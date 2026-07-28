Aluminé lleva su gastronomía al próximo nivel: trucha, cordero, pizzas napolitanas y pastelería de autor con sello local

Aluminé se posiciona con fuerza como el destino imperdible de la cordillera para el turismo gastronómico. Con una propuesta que fusiona la identidad patagónica con las tendencias culinarias globales, el destino invita a los viajeros a descubrir su territorio a través de dos de sus grandes embajadores: la sofisticación dulce de Pastelería Angélica y la innovación a los fuegos de Pizzería Cirila.

El lado dulce de Aluminé: Tradición y vanguardia en Angélica



Para arrancar el día o hacer una pausa frente al paisaje cordillerano, la cita obligada es en Pastelería Angélica (abierto de 8:30 a 16 y con servicio de delivery). El espacio destaca por sus recetas originales donde sobresalen los alfajores de harina de almendras, rellenos de una combinación irresistible de pasta de pistacho y dulce de leche.



Su propuesta se completa con una cuidada selección de tortas en porciones y opciones personalizadas, 6 sabores exclusivos de cookies, 4 variedades de budines y opciones tradicionales con un toque único como el pan cuca relleno de membrillo, los scones y el chocolate tipo marroc. Pensando en los que buscan algo salado, sus sándwiches de chipá se llevan todos los aplausos, perfilándose además con nuevas propuestas saladas para expandir su oferta hacia la noche.





Pizzería Cirila: Identidad patagónica en horno napolitano



Al caer el sol, los fuegos se encienden en Pizzería Cirila, un showroom gastronómico que revoluciona la cocina nocturna de la localidad. Su gran orgullo es el auténtico horno tipo napolitano, del cual salen pizzas individuales a la piedra (tamaño plato) con una masa ligera y bordes aireados.



La gran estrella de la casa es la Pizza Cirila, una creación de autor que equilibra a la perfección el sabor local y la audacia: combina hongos regionales, trucha, cordero y el toque final del Apiario Cirila Aluminé, una miel picante de producción propia que corona una experiencia inolvidable.



El menú cuenta con más de 22 variedades de pizzas, ofreciendo un promedio de almuerzo o cena muy competitivo de $20.000 por persona. Cirila abre todos los días (de 11 a 15 y de 19 a 0) y cada 15 días, los viernes se transforman en una fiesta con su ciclo de karaoke abierto.

Sentido Multiespacio & Café



Sentido Multiespacio & Café es una propuesta que combina la calidez de una cafetería de montaña con un espacio pensado para disfrutar en cualquier momento del día. Se destaca por su café de especialidad, su pastelería artesanal y una variada carta que incluye desayunos, meriendas, almuerzos y cenas.

Entre sus opciones gastronómicas se pueden encontrar tostones, sándwiches, hamburguesas, pizzas y una amplia selección de tortas caseras, además de contar con alternativas aptas para personas celíacas (sin TACC), elaboradas con los cuidados necesarios para evitar la contaminación cruzada.

Además, es un espacio pet friendly, ofrece servicio de delivery y una atención cálida, convirtiéndose en una excelente opción para compartir un desayuno, una merienda o una comida en un ambiente moderno y acogedor.

Don Giuseppe: pizzas a la piedra, ambiente familiar y excelente relación calidad-precio



Don Giuseppe es una pizzería que se ha consolidado como una de las propuestas gastronómicas más elegidas para disfrutar de una cena de calidad en un ambiente cálido, relajado y familiar. Su combinación de productos artesanales, excelente atención y precios accesibles la convierten en una opción muy recomendada tanto para compartir en familia como con amigos.

El plato más destacado es, sin lugar a dudas, la pizza. Los clientes la describen con entusiasmo como «espectacular» y «exquisita», resaltando especialmente la calidad de la masa y su cocción a la piedra, que le aporta una base crujiente y un característico sabor ahumado.Uno de los aspectos que más valoran quienes visitan el lugar es que las pizzas se elaboran de manera artesanal y se preparan a la vista de los comensales. Observar todo el proceso de preparación y cocción aporta un valor agregado a la experiencia, transmitiendo frescura, transparencia y un auténtico espíritu artesanal que distingue a Don Giuseppe de otras propuestas gastronómicas.

Además de las pizzas, las empanadas son otro de los grandes protagonistas del menú. Se destacan por su tamaño generoso, su excelente sabor y una elaboración casera que las convierte en una alternativa ideal tanto para acompañar la pizza como para disfrutarlas por sí solas.Más allá de su propuesta gastronómica, Don Giuseppe ofrece un ambiente tranquilo, agradable e informal, pensado para disfrutar sin apuros. Es un espacio ideal para compartir una cena en familia o con amigos.Uno de sus principales diferenciales es el sector de juegos para niños, una característica muy valorada por las familias, ya que permite que los más pequeños se diviertan mientras los adultos disfrutan de la comida con mayor tranquilidad. Este detalle refleja la importancia que el restaurante otorga a la comodidad de todos sus visitantes.

