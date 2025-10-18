Cinco propuestas de libros: de lo nuevo de Padura a historias de amor y de supervivencia

Morir en la arena

Leonardo Padura

La vida de Rodolfo siempre ha estado marcada por el trauma de la guerra de Angola, pero sobre todo por el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni, apodado Caballo Loco. Ahora, recién jubilado, Rodolfo se encuentra con que recobra la intimidad inesperada de su cuñada Nora, viejo amor de juventud, pero también con una noticia inquietante: van a excarcelar a su hermano parricida, aquejado de una enfermedad incurable, y no tiene otro destino que la casa familiar. En esa tensa espera, y durante poco más de una semana, se reavivarán viejos rencores, secretos familiares que creían enterrados, y en especial los detalles del sangriento asesinato que cambió la vida de todos en la familia. Solo la llegada de la hija de Rodolfo, y la intervención de un joven triunfador en una Habana desahuciada, darán el último y desesperado apoyo a Rodolfo. Un relato dramático, una novela magistral, que cuenta cincuenta años de historia de un país.



Leonardo Padura (La Habana, 1955), autor del clásico «El hombre que amaba a los perros», Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, ha logrado el reconocimiento internacional con sus novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente, La transparencia del tiempo y Personas decentes, traducidas a numerosos idiomas y merecedoras de premios como el Café Gijón, el Dashiell Hammett, el Premio de las Islas 2000, el Brigada 21, el Premio de Novela Histórica Barcino y el Premio Pepe Carvalho de 2023.

Querido librero

José Luis Romero

Cuando Aline, una joven actriz de teatro, escribe a una librería de segunda mano en busca de obras de teatro de Lorca que quiere adaptar en París, no espera conocer a Alberto, un librero con el que iniciará un intercambio epistolar donde los sentimientos, y la literatura, serán el punto de partida de una historia de amor que intentará a resistir al paso del tiempo. Décadas después, Helena, hija de Alberto y madre reciente, encuentra aquellas cartas escondidas en el dormitorio de su padre, justo después de su desaparición, y descubre su mayor secreto.



José Luis Romero es maestro y dirige un pequeño colegio en un pueblo gallego, donde puede llevar a cabo un trabajo pedagógico cercano con cada uno de sus alumnos. Es un gran amante de la literatura y, desde hace unos años, recomienda libros a través de su perfil de Instagram @IcaroBooks y en el programa de RNE Libros de Arena.

Cazaviejas

Ariel Magnus

Consuelo, Concepción, Aurora, Iris y otros nombres femeninos de otra época titulan cada capítulo de esta novela en la que su protagonista narra sus enredos amorosos con mujeres longevas, por quienes descubre una atracción irrefrenable.



El personaje de Cazaviejas atraviesa un continuum de peripecias y desventuras amorosas que lo enfrentan a una sociedad que no lo entiende, lo prejuzga y acusa sus gustos e inclinaciones de «anormales», aún donde no hay norma escrita, ni causa daño a nadie.

A través de una deliciosa novela de enredos –que es también una declaración sobre el derecho a gozar de la vida y a luchar contra las prohibiciones absurdas–, Ariel Magnus realiza una crítica mordaz a una sociedad que entroniza a la juventud como bien supremo. Un elogio del placer prohibido, y una denuncia al placer de prohibir.(Interzona)

Vamos a comprar un poeta

Alfonso Cruz

Un fenómeno editorial en lengua portuguesa, una divertida novela que nos recuerda la importancia de la creatividad, la belleza y la poesía en nuestras vidas.

En una sociedad imaginaria, muy parecida a la nuestra, el materialismo rige todos los aspectos de la vida. Las personas tienen números en lugar de nombres, los afectos se contabilizan por gramos y los artistas se han convertido en mascotas.



La familia protagonista de esta historia ha elegido comprar un poeta porque, a diferencia de los pintores o los escultores, no cuesta mucho ni ensucia demasiado. Pero tras su llegada nada volverá a ser igual.

Afonso Cruz, uno de los autores más sobresalientes de la literatura portuguesa actual, nos regala una novela tan divertida como sutil, una crítica al consumismo, el utilitarismo y la obsesión por la eficiencia.

El chico que sobrevivió a Auschwitz

Adriana Lerman

Levi Lerman era un niño alegre y travieso del pueblo de Ostrowiec. Tenía tan solo 14 años cuando su vida dio un vuelco inimaginable con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, momento en que las fuerzas nazis invadieron Polonia y ocuparon su ciudad natal. Durante un doloroso período de seis años, Levi tuvo que enfrentar una dura vida en el gueto de Ostrowiec, pérdidas devastadoras, trabajos forzados agotadores e incontables traslados a campos de concentración, incluido el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. En medio de ese tormento, solo una llama ardía en su interior: su inquebrantable voluntad de vivir y proteger a su padre, lo que le permitió, contra todo pronóstico, sobrevivir.



Adriana Lerman, una farmacéutica y profesora de hebreo (morá) devenida en escritora, es la sobrina nieta de Levi.

Infantil: La luna de las sirenas

Un cuento de hadas con aroma de clásico en el que destaca, de forma especial, la calidad de las ilustraciones, brumosas creaciones pictóricas de la propia autora diseñadas a partir de técnicas mixtas.

Una niña, María, mantiene una profunda amistad con Marta, una sirena que vive en las aguas que bañan el pueblo pesquero en el que se ambienta la historia, Portdoguer. Con motivo de la fiesta de la Luna de las Sirenas, una vez cada cierto tiempo todas las criaturas marinas pueden nadar por el aire para explorar el mundo de los humanos. Esto supone un momento muy emocionante, porque ambas podrán compartir aventuras y juegos en tierra firme (desde beber chocolate a visitar el mercado o columpiarse en el árbol de la casa de la pequeña) Pero un pequeño accidente con una rama pone todo en peligro, si Marta no consigue regresar al océano antes de que desaparezca el reflejo de la Luna en el agua, sus escamas se secarán y desaparecerá la magia que permite este milagro.