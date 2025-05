“Sixty Four - Juego y Fuego” es un proyecto solista de Riki, pero no está solo ni un segundo. Porque a la banda que lo acompaña en las once canciones, se le sumó una larga lista de músicos invitados.

Hace un tiempo, Riki Basevich se propuso hacer un disco. Parece una obviedad, pero no lo es. Porque “Sixty four- Juego y Fuego”, aunque no físicamente, es una obra que funciona como un disco. Está hecho como tal, sus canciones funcionan mejor si se las escucha de corrido, por sus letras, pero también por su sonido, obra de Walter Chacón, ingemniero de los Fabulosos Cadillacs, entre otras bandas que juegan en Primera.



Tal es el hecho que “Sixty four- Juego y Fuego” funciona como un disco que en You Tube, donde por el momento está alojado, está dividido en Lado A y Lado B. Porque lo que el músico barilochense nos propone que este, su quinto álbum, es que no sentemos a escuchar un disco.

Riki Basevich, con una ayuda de los amigos



“Sixty Four – Juego y Fuego” es un proyecto solista de Riki, pero no está solo ni un segundo. Porque a la banda que lo acompaña en las once canciones, se le sumó una larga lista de músicos invitados que le dieron alas composiciones un vuelo sonoros muy destacable. “Empecé a armar los demos y después empecé a llamar”, dice Basevich a Diario RÍO NEGRO. “Quería que sea un álbum con amigos, y tengo muchos amigos en distintos lugares. Entonces por ejemplo, los chelos de uno de los temas los grabó Jorge Coutin en México; Remo Bianco desde Brasil le grabó un saxo. Matías Traut, que también vive en Brasil, cuando pasó por acá grabó los trombones”.



Pasemos en limpio: la banda que acompañó a Riki – que toca guitarras y canta – está conformada por Diego Hachmann, en bateria; Fede Villaba, en bajo; Lu Villalba, coros. Aellos se sumaron Jorge Coulin (cellos), Matías Traut (tombones), Marcelo Saccomano (voz), Andres Pentreach (voz), Marcelo Bragañolo (teclados), Javier Berges (teclados), Remo Bianco (saxo), Pablo Aznarez (violines), Marcelo Blanco (percusión), Antu Alvear Mendez yLuana Altamirano (coros) y Gabriel Moncada (rap).



Era todo un desafío hacer un disco con tantos invitados y que sonara orgánico y no como un pastiche de músicos, sonidos y géneros. Sin embargo, todo funcionó por varias razones: por las ideas claras de Basevich y lo que él quería al respecto, por la calidad de las canciones que llevó al estudio, por la banda y por los músicos invitados. Y por el trabajo de Walter Chacón, por supuesto.

Riki Basevich editó su quinto disco: «Sixty Four-Juego y Fuego».



“El punto era cómo mantener un sonido orgánico, reunir todas estas canciones e ir un poco contra la tendencia y hacer un álbum. Yo venía sacando singles como todo el mundo y subiendo de a un tema, pero me di cuenta de que es como pintar solo un pedacito del cuadro ¿viste? Y lo que yo quise es mostrar un cuadro completo. Entonces, bueno, me propuse hacer un álbum”, resume.

«Hace muchos años que toco más funk y jazz, entonces tiene un contexto más funk la cosa», cometa EL músico respecto de los estilos que atraviesan las canciones del disco. «Todo es fusión, yo no me puse el límite de un estilo, fue como diciendo a ver por dónde salen . Todas las canciones tocan el mismo bajista, el mismo batero, y entonces como el trío de base, que es con colegas que vengo tocando hace muchos años, en la última banda que fue Bombay, que tocamos como siete o ocho años juntos, estábamos haciendo esto, de alguna manera ese sonido se mantiene, ese sonido lo estamos trayendo para acá, pero no es una banda, como lo escuchaste, no es un estilo definido, es como una fusión de un poquito de distintas cosas».

De Los Beatles al I Ching

El disco no solo tiene dos lados, sino también dos nombres que de algún modo remiten a cada uno de los lados. «Sixty-Four surge en principio de la canción de Los Beatles: When I’m Sixty Four», revela Riki. «Después se mezcla con con un hexagrama del I Ching, con el 64, que es como el volver a empezar, es fin y principio, ese es el 64. La consumación es el 63 y el 64 es antes de la consumación, que quiere decir cuando el ciclo está por empezar. Me pareció interesante ese juego de distintos factores. Además, 64 bits, porque yo trabajo mucho en la compu, y la imagen es fuego sobre el agua, pero fuego es un poco la letra de la canción». ¿Qué apareció primero? «El 64 de Los Beatles, por supuesto», afirma entre risas.



“Sixty Four – Juego y Fuego”, se presenta este viernes, a las 21, en Moma Multiespacio (Traful 210, Bariloche). Las entradas, a $15000, se consiguen en el lugar del show. El show contará con varios de los músicos que participaron del disco como Andres Pentreath, Antu Alvear Mendez y Marcelo Bragagnolo. Y con ellos los enigmáticos The Guest Ghost.