Este domingo: cómo será el histórico show de Bad Bunny en el Super Bowl

El artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music, Bad Bunny, se retira tras una conferencia de prensa, el jueves 5 de febrero, en San Francisco, previa al Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Hay escenarios, y luego está el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El domingo, recién acontecida su histórica victoria en los Grammy por su carta de amor a Puerto Rico, “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny volverá a sorprender al público con una actuación que se perfila como un momento emblemático para la cultura latina.



El Super Bowl LX, la gran final del fútbol americano, se llevará a cabo este domingo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, donde los Seahawks de Seattle se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra.

¡Qué se puede esperar de su presentación? Zane Lowe de Apple Music mencionó que la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl dura 13 minutos durante una entrevista con la superastro el jueves. Históricamente, los espectáculos suelen durar entre 12 y 15 minutos.



En la misma conversación, Bad Bunny ofreció pocos detalles sobre lo que los espectadores verán este domingo. “Va a ser una gran fiesta”, dijo, evitando juguetonamente preguntas sobre invitados sorpresa y otros detalles. “Lo que la gente puede esperar de mí… Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucha de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido”.

Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por «Debí Tirar Más Fotos» durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles.



También existe un adelanto de un minuto y medio del espectáculo de medio tiempo publicado el mes pasado que estableció un tono jovial para su actuación. En él, Bad Bunny se acerca a un árbol de Flamboyán, explicaremos más sobre el árbol más adelante, y comienza a reproducir en su celular en su sencillo “Baile inolvidable”.



La canción es salsa moderna, interpretada con los estudiantes del Libre de Música San Juan. Es un sencillo destacado de “Debí tirar más fotos”, un álbum que fusiona la tradición folclórica en géneros locales boricuas como la bomba, plena, salsa y música jíbara con estilos contemporáneos como el reggaetón, trap y pop.



En el clip, Bad Bunny se mueve mientras es acompañado por diferentes bailarines de diversos géneros, razas y edades: entre ellos, una bailarina de salsa tradicional con un vestido rojo, un bombero, un vaquero y un viejito con una pava (el sombrero de paja característico de Puerto Rico). Es representativo del atractivo internacional de Bad Bunny; actualmente es el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify.



Toda la música de Bad Bunny está grabada en español, por lo que parece una apuesta segura. Si incluyera inglés en su presentación, probablemente aparecería en una interjección hablada o se presentaría en texto.

Bad Bunny se presenta durante su primer show de su residencia de conciertos de 30 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, el 11 de julio de 2025. (Foto AP/Alejandro Granadillo, archivo)



En octubre, Bad Bunny fue anfitrión de “Saturday Night Live” y dijo algunas frases en español durante su monólogo de apertura. Al concluir, bromeó en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, una referencia al Super Bowl y sus críticos.



El jueves, bromeó diciendo que los fanáticos no necesitaban realmente aprender español para disfrutar de su presentación, pero deberían estar preparados para bailar.

Bad Bunny se presenta durante los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles el 17 de marzo de 2025. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)



¿Habrá invitados especiales durante el espectáculo de medio tiempo? Es imposible predecirlo, pero sería sorprendente si Bad Bunny no estuviera acompañado por otros artistas, particularmente otros gigantes de la música latina, y probablemente, otros artistas puertorriqueños. La banda Chuwi acompañó a Benito en todas las noches de su residencia en San Juan; no sería descabellado verlos en el escenario para su colaboración, “Weltita”.



Otros posibles invitados, si la residencia es un referente, podrían incluir a Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Young Miko, Wisin y Yandel, Gilberto Santa Rosa y Alfonso Vélez. Pero la lista sigue y sigue.

¿Será una actuación política?



Eso está en el ojo del espectador. Pero hay un precedente histórico para ello en el Super Bowl. En 2020, la NFL pidió a Jennifer Lopez que omitiera un segmento que presentaba a niños en jaulas durante su actuación de medio tiempo, una crítica a las políticas de inmigración de Estados Unidos. Ella se negó. Bad Bunny fue un artista invitado durante ese espectáculo de medio tiempo, que fue encabezado por Lopez y Shakira.



El año pasado, el set de Kendrick Lamar fue una confrontación artística de la historia estadounidense y las dinámicas raciales a través de la metáfora. En él, el actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, se quejaba de que su interpretación era “demasiado ruidosa, demasiado imprudente, demasiado ghetto” y recordaba a Lamar “jugar el juego”.



Bad Bunny nunca ha evitado los mensajes políticos. Ha criticado al presidente Donald Trump por todo, desde su respuesta a un huracán en su natal Puerto Rico hasta su trato a los inmigrantes. En los Grammy del domingo, dijo “ICE fuera” al aceptar su primer premio televisado de la noche. Su última gira omitió el territorio continental de Estados Unidos; en una entrevista dijo que, en parte, temía que sus fans pudieran ser objetivo de agentes de inmigración.



Trump, un republicano, ha dicho que no planea asistir al Super Bowl de este año, a diferencia del año pasado, y ha calificado a Bad Bunny como una “terrible elección”.