Más de 4500 corredores se desafiaron en la carrera Patagonia Bariloche by UTMB, que terminó este domingo. Foto: Gentileza

Este domingo el Centro Cívico recibió a los corredores de la Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) en Bariloche, donde se llevó a cabo la premiación a los ganadores de los seis desafíos de la carrera, que desde el viernes mostró a sus corredores en los distintos circuitos del Parque Nacional Nahuel Huapi.

«Un pedacito de mi corazón está en Argentina», afirmó durante la premiación Remigio Huamán Quispe, ganador del mayor desafío que propuso la UTMB en Bariloche, de 130 kilómetros y más de 6500 metros de desnivel.

Por la mañana, niños y niñas de la ciudad corrieron la Mini Bariloche en el Centro Cívico, mientras los corredores junto a sus familiares y vecinos de la ciudad disfrutaron del evento. Al mediodía comenzó la premiación, que recibió a los primeros tres corredores de cada categoría -femenino y masculino- de los seis circuitos que propuso la organización de la carrera.

Con un récord de más de 4.500 inscriptos, la Patagonia Bariloche by UTMB fue destacada por el entorno y los paisajes que propone en sus recorridos, que fueron desde los 12 hasta los 130 kilómetros.

Los corredores destacaron también el «cariño de la gente» al momento de la largada. Durante la premiación, la canadiense Linden Perz, que llegó a la meta después de 20 horas y 30 minutos en los que alcanzó los 130 kilómetros, señaló: «este país es increíble, nada hubiera posible sin cada uno de ustedes».

Las ganadoras del desafío Otto de 12K festejaron en la llegada, en el Centro Cívico de Bariloche. Foto: Gentileza.

El evento concluyó con un emotivo cierre, donde todos los corredores y ganadores de la carrera se encontraron para celebrar el esfuerzo y dedicación.

«El deporte es salud y debe ser parte de nuestra vida», afirmó Huamán Quispe y remarcó que «el desafío de afrontar tantos kilómetros nos cuesta, pero con el cariño que nos brindan nos hacen sentir increíbles»

«Esperemos que siga creciendo el trail running en Sudamérica», agregó el corredor peruano y destacó: «el trato hacia mi familia, el reconocerme en el aeropuerto, todo es increíble. Me hacen sentir como si yo fuera famoso».

Huamán Quispe ganó el desafío Tronador de 130K en 16 horas y 24 minutos. Foto: Gentileza UTMB.

Señaló que volverá para El Cruce, que es el próximo gran evento dentro del calendario del trail running en Bariloche, y felicitó «a todos los guerreros y guerras que afrontaron las distintas instancias» de la carrera.