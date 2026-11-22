Rodrigo de la Serna interpreta al represor Aníbal Gordon en la nueva serie que retrata la violencia política de los años 70 en la Argentina.

Rodrigo de la Serna sorprendió con una contundente definición sobre su nuevo desafío actoral al ponerse en la piel de Aníbal Gordon, uno de los represores más siniestros de la historia argentina.

El actor confesó el impacto que le generó interpretar al protagonista de Gordon, la ficción que reconstruye la violencia política de los años 70: «Es el personaje más oscuro que jamás encarné ni encarnaré», aseguró.

En diálogo con TN Show sobre si este papel representaba el gran trabajo de su carrera, De la Serna lanzó una frase lapidaria que resumió el desgaste emocional del rodaje: «Es el personaje de mi muerte».

Según explicó, el equipo decidió alejarse de un retrato meramente biográfico para profundizar en una psicología perturbadora: «Entendimos inmediatamente que tenía que ser un psicópata de un volumen y una profundidad bastante importantes».

La máscara de la simpatía y la violencia como negocio

Para construir la mente del represor, el protagonista focalizó su trabajo en la absoluta falta de empatía y en su habilidad para fingirla ante los demás. «Un psicópata no empatiza. Hace que empatiza», señaló el actor, detallando que Gordon podía mostrarse simpático, entrador y encantador cuando las convenciones sociales así lo exigían.

Sin embargo, esa fachada comenzó a caer a medida que se agravaba el clima político del país. De la Serna analizó que el personaje advirtió que «la violencia es como un commodity que él puede poner en valor», momento en el que empezó a ejecutar su psicopatía de forma metódica al servicio de las fuerzas en pugna.

Uno de los puntos más crudos de la entrevista giró en torno a las motivaciones reales detrás del accionar de Gordon. El actor fue tajante al desvincularlo de cualquier bandera partidaria: «Sin ideología, porque él es un mercenario», definió, remarcando que su motor principal era la ambición y el placer por la crueldad.

Para el intérprete, ejercer el terror era su verdadera naturaleza. «Es un ser que goza con el sufrimiento ajeno», afirmó en diálogo con TN Show, y cerró con una descripción estremecedora sobre la frialdad del personaje: «Una persona que tiene un goce con la tortura, puede matar sin pestañear, un tipo que prueba la sangre y le gusta».