Eterna Inocencia celebra sus treinta años con una gira por toda la Patagonia que termina en Neuquén

Eterna Inocencia hace lo que hizo siempre, pero de un modo como nunca antes lo había hecho. La banda formada hace poco más de treinta años en Quilmes, cultores del punk rock, el hardocore, el skate siempre giró por el país, pero siempre fue, tocó y volvió a casa.



Esta vez no: la banda compró un minibus y hacer la Patagonia de punta a punta, literalmente. Luego de bajar por la ruta 3 y tocar en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián, Río Gallegos y la fueguina Río Grande, la banda pegó la vuelta pero la 40 para volver por el lado andino de la Patagonia con destino Bariloche. Luego seguirán hasta San Martín de los Andes para terminar en Neuquén. Y de ahí a casa… solo por un rato.



“Llegamos a Caleta Olivia recién hace media horita, más o menos”, dice Guillermo Mármol, voz principal de Eterna Inocencia. Es miércoles y la banda se está preparando para almorzar cuando atienden el llamado de Río Negro.

Te espera un largo viaje



Eterna Inocencia está celebrando sus treinta años siendo los mismos de siempre con una larga gira que los traerá una vez más por esta parte de la Patagonia: este viernes tocarán en InDa Club (Rosas 523, Bariloche), mañana sábado en Espacio Trama (Roca 320, San Martín de los Andes); y el domingo, a las 20, en Mood (Ministro González 40, Neuquén) con Barda del Miedo como banda invitada.



“Habiendo leído cosas como En el Camino, de Jack Kerouac, la verdad que me siento muy parecido”, dice este profe de Historia que supo combinar la docencia con el rol de frontman de una banda de punk rock. “Por esto de salir a la búsqueda de la Argentina profunda y poder tener tiempo también para recorrerla más allá del concierto, encontrándote con amigos porque, en 30 años, uno cosechó muchas amistades también y podés estar muy conectado, pero físicamente como te ves con un chabón de Tierra del Fuego ¿entendés? Entonces, poder ver a la gente, poder pasar tiempo de calidad con ellos después de tantos años y que ellos también te hagan un recorrido por las ciudades que no es un recorrido típicamente turista, de eso se trata esta gira… y de paso tocamos (risas)”.



Eterna Inocencia tocó prácticamente en todo el país, pero siempre: yendo (o viniendo, depende dónde estemos parados), tocando y volviendo. Pero nunca pensando en los destinos de manera tan integral como esta vez, aclara Guillermo. Juntaban tres shows, tocaban y se volvían a Buenos Aires. “Acá lo que hicimos fue prácticamente dar vuelta a toda Patagonia, si vos mirás, es como una cuestión casi circular la que hicimos, ¿viste? Y bueno, y en cuanto a cantidad de días, que fueron justamente 15 días, hacía rato que no salíamos 15 días seguidos de gira”.



Formada por Roy Ota en guitarra, Alejandro Navajas en bajo, Federico Lombardi en guitarra rítmica; Germán Rodríguez en batería y Guille Mármol en voces, es decir los mismos desde hace treinta años, Eterna Inocencia lleva editados doce disco de estudio, el último de ellos No bien abran las flores (2022) fue la excusas por los últimos dos shows en Neuquén.



Esta vez, la excusa son las tres décadas de vida no solo musical por lo que la lista es más compleja esta vez. “Imagínate que son más de 100 canciones y tenés que resumirlas quizá en 20, 25 temas, lo que te lleva a tratar de hacer una selección bastante complicada. Nosotros tratamos de dividir la cosa por lugares. Una cosa es donde nos ven seguido, otra donde nos ven seguido fuera de Buenos Aires, otra donde no nos ven tan seguido pero nos ven y otra donde solemos ir muy poco no fuimos nunca.

Mi sensación, es como que hay un hartazgo de lo insulso, o de lo edulcorado, y se vuelve al punk, y muchos jóvenes están yendo al punk». Guillermo Mármol, de Eterna Inocencia

Cuando vinimos a tocar a todos estos lugares de la Patagonia, la verdad es que armamos la lista en base a lo que sabemos, no tanto las métricas, pero sí el aplausómetro de la gente en el vivo, cuáles son los clásicos de la banda, entonces, si me preguntás, en lugares donde estamos pasando de manera intermitente, aunque por suerte más seguido que hace muchos años atrás, como es el caso de Neuquén, vamos con una lista que está como cargada de temas clásicos de la banda”.

Qué hay de nuevo, Eterna Inocencia



No bien abran las flores es un disco muy especial para la banda, además de ser el último de estudio hasta ahora, porque se hizo esperar ochos años, por cuestiones propias de la banda y porque hubo una pandemia que lo detuvo todo. Menos ruidoso (digámoslo así) y más rítmico y melódico, No bien abran las flores está empezando a cosechar lo que siempre fue: un muy buen disco de Eterna Inocencia.

Guillermo Mármol, treinta años (y un poquito más) al frente de Eterna Inocencia. (Foto: Florche Duré)



“Nosotros estamos muy conformes con es disco”, destaca el frontman. “Nos pasa así, que cuando conversamos con la gente, ahora nos dicen que están como empezando a internalizarlo y eso me hace recordar mucho la experiencia con el disco Las Palabras y los Ríos (2004), que es un disco emblemático de Eterna Inocencia, pero que se transformó medio en clásico recién con el paso del tiempo. Al principio había sido bastante resistido por la gente que escuchaba Eterna, y hoy es un disco con el que, el año pasado salimos a celebrar 20 años de su edición. Me parece que está pasando lo mismo con nuestro último disco”.

Estoy viendo muchas bandas nuevas que están muy, muy conectadas con esta idea de inconformismo, que siempre tuvo el hardcore y el punk».



Más allá del disco, Eterna Inocencia siguió sacado música. Lo más reciente es “Contra todos”, un cover de la banda brasileña Dead Fish, que este año, en julio, los había invitado a tocar en San Pablo. Y como una especie de devolución de gentileza, los brasileños hicieron una de Eterna Inocencia: “Encuentro mi descanso aquí, en este estuario”. El cover de los Dead Fish, traducido al castellano por la propia banda, se pubñlicó hace dos meses y es lo último que se consigue de los Eterna Inocencia en plataformas. Por su parte, los Dead Fish pasaron al portugués el tema de los quilmeños.



“Lo están editando en estos días porque en dos semanas vienen con nosotros a festejar los treinta años de Eterna en el Complejo Art Media en Capital, vamos a tocar con ellos en La Plata y en Capital, así que por un lado tenés el tema de Contra Todos que es bastante reciente, y ahora también, si no me equivoco, en días nada más, este viernes no, el otro, va a salir una canción nueva, a modo de simple, que se llama así justamente, ‘Qué Dice Tu Canción’, y es un tema absolutamente nuevo, así que la banda continúa trabajando, y creo que está retomando un poquito la velocidad media y más característica del punk rock”.

