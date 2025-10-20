Gioconda Belli, la escritora nicaragüense, ganó el premio Internacional Carlos Fuentes

La escritora nicaragüense Gioconda Belli, reconocida por su narrativa comprometida y su poesía de fuerte carga social y feminista, fue galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025. El premio, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Cultura de México, reconoce «su capacidad de renovación y diálogo» consolidándola como una de las voces más influyentes de la literatura latinoamericana contemporánea.

Según Noticias Argentinas, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM reveló en X que, por unanimidad el jurado, se entregará el premio dotado de 125.000 dólares a la autora de El país bajo mi piel «por su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura a través de su narrativa”.

En un mensaje en su cuenta de X, la poeta se declaró «feliz y honrada» de recibir el premio, por ser Carlos Fuentes «un escritor que significó para mí el deslumbre de las palabras».

El galardón, que porta el nombre del prestigioso escritor mexicano (1928-2012), es uno de los más relevantes de la literatura española y se otorga anualmente por parte de la Secretaría de Cultura de México y la UNAM a escritores que enriquezcan el patrimonio literario de la lengua con su obra.

Carlos Fuentes admiró su lucha por la justicia

Con 76 años, y tras ser una de las narradoras de mayor trascendencia literaria en América Latina, Belli coincidió en persona con Fuentes, creador de clásicos nacionales como La región más transparente, pues el autor reconoció en vida la lucha nicaragüense por la soberanía, la justicia y la paz.

Esta edición convierte a Belli en la décima persona en ganar el galardón fundado tras la muerte del escritor mexicano en 2012. Anteriormente el reconocimiento fue otorgado a Luis García Montero (2024), Elena Poniatowska (2023) y Margo Glantz (2022). El primero en recibirlo fue el peruano Mario Vargas Llosa.

Con su primera novela, La mujer habitada, en 1988, la nicaragüense provocó admiración y ardua crítica en Europa y América Latina. Su carácter revolucionario también la ha llevado a escribir poesía incendiaria y cargada de las primeras olas del feminismo del siglo pasado.

Belli, hoy una voz crítica del gobierno nicaragüense que encabeza Daniel Ortega, reside actualmente en España tras ser obligada al exilio en 2021. El gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo también la despojó de su casa, sus cuentas bancarias y su nacionalidad nicaragüense.

Es una de las autoras latinoamericanas más leídas en América y en el viejo continente, especialmente en España, vendiendo millones de ejemplares y habiendo sido galardonada con decenas de premios por su vocación literaria, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2023.