Una propuesta altamente recomendable



Con una identidad basada en la elaboración artesanal, el sabor de sus pizzas a la piedra y empanadas caseras, un ambiente acogedor y servicios pensados para brindar comodidad, Don Giuseppe se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar de una buena cena. Su excelente atención, el espacio destinado a las familias y la destacada relación entre calidad y precio hacen de este restaurante una elección ideal para quienes buscan compartir una experiencia gastronómica auténtica y agradable.

Las opciones de parrillas en Aluminé: Aonikenk y Los Radales, frente a la plaza San Martín.



Los Radales es sinónimo de fuego, parrilla, bodegón y comida casera. Una carta de múltiples opciones más platos del día la hacen una fija para visitar. Buena atención, rica comida, carta de vinos, cervezas y vermut. Panes y pastas caseras. Ni hablar de sus clásicas empanadas criollas y su corderito que se prepara en cocción lenta en cacerola y es genial. También podes disfrutar otras carnes como chivo y los cortes tradicionales de parrillada. Salón grande y con numerosas mesas, ideal para el almuerzo o cena, con una previa de tardecita.

Aoniken: sabores patagónicos con identidad



Aoniken invita a disfrutar de una propuesta gastronómica que combina recetas caseras, productos regionales y una excelente calidad en cada plato. Su cocina se distingue por ofrecer preparaciones elaboradas con ingredientes frescos, resaltando los sabores de la Patagonia.

Entre sus especialidades se encuentran el arrollado de cordero a las finas hierbas con cremoso de puerro, la trucha cítrica con salteado de verduras y la trucha rellena a la puttanesca con arroz cremoso y salsa criolla emulsionada, opciones que reflejan la riqueza gastronómica de la región.

Todos los viernes propone su tradicional parrilla libre, con una amplia variedad de carnes vacunas, de cerdo, chivo, cordero y trucha, acompañadas por buffet y ensaladas libres. Además, la parrilla está disponible todos los días para quienes deseen disfrutar de carnes a las brasas en cualquier momento de la semana.

De lunes a viernes ofrece un plato del día, siempre con elaboración casera, convirtiéndose en una excelente alternativa tanto para vecinos como para visitantes. Su ambiente cálido, la buena atención y el espacio ideal para compartir en familia o con amigos hacen de Aoniken una de las propuestas gastronómicas destacadas de Aluminé.

Espacios como Brodas, Humo del Arce y otras rotiserías de la localidad invitan a disfrutar de hamburguesas artesanales, pizzas, sándwiches, empanadas y platos para llevar, elaborados con dedicación y productos de primera calidad. Con ambientes agradables, servicio de delivery y promociones, son una excelente alternativa para compartir un almuerzo o una cena en familia o con amigos.

Brodas Aluminé



Brodas Aluminé se destaca por su propuesta de hamburguesas artesanales, pizzas y sándwiches, elaborados con ingredientes frescos y de calidad. Entre sus especialidades sobresalen las hamburguesas de gran tamaño y sabor, además de una variada selección de pizzas preparadas con masa artesanal.

El local ofrece un ambiente moderno y relajado, ideal para disfrutar en familia o con amigos. Además, cuenta con servicio de delivery y suele ofrecer promociones especiales de manera regular, brindando una excelente relación entre calidad, sabor y precio.

Patio cervecero

El patio cervecero es el lugar ideal para disfrutar de una salida entre amigos o en familia, combinando cerveza tirada, tragos, pizzas, hamburguesas, milanesas y otras propuestas gastronómicas en un ambiente relajado y acogedor. Durante gran parte del año ofrece música en vivo con artistas locales y regionales, brindando un espacio donde la gastronomía y la cultura se encuentran.

Quienes lo visitan destacan la calidad de sus tragos, la excelente atención y el cálido ambiente que hacen de cada visita una experiencia para compartir y repetir.

Manso Resto: cocina de producto con identidad patagónica



Manso Resto propone una experiencia gastronómica basada en una cocina de producto, donde los ingredientes frescos y de estación son los grandes protagonistas. La propuesta prioriza el uso de materias primas regionales, siempre que su disponibilidad, calidad y habilitación lo permitan, fortaleciendo el vínculo con los productores locales y el entorno patagónico.

La cocina combina técnicas clásicas con una impronta propia, logrando platos de sabores definidos, equilibrados y cuidadosamente elaborados. Cada preparación refleja la experiencia y el recorrido profesional de su chef, quien vuelca en cada creación los conocimientos adquiridos junto a reconocidos maestros de la gastronomía.



La carta se renueva de manera estacional, adaptándose a los productos que ofrece cada época del año. De esta forma, tanto en otoño-invierno como en primavera-verano, los comensales pueden disfrutar de una propuesta dinámica que pone en valor la frescura y la calidad de los ingredientes.

Entre las especialidades de la casa se destaca el cordero braseado, acompañado de costilla, puré de boniato, brócoli y chips de ajo, un plato que rescata los sabores de la Patagonia a través de una cocción lenta y una presentación cuidada, convirtiéndose en una de las propuestas más representativas del restaurante.