En el barro vuelve a Netflix: fecha confirmada y un tráiler que redobla la apuesta

En el barro es un spin-off de El Marginal creado por Sebastián Ortega, que sigue la historia de mujeres dentro del sistema penitenciario argentino. La primera temporada, estrenada el 14 de agosto de 2025, se convirtió en uno de los títulos más populares de Netflix, llegando al Top 10 global de series de habla no inglesa y acumulando millones de visualizaciones en sus primeras semanas.

La segunda temporada fue rodada en simultáneo con la primera, lo que permitió adelantar su estreno apenas meses después de la anterior entrega. Según registros oficiales, Netflix confirmó que esta nueva etapa se estrenará en febrero de 2026, aunque aún no hay día preciso anunciado por la plataforma.

Qué muestra el tráiler

El tráiler oficial de la segunda temporada redobla la apuesta con imágenes que reflejan un clima mucho más tenso y peligroso dentro del penal de La Quebrada, el escenario central de la serie. Las escenas sugieren que la protagonista, Gladys Guerra “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi, deberá enfrentar nuevos desafíos y alianzas en medio de un ambiente carcelario cada vez más hostil.

Elenco renovado y nuevos conflictos

La nueva entrega reúne nuevamente a figuras clave del elenco y suma nuevos nombres que aportan fuerza a la narrativa:

Ana Garibaldi retoma su papel como Gladys Guerra “La Borges” , el eje de la historia.

retoma su papel como , el eje de la historia. Se suman personajes interpretados por Eugenia Suárez y Lorena Vega , entre otros.

y , entre otros. También figuran participaciones especiales de L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín y Verónica Llinás, ampliando el universo dramático.

En esta temporada, las alianzas dentro de la prisión serán puestas a prueba frente a nuevas bandas y liderazgos internos, lo que promete más tensión, estrategias y desafíos para cada una de las protagonistas.

Entre lo que viene y lo que deja atrás

La historia de En el barro conserva su esencia de drama inquietante y relaciones extremas de poder en el contexto penitenciario, pero con elementos narrativos más complejos y giros de trama que se anticipan en el adelanto audiovisual más reciente.

Con la llegada de la segunda temporada, la serie reafirma su lugar dentro de las producciones argentinas más destacadas de Netflix, consolidando su estilo y manteniendo la expectativa de los seguidores tras su resonante primera entrega.