que entró como técnico electromecánico en la Plataforma 1200. Después quedó a cargo de una telecabina, que operó durante casi 14 años. De ahí pasó a la jefatura de sector y, más tarde, a la coordinación general. Si al principio su trabajo estaba concentrado en un punto de la montaña, hoy abarca equipos que aprendió a conocer desde distintos puestos.

Sergio Soria operó una telecabina durante casi 14 años antes de asumir la coordinación del mantenimiento en el cerro Catedral.

Entre inviernos, mantenimiento programado

La terea de un operario de mantenimiento es revisar y poner a punto los equipos que llevan a los esquiadores montaña arriba. En una telecabina o una aerosilla, eso significa inspeccionar cables, poleas, frenos y mandos, detectar desgastes o fallas y reparar o reemplazar piezas. Cuando termina la temporada, el equipo que coordina Sergio Soria aprovecha esos meses para hacer el mantenimiento programado antes de que vuelvan los esquiadores.

Parte de su trabajo transcurre entre conversaciones con los fabricantes de los medios de elevación. Intercambia información con equipos de Poma y Doppelmayr, dos grandes empresas del mercado de transporte en alta montaña y movilidad urbana a nivel mundial.

El clima marca el ritmo del trabajo en altura. Si cambian las condiciones, el equipo de mantenimiento reorganiza las tareas.

Recibe los boletines técnicos, estudia y participa en conferencias, eso le sirve para pensar qué se puede mejorar en los equipos instalados y cuáles necesitan un recambio. Las decisiones, aclara, dependen también de otros factores que su equipo no maneja.

En dos décadas le tocó vivir distintas etapas del centro de esquí. Habla con orgullo de los cambios que vio en los últimos años y, cuando piensa en lo que queda por hacer, vuelve sobre una idea que repite en la charla: seguir aprendiendo.

En el cerro Catedral, el próximo invierno se empieza a preparar apenas termina la temporada de esquí.

La tecnología cambia y también cambia lo que se le pide a quien tiene que resolver un problema en altura, con nieve o en medio de una tormenta. A veces, cuenta, la solución hace falta a las dos de la mañana. ¿Cómo se explica? ¿De dónde se saca la energía? «La pasión», responde.

Al hablar de sus compañeros usa la misma palabra. Piensa en la gente que está ahí cuando la montaña se llena y empiezan a pasar muchas cosas a la vez, y en quienes ya están trabajando antes de que llegue el primer visitante del día.

Cuando los esquiadores vuelven al Catedral y suben a una telecabina, encuentran el resultado de un trabajo que empezó muchos meses antes. Eso es lo que hace Sergio Soria junto a su equipo entre una temporada y la siguiente: preparar los medios de elevación para que, cuando llegue el próximo invierno, el cerro pueda volver a recibirlos.

Orgullo, pasión y futuro

—¿Y vos esquiás?

—Yo no esquío.

Soria aclara enseguida que sí lo hizo durante años. Hoy prefiere cuidarse. Si alguna vez el trabajo lo exige, volverá a ponerse las tablas. En su casa, la que hizo del esquí un oficio fue Abigail, la menor de sus tres hijas.

Las tres probaron la nieve del Catedral. La mayor hizo snowboard dos veces y no volvió. Otra esquía de vez en cuando. Abigail, en cambio, da clases en Bariloche durante el invierno argentino y en Andorra durante el europeo. Le gusta el freestyle y, sobre todo, enseñarles a los chicos. Su papá cuenta ese recorrido con el mismo orgullo con el que repasa los años que lleva en el cerro.

Empezó como técnico electromecánico en la Plataforma 1200 y hoy coordina el mantenimiento del Catedral.

Cuando le preguntan cómo se imagina en el Catedral dentro de otros 20 años, Sergio se ríe de la idea. Le faltan cuatro para jubilarse, dice, y si pudiera seguir trabajando, lo haría. Le gustaría ver cómo quedan los cambios en los que participó.

También se imagina volviendo de paseo, con la familia, con tiempo para tomar un chocolate con churros. Si se sube a una telecabina, podrá mirar por la ventanilla como cualquier pasajero. Y sabrá, por oficio, cuánto trabajo de sus compañeros hay en algo que a primera vista parece simple. Por ahora, cuando termina un invierno, él ya está pensando en el siguiente.