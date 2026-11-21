Por Laura Gubbay, especial para «Río Negro»

En plena acción Laura Gubbay, en la Ultra Fitz Roy, semanas atrás.

El Chaltén.

Mayo de 2026. Recibo un mail anunciando la apertura de las inscripciones para la Ultra Fitz Roy, que se correrá en El Chaltén el 17 de octubre.

Mi cabeza empieza a dudar, pero sé que tengo setenta y un años y que es ahora o quizás nunca.

Leo atentamente. Hay diferentes pruebas: 10, 21, 42, 70 y 100 kilómetros. Decido anotarme en los 21 km.

Pago online y me quedo sentada un rato, pensando en la locura que acababa de hacer.

En dos oportunidades había visitado El Chaltén. Una de ellas, un 24 de diciembre. Apenas llegué, pensé que el viento me elevaba, literal. El frío me atravesaba y, a pesar de los guantes, el gorro y la gruesa campera, yo temblaba y temblaba. Al día siguiente, Navidad, la naturaleza se mareó y pensó que estaba en Nueva York o en alguna ciudad del norte de Europa. Desde temprano comenzó a nevar y no paró hasta la noche.

Otro año volví, esta vez en febrero. No había nieve, pero la temperatura era muy baja y la lluvia no cesaba. En ninguno de los dos viajes logré ver el Fitz Roy.

Octubre… Ya podía sentir el hielo cubriéndome.

Una amiga, Rosana, cometió la misma imprudencia y también se anotó. Eso me dio la energía que necesitaba para empezar a entrenar.

«Atravesé montañas, crucé campos y bosques, enfrenté bajadas abruptas en las que derrapaba sin querer y, en todo momento, El Chaltén me fue acompañando».

Los meses fueron pasando y mi cuerpo se fue preparando para la carrera. Hasta que llegó la fecha del viaje. El 15 de octubre, tuve que levantarme a las dos de la mañana. El vuelo salía temprano de Ezeiza.

Llegamos a El Calafate y desde allí tomamos un micro hasta El Chaltén. A diferencia de lo que imaginaba, el clima estaba templado.

Pasé un día tranquilo, la carrera todavía parecía lejana. Al día siguiente, nuestra energía, la de Rosana y la mía, se concentró en la aventura que nos esperaba. Entre otras cosas, cargamos la mochila con dos botellas de agua, un buzo y nutrientes; preparamos las zapatillas y la camiseta con el número de corredor.

Esa noche no dormí nada, pero nada. Muchas veces me ocurre, y no solamente a mí, sé que también les pasa a otros corredores. Es como que el cuerpo entrara en estado de alerta, anticipándose a la competencia.

Las horas parecían no pasar. Leí en el Kindle para no molestar a Rosana, que dormía profundamente. Pero cada vez que cerraba el libro, en lugar de relajarme, sentía que mis pulsaciones se aceleraban y el aire me faltaba. ¿Era pánico? Pero ¿pánico a qué?

Amaneció fresco, pero sin una nube. El Fitz Roy estaba limpio, bello.

Junto a mi amiga, caminé desde el hotel hacia la plaza central. Llegué y me paré en la línea de largada. Todo era alegría: la música, el entusiasmo, las conversaciones entre los corredores. Hasta que salimos.

Rosana y yo íbamos juntas. De pronto, el frío comenzó a paralizarme. ¿Era el frío o algo más? Volvía a sentir los mismos síntomas de la noche anterior: el corazón latiendo con fuerza, la sensación de ahogo. Bajé la velocidad y perdí a mi compañera. Sabía que tenía que tranquilizarme o no iba a poder continuar.

De pronto, después de los primeros dos kilómetros, me encontré con una pared. Era una montaña empinada que sólo se podía atravesar caminando, imposible correr ahí. Miré hacia arriba y distinguí unos puntos. Miré mejor y me di cuenta de que eran corredores. Tenía que llegar hasta esa altura. Y no sé cómo, en medio de semejante esfuerzo, me tranquilicé. Mi respiración se normalizó y empecé a subir hasta convertirme yo en un punto. A partir de allí, los terrenos fueron mutando. Atravesé montañas, crucé campos y bosques, enfrenté bajadas abruptas en las que derrapaba sin querer y, en todo momento, El Chaltén me fue acompañando. Y mientras corría, trataba de fijar esos paisajes en mi retina.

