Fuerte choque en cadena en Neuquén este domingo: un conductor alcoholizado, heridos y 5 vehículos involucrados

Un fuerte choque ocurrió en el oeste de Neuquén capital este domingo 2 de agosto. En el incidente vial se vieron involucrados unos cinco vehículos y producto del impacto unas dos personas fueron hospitalizadas. Las autoridades detectaron que uno de los conductores iba alcoholizado y sin ningún tipo de documentación encima.

Según informó la comisario Andrea Solano a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 8 en el cruce de la Avenida Mosconi y El Cholar, frente al reconocido supermercado Makro y cerca del Casino Magic.

Qué se sabe del choque en cadena en el oeste de Neuquén

En todos los vehículos iban solamente los conductores y el principal protagonista fue quien iba al volante en un Volkswagen Bora, quien iba por la Mosconi en sentido hacia el centro de Neuquén.

Por otra parte, en la misma mano había una fila de vehículos esperando la habilitación del semáforo integrada por una camioneta Volkswagen Amarok, un Chevrolet Prisma y un Chevrolet Classic. Este último fue chocado de lleno por parte del Bora y, debido a la fuerza de la colisión, impacta con el resto de los rodados.

Sin embargo, el siniestro no culminó allí. Dada a la velocidad del principal protagonista, el Chevrolet Classic terminó desplazándose unos 37 metros, cruza de carril y culmina su trayecto impactando contra una Toyota Hilux.

Dos heridos por un choque en cadena en el oeste de Neuquén

Solano indicó que tanto el conductor del Chevrolet Classic como el del Bora fueron trasladados en ambulancia tras presentar diversas lesiones. Sin embargo, hasta horas de la tarde, aún no había un parte de salud oficial de ambos. Mientras tanto, el resto sólo sufrió daños materiales.

Por otra parte, señaló que el conductor del Bora dio positivo en el test de alcoholemia con 1,5 de alcohol en sangre. A esto, se sumó que circulaba sin ningún tipo de documentación, por lo que fue infraccionado.

Además de personal de Salud, en el caso intervinieron autoridades de Tránsito, que debieron que efectuar desvíos debido a las pericias que requirieron un corte en la circulación por tres horas, aproximadamente.