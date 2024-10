El Pecha Kucha Night Bariloche celebra una década: 8 charlas en imágenes

PechaKucha es un término japonés que alude al «cuchicheo» o «conversación». La idea nació en 2003 por parte de unos arquitectos canadienses que tenían previsto organizar un congreso en Tokio en 2003. Para captar la atención, se les ocurrió implementar un formato más visual: cada orador elegiría veinte imágenes que serían proyectadas en una pantalla para cambiar automáticamente, cada veinte segundos.

El evento se expandió rápidamente por todo el mundo y ya lleva 20 años. También desembarcó en Bariloche que se prepara para recibir la edición 19 del Pecha Kucha Night. Los encuentros que ya llevan 10 años reúnen charlas, oradores, ideas, proyectos, obras, de emociones e historias.

«En una noche puede haber ocho o diez oradores y, cada charla dura 6.40 minutos por reloj. Tenés una variedad impresionante en una misma noche. Es una especie de ritual porque las charlas no se filman sino que se pueden subir a la página mundial de Pecha Kucha. Se suben las fotos que eligió cada orador y el audio», sintetizó Adrián Candelmi, organizador del evento.

Destacó que el Pecha Kucha Night fue el primer evento vinculado a charlas que arrancó en 2014. Al año siguiente, empezaron las charlas TEDx Bariloche.

Los oradores pueden elegir 20 imágenes para dar su charla. Foto: gentileza

Para obtener la licencia y organizar el Pecha Kucha, en un principio, el evento debe llevarse a cabo en una cervecería o en una fábrica abandonada. «Es más descontracturado, es más informal. La idea es que la gente pueda cenar o tomar algo. Pero lo cierto es que termina siendo un reencuentro cultural porque, en cada evento, hay gente de la pintura, de la fotografía, de la música, de las ciencias», definió Candelmi que fue implementándolo en diversos espacios de Bariloche.

Cuán es y quiénes se presentan próximo Pecha Kucha Night en Bariloche:

La próxima edición ya tiene fecha y lugar: será el martes 15 de octubre, a las 20 en Plaza Uno, en Costanera y Onelli.

La primera en exponer será Cecilia Artero, una artista visual, fotógrafa y marquera. Se define como especializada en el «autorretrato». «En mi obra de arte, existen elementos que permanecen constantes: entornos naturales, construcciones ruinosas, interiores oscuros, figuras humanas desnudas», dice. Asegura que es una ferviente exploradora de la belleza de la naturaleza y del cuerpo humano: «Profundizo en las emociones y el autoanálisis, examino problemáticas sociales e intento aportar al rupturismo de ciertos tabúes».

El segundo turno llega desde Barcelona Tomy Megna, aunque lo definen como «más argentino que el dulce de leche». Es CEO y cofundador de Learning by Helping mostrará cómo funciona “La máquina de creer”. Es un activista y consultor en innovación social y sostenibilidad y ganador de diversos premios creativos internacionales.

La neuquina Mime Mascaró es gestora cultural y creadora de Patáforas (el medio sobre cultura y surrealismo en español, con más seguidores del mundo). Hablará sobre “El secreto de la creatividad humana”. «Cuentan mis viejos que de chiquitita no había paseo del que volviera sin un tesoro. Pasó el tiempo y la habilidad no se me quita. Por el contrario, es la gran herramienta de mi vida. Detenerme a observar lo extraordinario en lo ordinario. Hice de eso una profesión y mi arte», plantea.

Doris Romera, incansable creativa, laberíntica, galerista y autodidacta, propone desde Chubut “La búsqueda de la belleza”. Esta bolsonense estudió gastronomía de la mano del Chef Francis Mallmann. En 1996, creó, junto a junto a Claudio Levi el “Laberinto Patagonia”, el más grande de Sudamérica, en el valle del Río Epuyén Patagonia. A comienzos de 2021, inició la construcción de GAL (Galería de Arte Laberinto) en El Laberinto Patagonia. De esta forma, GAL se convirtió en la primera Galería de Arte Digital de la Patagonia.

El evento comenzó a realizarse en 2014 en Bariloche. Foto gentileza

“Vivir de arriba” será la charla de Javoo Fabris, artista y generador de contenidos para eventos, apasionado por la divulgación científica y el astroturismo. «Mi viaje comenzó en el mundo de la ingeniería en Sistemas, pero pronto me di cuenta de que mi verdadero llamado estaba en la magia. Dejar atrás esa carrera para convertirme en mago fue el primer paso en una emocionante transformación profesional», cuenta.

Su camino se cruzó con la astronomía y descubrió un enorme placer en la divulgación científica y el astroturismo. Fundó «Under the stars», un emprendimiento sobre mundo de las estrellas y, actualmente preside la Asociación de Astronomía de Bariloche.

También será el turno de Matías Aubaret, fanático de Boca, Calamaro y Maradona, con “Noticias reales (y no tanto)”. Se define como comunicador y cuenta que «a los 14 años me mandaron a llevar facturas a una radio y según se dice de allí ‘nunca más volví’. A los 17 años pude trabajar con uno de los referentes de la radio y la televisión: Juan Alberto Badía. Años más tarde, la vida me tenía preparada otra sorpresa: ser compañero y amigo del gran Naio Gastambide. Mis hijos crecieron entre música, escenarios, micrófonos y noticias», dice.

Silvia Perez Sisay es productora y gestora cultural, especialista en Gestión del Conocimiento, licenciada en Ciencias de la Educación y también docente terciaria y universitaria. Se sumará con “Mundo Pichi Keche, infancias plenas”. Es la fundadora de la Patagonia Game Jam y desde @Experiencia virtual desarrolla proyectos de contenidos inmersivos, realidad aumentada, videojuegos y relevamiento de perfiles de la industria de los videojuegos.

Por último, será el turno de Gimena Areco, fotógrafa, artista y “exploradora creativa” que viajará desde Buenos Aires para ayudar a “Mirar con los ojos cerrados”. «Como artista -expresa-, busco crear mundos imaginarios. Me alimento de historias. No importa si son reales o imaginarias, propias o ajenas, de personas o de lugares, todas pueden convertirse en metáforas visuales».

Cuál es el valor de las entradas del próximo Pecha Kucha Night en Bariloche:

Desde el primer día de octubre y hasta el lunes 14, se pueden adquirir las entradas anticipadas en @impress.brc (Avenida de los Pioneros 4962, local 2) a 4.000 pesos. El mismo martes 15 de octubre el valor será de 5.000 pesos en Plaza Uno. El cupo es limitado.