Quién es Valentina Zenere, la actriz protagonista de «En el Barro» y novia de Sebastián Ortega

La actriz argentina de 28 años, Valentina Zenere, protagoniza la nueva ficción de Netflix «En el barro», la serie dirigida por Sebastián Ortega se estrenó este jueves 14 de agosto de 2025. La ficción, disponible en la plataforma de streaming, retoma el universo de El marginal y posiciona a la actriz en un nuevo rol dramático tras su trabajo en producciones internacionales.

La carrera profesional de Valentina Zenere, protagonista de «En el Barro»

Valentina Zenere comenzó su carrera a una edad temprana. A los trece años, debutó en televisión en la cuarta temporada de Casi Ángeles. Allí interpretó a Alai Inchausti, la hija de los personajes de La China Suárez y Nicolás Riera. Su trabajo le abrió las puertas a participaciones en ficciones como Los Únicos y Aliados, ambas bajo la producción de Cris Morena.

El salto a la fama internacional llegó en 2016, cuando la actriz se puso en la piel de Ámbar Smith, la antagonista de Soy Luna, la popular novela juvenil de Disney. El proyecto incluyó la grabación de discos, presentaciones en teatros y una amplia línea de productos comerciales.

Con el reconocimiento obtenido, la actriz continuó su carrera en España, cuando en 2020 se sumó al elenco de la popular serie «Las chicas del cable» para su quinta temporada. Su personaje, Camila Salvador, apareció en tres capítulos, pero su actuación fue suficiente para captar la atención de los productores españoles.

En 2022 Valentina participó en la serie Élite. Y en 2024 interpretó a Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio. Para este papel, Zenere experimentó una notable transformación física.

Netflix: Cómo es el personaje de Valentina Zenere en la nueva serie de Sebastián Ortega «En el Barro»

«En el Barro» se estrenó hace apenas unos días y ya es uno de los éxitos de Netflix. La serie, dirigida por Sebastián Ortega, pertenece al universo de «El marginal» y se desarrolla en la prisión femenina de La Quebrada.

El elenco incluye a figuras como Rita Cortese, Cecilia Rossetto, Lorena Vega, Juana Molina y María Becerra en su debut actoral. Allí Valentina Zenere interpreta a una de las reclusas, quien interpreta a una mujer víctima de su propia pareja.