Pero cerca de las tres horas de carrera, el cielo se opacó y empezó a lloviznar. El cuerpo mojado iba sintiendo el cansancio acumulado. Hasta que de a poco, las nubes se fueron corriendo y el sol volvió a brillar.

A las 3 horas y 56 minutos crucé la meta Era tal la felicidad que me habitaba que no podía dejar de llorar. ¡Lo había logrado!

De pronto escuché mi nombre. Me llamaban al podio. Era la única en mi categoría: setenta años o más.

En le podio, feliz feliz feliz.

Contacto:

lauragubbaycs@gmail.com



Instagram: laura_gubbay_

Cómo empezó mi pasión runner

Siempre fui deportista y amante de la naturaleza. Había jugado al tenis durante años y, como no era muy buena, pocos me invitaban a jugar.

Mi marido comenzó a correr y su entusiasmo hizo que me despidiera de la raqueta y me comprase unas buenas zapatillas de running. Y ahí comenzó otra historia…

En enero de 2002 corrí mi primera carrera de 10 km de calle. Llegué temprano y me ubiqué en la línea de largada. Llovía intensamente y un sonido anunció el inicio del evento.

Mientras avanzaba con esfuerzo, veía cómo los corredores me pasaban de a cientos. El camino estaba inundado, mis zapatillas se habían llenado de agua y me pesaban. Tenía miedo de no poder terminar, pero después de una hora de correr, crucé la línea de llegada. Estaba empapada y muerta de frío, pero feliz: ¡ya era una corredora!

A partir de ese momento corrí varias carreras de calle y de aventura, pero de todos estos años, quisiera rescatar algunos momentos y sentimientos.

«Mi recuerdo de la Ultra Fitz Roy», dice Laura Gubbay a «Río Negro»

A comienzos de 2006, la Maratón de Buenos Aires abrió la convocatoria…

42 kilómetros, 195 metros. Sentí que me invitaba a participar y me anoté. Ya tenía experiencia en carreras de calle, pero nunca había corrido una tan larga.

En marzo de ese año comencé a entrenar cuatro veces por semana. La lluvia, el frío y el sol no me impedían cumplir con mi entrenamiento, pero sabía que me esperaba una exigencia grande. Ninguna preparación me garantizaba terminar esa carrera.

Las semanas fueron pasando hasta que llegó el día tan esperado. Ya era octubre…

Minutos antes de arrancar, mi corazón galopaba. Comencé con mucha energía junto a miles de corredores, pero a medida que avanzaba, mi cansancio se fue acrecentando. Entre el kilómetro 30 y 35, un muro

mental se interpuso en mi camino, el mismo del que me habían hablado otros maratonistas. No podía seguir… mis piernas estaban casi paralizadas. Sin entender bien cómo, segundos después, recuperé la fuerza que me permitió alcanzar la meta.

En marzo de 2019 corrí la maratón de Tokio, donde recibí la Six Majors. Habían pasado trece años desde el primer desafío grande y esa medalla se gana luego de correr las seis más importantes del mundo (Nueva York, Londres, Berlín, Boston, Chicago y Tokio).

¿Qué sentí con la medalla colgada al pecho? Supe que las cosas más valiosas no se compran sino que se obtienen luego de muchas horas de esfuerzo y dedicación.

Carreras de aventura corrí varias, entre ellas cuatro Cruces de los Andes: 2008, 2009, 2011, 2019. En cada uno hice 100 km en 3 días. No fue sencillo: dormir en carpa, me sumergí en lagos de agua helada para sacarme la tierra, tuve mucho frio en algunos casos, la lluvia en otros y también días calor intenso. Y el gran cansancio… Pero en esas carreras vislumbré paisajes que jamás hubiera conocido de otra forma.

Sin embargo no siempre se llega a la meta. Cuando uno se da cuenta de que el cuerpo y la mente no quieren más, hay que saber decir basta. Eso me paso en el Cruce de los Andes del 2011. Quise tener mi revancha y en 2019, a los sesenta y cuatro años, lo volví a correr y, ahí mi recompensa: hice podio en mi categoría.

Con los años aprendí que las maratones, que las carreras de aventura, son un reflejo de la vida. El clima no importa, se corre el día pactado y puede ser un día de sol brillante u oscuro, cálido o frío; nadie puede predecirlo.

El muro después del kilómetro 30 o el gran cansancio en la montaña, puede aparecer, también, en nuestro laberinto de la vida. Pero hoy sé que esas barreras no son un freno, sino espacios y oportunidades para reflexionar y encontrar nuevos caminos.