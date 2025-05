«Feita», el unipersonal que destierra preconceptos se presenta en Neuquén y Cipolletti

«Feita», fue el nombre que le pusieron al nacer y así fue definida por el afuera desde pequeña hasta el día en que decidió romper con los condicionamientos y estigmas sociales. Marina Castillo se subirá al escenario de Cipolletti y Neuquén con su unipersonal para lanzar al aire la pregunta: ¿Sólo puedo ser lo que me dijeron que era? Una obra disruptiva que incomodará al espectador, pero además, que lo obligará a pensar en un mundo moderno donde hay todavía mucho que cambiar.

«Feita», se presentará el próximo 10 de mayor en Neuquén y el 11 de mayo en Cipolletti. En el unipersonal se busca encontrar la respuesta a la pregunta más recurrente, esa que suele dispararse en algún momento de la existencia cuando el otro nos define. La actriz arranca sus monólogo con este planteo: «¿No hay nada más profundo, más inspirador y más bello para mí?».

Pues claro que sí el paso adelante siempre es posible. «Feita es el nombre que le pusieron el día que nació, su papá la llama así e incluso su maestra de jardín. Ella trata durante durante todo el unipersonal, poniendose en la piel de otros personales, romper con ese mandato. Ahí va a ir buscando esa libertad personal que necesita», comentó Marina Castillo, la actriz que llegará desde Tigre, Provincia de Buenos Aires a subirse a los escenarios locales.

Esa búsqueda fue la excusa para que la actriz pueda indagar en otros personajes como Dios, un gurú espiritual, Hitler y hasta la misma reina del pop mundial, Madonna. A través de ellos irá encontrando el camino y cuestionando los estándares de una sociedad que deja a muchos inmersos en un círculo de incertidumbres.

«La salida de Feita tiene un final emotivo y esa salida parece tener una respuesta. El unipersonal habla de lo socialmente establecido, de los mandatos familiares, de poder encontrar en esa búsqueda lo que uno realmente quiere ser y encontrar nuestra propia identidad», agregó la artista,

La obra fue pensada siempre desde el humor pero con una mirada muy profunda y con la absoluta convicción de que esto tiene que ser contado. «Feita» es un planteo que no escapa a ninguna realidad en la actualidad. Donde se quiera poder a Feita allí se encontrará una historia de discriminación, de condicionantes, de mandatos sociales y más.

De dónde viene «Feita» la obra que se presenta en Neuquén y Cipollletti

«La obra se gestó en un momento donde decido dedicarme a lo que amo, a lo que es mi pasión. En ese momento tenía un trabajo en una oficina muy cómodo, muy bueno económicamente y si bien ya venía con mi trabajo de actriz porque ya había hecho novelas y cosas en la tele, decido en 2019 escribir Feita», recordó Marina.

Consultada sobre su anclaje de inspiración, la autora aseguró que «fue como romper además de manera metafórica con eso que nos cuesta también a los artistas cuando no venimos de familias de artistas, poder decir yo voy a ser actriz. De que sepas que voy a poder vivir de esto y que no te digas que con eso no alcanza. O cuando te dicen que no vas a poder. Por eso es tan importante este unipersonal porque fue un clic en mi vida personal».

En un párrafo final de su monólogo, el unipersonal menciona lo que se reflotó luego del éxito de la serie «El Eternauta»: una salida colectiva. «Esa salida tiene que ver con esto de poder incluir a todes, no solo a las feitas y feitos, sino poder abrazar a todas las diferencias. Eso hace que la gente durante el unipersonal se ría mucho pero también se emociona y siempre hay algo que le llegada al corazón», concluyó.

Dónde conseguir entradas para ver a Marina Castillo en Neuquén y Cipolletto

El viernes 10 de mayo se presenta en Academia Desafíos de calle Brentana 46 de la ciudad de Neuquén y el 11 de mayo a las 20, en el teatro La Caja Mágica, Mariano Moreno 354 de Cipolletti para desterrar preconceptos. Las 100 primeras entradas anticipadas tienen un valor de $17.000. Reservas y consultas: 2996911723.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 20.000 pesos y en puerta tienen un costo de 23.000 pesos. Las podes conseguir en Casa Revuelta de Ernesto Sábato 1.209, en La Gintó de Jujuy 356, de Neuquén Capital.

Si no podés contactarte con La Revuelta: @larevueltacolectivafeminista para conseguir tu pase al escenario.