El Eterenauta: su guionista y su director hicieron otra serie que está disponible en Max y no te podés perder

El Eternauta es un éxito en las plataformas, de eso no cabe duda. Su guionista, Ariel Stlatari que también interpreta a Omar en la serie, es parte de esta popularidad, al igual que su director Bruno Stagnaro. Pero no es suerte, los artistas argentinos tienen un largo recorrido por el mundo del cine y produjeron otra serie que está disponible en Max y no te podés perder.

Se trata de Un gallo para Esculapio, una joya del policial argentino que se mete de lleno en el mundo del transporte ilegal, las peleas de gallos y las lealtades barriales. Estrenó en 2017 y fue escrita por Staltari y dirigida por Stagnaro.

La serie fue aclamada por la crítica por su realismo, su lenguaje callejero y crudo y el retrato de las relaciones humanas en la ilegalidad.

La historia sigue a Nelson, interpretado por Peter Lanzani, un joven del interior que llega al conurbano bonaerense en busca de su hermano. Lo único que lleva con él es un gallo de riña. En el camino, se cruza con personajes oscuros, códigos barriales y una red de poder peligrosa.

Con actuaciones notables de Peter Lanzani, Luis Brandoni y el propio Staltari, la serie combina tensión, drama social y una ambientación que transpira veracidad.

Un gallo para Esculapio fue ganadora de múltiples premios, entre ellos el Martín Fierro de Oro, y dejó una huella fuerte en la ficción nacional. Ahora, con su llegada a Max, se transformó en una opción imperdible para quienes quedaron atrapados por El Eternauta y quieren seguir explorando el talento de sus creadores.

Dónde ver Un Gallo Para Esculapio, de Staltari y Stagnaro