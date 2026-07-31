Así es «Barreda», la película de Prime Video protagonizada por Luis Machín sobre el crimen que conmocionó a la Argentina

Luis Machín se pone en la piel de Ricardo Barreda en la nueva ficción inspirada en uno de los casos policiales más impactantes de la historia argentina. El actor interpreta al odontólogo platense condenado a prisión perpetua por asesinar a su esposa, Gladys McDonald —encarnada por Carla Peterson—, a su suegra, Elena Arreche —interpretada por Mercedes Morán—, y a sus dos hijas.

Cuándo se estrena «Barreda» en Prime Video

La producción, titulada «Barreda», es un drama de ficción basado en el crimen por el que el odontólogo fue condenado a prisión perpetua. La película se estrenará el próximo 28 de agosto, en exclusiva por Prime Video.

La historia propone una nueva mirada sobre uno de los hechos policiales que más conmocionaron al país. En lugar de centrarse en el asesino, la ficción reconstruye el caso desde la perspectiva de las víctimas y explora el impacto social y mediático que provocó el crimen.

Quiénes integran el elenco de «Barreda»

La película está dirigida por Daniela Goggi y es una coproducción de About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios.

Además de Luis Machín, el elenco reúne a Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, entre otros.

Qué muestra el primer tráiler de «Barreda»

Según adelantó Prime Video al presentar el primer tráiler oficial, la película retrata cómo Ricardo Barreda intentó instalarse públicamente como una víctima después de cometer los asesinatos, una estrategia que generó una enorme repercusión mediática y convirtió el caso en uno de los episodios criminales más recordados de la Argentina.

«Barreda» estará disponible desde el 28 de agosto en Prime Video para los usuarios de más de 240 países y territorios.