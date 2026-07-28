La mitad de un ternero Angus criado en la Patagonia se vendió por 81 millones de pesos en Palermo

La genética Angus volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. En el marco de la 138° Exposición Rural de Palermo, el 50% de un ternero Puro de Pedigree Colorado de la cabaña patagónica Don Fioto fue comercializado en 81 millones de pesos, una cifra que lo ubicó entre las operaciones más importantes de la muestra y que volvió a poner en primer plano el valor de la genética de excelencia producida en el sur argentino.

El ejemplar, bautizado «Franchola», pertenece a la cabaña Don Fioto, de Luciano Correndo, dedicada al desarrollo de genética Angus adaptada a las condiciones productivas de la Patagonia. Nacido el 1° de octubre de 2025, el ternero lleva ese nombre como homenaje a Francisco Eyherabide, amigo del criador.

«Se trata de un ternero de apenas nueve meses. Creo que eso hace aún más extraordinario este resultado». Luciano Correndo, cabaña Don Fioto.

La venta se concretó durante el tradicional remate de reproductores organizado por Sáenz Valiente Bullrich y representó un valor equivalente a 18.051 kilos de novillo, un parámetro que permite dimensionar la magnitud de la inversión realizada.

Los compradores fueron las cabañas La Benedicta, Santander, Don Romualdo y Agropecuaria Santa Elena (Giraudi e Hijos), junto con la empresa Semex, conformando un importante grupo de inversión genética.

Un ejemplar que sorprendió desde su llegada



Para Luciano Correndo, el resultado superó todas las expectativas. Si bien «Franchola» había sido seleccionado desde muy temprano para representar a la cabaña en Palermo, nunca imaginaron el interés que despertaría entre criadores y cabañeros.

«Es un ternero de apenas nueve meses. Desde muy chico se destacaba entre sus contemporáneos y por eso decidimos traerlo a Palermo. Uno siempre se entusiasma con los animales que tiene en el campo, pero cuando llega a la Rural encuentra ejemplares extraordinarios de todo el país. En este caso, desde que bajó del camión empezó a llamar la atención y durante toda la semana recibimos comentarios muy positivos», relató.

El productor explicó además que originalmente el animal no estaba destinado a la venta. Sin embargo, las consultas permanentes de distintas cabañas llevaron a modificar la decisión inicial.

«No estaba anunciada su venta. Fueron varios los criadores que comenzaron a preguntarnos qué íbamos a hacer con el ternero y decidimos ofrecer el 50% en el remate. Lo correcto era que pasara por el ring y que la venta fuera pública. Lo que más nos sorprendió fue la cantidad de interesados que aparecieron una vez tomada esa decisión. Eso es lo que más orgullo nos genera: que tanta gente quisiera invertir en este animal.»

Un récord para la cabaña



Correndo aseguró que se trata de la venta más importante lograda por Don Fioto desde su creación. «Sin dudas es la mejor venta que hicimos. Hace dos años habíamos logrado un muy buen precio por un toro en una exposición patagónica, pero esto superó todo. No solamente por el valor alcanzado, sino porque se trata de un ternero de apenas nueve meses. Creo que eso hace aún más extraordinario este resultado«.

El remate fue conducido por Gervasio y Fernando Sáenz Valiente y dejó en evidencia el fuerte interés que continúa despertando la genética Angus entre los principales criadores del país.

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