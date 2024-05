Este sábado, los Nerds de la Impro lo arriesgan todo en La Caja Mágica de Cipolletti

Sin más texto que una consigna escrita por el público, los improvisadores e improvisadoras construirán en escena las historias más desopilantes que puedan ocurrírseles en el instante. Pero eso no es todo, los artistas, divididos en dos equipos, competirán entre sí para ver quién lo hace mejor. El público votará, los equipos irán sumando puntos y al final del espectáculo, uno de ellos será el campeón de la noche.



Surgidos del taller de improvisación dictado por la actriz y bailarina Fiorella Contreras, los Nerds de la Impro ponen en juego todo su talento al servicio del teatro instantáneo.



Este sábado, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354, Cipolletti) será el momento para este nuevo elenco de improvisadores integrado por Javier Potaz , Fernando Mazzoni, Patricio Dángelo, Juliana Vallejos, Carolina Herrera, Micaela Volonté, Paula Castro y Triana Cabezas salga a escena en busca de la consigna que los lleve quién sabe dónde.



Como un entrenador dando el equipo que saldrá a la cancha, Fiorella les dirá a sus improvisadores cómo estarán conformados los equipos apenas un rato antes de salir a escena y conocer las consignas del público.



Durante la función se realizan diferentes juegos como, Contrarreloj, Carambola, Biografía, El Excusado y Dos Manos. El público es el encargado de escribir en un papel un disparador/ título para que la improvisación gire en torno a, o de pie para arrancar la improvisación. La vuelta de tuerca de esta propuesta es la idea de match deportivo, una especie de batalla de improvisadores con el público como juez.



“Sin guion y con formato de match deportivo”, describe Fiorella esta original propuesta. “Quiere decir que las historias son bastante cortas, siete improvisaciones a lo largo de todo el show de un equipo contra otro. A partir de un título que nos ofrece el público al inicio, saco un papelito que leo y a partir de eso se arma la improvisación teatral. El público vota qué equipo le gustó más y así van sumando puntos”.



Como una batalla de gallos, pero de teatro, el match de improvisación teatral es un formato que nace en Canadá y que Fiorella conoció en La Plata donde estudiaba actuación en la Escuela de Teatro. Allí, fue parte de la Liga de Improvisadores hasta poco antes que se decretara la cuarentena por la pandemia del coronavirus.



Fiorella decidió volverse a Centenario, de donde es, y terminar su carrera de modo virtual como se estiló en aquel tiempo de suspensión de toda presencialidad. Peor hizo algo más: comenzó a implementar el match de improvisación en su ciudad con un un taller intensivo que en un principio fue solo de teatro de improvisación.



¿Qué pasó? Pasó que los talleristas se entusiasmaron con la propuesta y quisieron más. Al principio, Fiorella no estaba muy convencida, pero era tal la manija, recuerda ella, que dijo “bueno, vamos, si lo están pidiendo hay equipo, vamos para adelante”.



Al principio, su idea era dar solo un taller, pero como se empezaron a “manijear” (risas) Fiorella se decidió a probar con el formato match que en la zona no se hacía.



“Quise probar porque no me sentía preparada para dar improvisación teatral”, recuerda Fiorella, quien además lleva adelante otras propuestas de teatro. “Entonces, empecé con un taller intensivo de cinco clases y una sexta que era de exposición porque me parece que los procesos siempre tienen que terminar en el escenario”.



Vio que había como una demanda de seguir haciendo el taller. Entonces, se pusieron nombre y fueron los Impro20, “porque el taller era a las 20 (risas)”, recuerda Fiorella.



Se sucedieron las clases, la propuesta se consolidó, las funciones que cerraban cada taller dejaban buenas sensaciones y la “manija” seguía intacta. Fue entonces que Fiorella decidió ir un poco más allá: con ustedes, ¡los Nreds de la Impro!

Las entradas, a $6000, se consiguen en la boletería de La Caja Mágica (Mariano Moreno 354, Cipolletti).