Causa Ángel López: un nuevo informe dio más detalles sobre cómo murió el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia

El último informe forense reveló que Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, tuvo una infección respiratoria aguda.

Según indicó Infobae, la imputación contra Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro del nene podría cambiar a abandono de persona seguido de muerte.

Nuevas pruebas en el caso Ángel López

En un primer momento se atribuyó la muerte del niño a las lesiones internas que se hallaron en el cráneo del niño. Pero la causa sumó un nuevo elemento con estudio histopatológico que había solicitado la médica forense Eliana Bévolo.

El informe complementario marcó que el nene atravesó entre seis y doce horas de falta de oxígeno antes de morir, lo que generó daño en órganos vitales, según cita el medio de Buenos Aires.

También señaló en la causa que la hipótesis sobre el origen de la infección apuntan a presuntos episodios de maltrato. Otra prueba que se espera son los resultados de la pericia a los celulares de los dos involucrados, ambos con prisión domiciliaria por seis meses.

Qué dijo el abogado sobre los nuevos estudios

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, enfatizó que los resultados que se conocieron de los nuevos estudios no altera la responsabilidad penal de los imputados. “Para mí nada cambió, hay un niño fallecido y los responsables son los inculpados”, sostuvo en diálogo con Crónica.

Según el último examen histopatológico, , tenía neumonía cuando falleció. “Desde nuestro punto de vista, el histopatológico no modificó la plataforma fáctica, la acusación es la misma. La enfermedad respiratoria preexistente que padecía el menor no constituyó la causa de muerte, sino una condición de especial vulnerabilidad que agravaba aún más el deber de cuidado que pesaba sobre los imputados», dijo el abogado Roberto Castillo, representante del padre del nño, Luis López y su pareja Lorena.

El letrado sostuvo que el informe histopatológico fue “distorsionado”. Además, consideró que «las manifestaciones respiratorias detectadas posteriormente deben interpretarse como complicaciones secundarias del paro cardiorrespiratorio, del coma profundo y del cuadro terminal postraumático, y no como una causa autónoma capaz de explicar por sí sola el fallecimiento del niño».