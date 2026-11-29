"Al ponerle el punto final a Piensa en Retamas, me sentí contenta y sentí también que era algo que yo me debía a mí misma", dice Graciela Cros.

Misión cumplida! ¿Lo habrá sentido así Graciela Cros cuando, en la mañana del 14 de agosto de 2025, se dijo, se repitió, se ordenó y escribió: “Piensa, piensa en retamas”? Y punto. Pero punto final.

Ese día, Graciela Cros, bonaerense de Casares, pero radicada en Bariloche desde 1971, destacada poeta y narradora, creadora de una prolífica obra literaria y por eso muchas veces premiada y traducida, finalizó su más original, ambicioso y extravagante aventura literaria: tres diarios escritos durante tres meses, entre el 12 de mayo y el 14 de agosto, de los años 2023, 2024 y 2025.

El trébol africano, escrito en 2023 y publicado por La Ballesta Magnífica en 2024; Un amor imposible, escrito en 2023 y publicado por Ediciones Las Guachas en 2024; al igual que Piensa en retamas, escrito el año pasado y editado recientemente, dieron forma a una trilogía de diarios en los que, durante tres meses al año, Graciela Cros puso a prueba su capacidad de escribir algo, lo que sea, cada día, entre el 12 de mayo y el 14 de agosto.

Tan original aventura funciona como un mapeo literario que recorre las inquietudes, preferencias y lecturas de Cros, pero también como un registro autobiográfico. Se permitió sin darse cuenta del todo, o sin que nos diéramos cuenta nosotros y quizás ella sí, escribir su propia biografía de un modo singular.

El origen del proyecto se remonta al año 2000, cuando Graciela Cros leyó La edad de la franqueza, de Phillys Dorothy James, P.D. James. “Ella toma una frase de Samuel Johnson, contemporáneo de Shakespeare, que dice que los 77 son la edad de la franqueza. Y ella lo que hizo fue escribir un diario desde su cumpleaños número 77 hasta el día en que cumplió los 78. Escribió durante todo ese año, todos los días. Yo no lo tuve claro como proyecto al principio, pero, a medida que fue pasando el tiempo, esto sí se fue enraizando en mí como proyecto. Es demasiado ambicioso, pero ¿por qué no? Cuando mi propia línea del tiempo me hizo llegar a mí a los 77 años dije, ‘bueno, mujer, este es el momento de hacerte cargo’”.

El desafío de escribir así

“Yo lo viví como un desafío”, revela la autora, sobre el proyecto de escribir los diarios del modo en que lo hizo. “Me propuse a mí misma, en lugar de ir al gimnasio y hacer 50 sentadillas, mejor voy a escribir tres diarios (risas), uno seguido del otro durante este tiempo. En el tercero de ellos cito al gran maestro de escritores Stephen King que dice que una obra no debería llevarte más de tres meses de escritura, ¿no? Y yo esto lo descubrí cuando estaba terminando la trilogía, de manera que me pasó eso que ocurre muy frecuentemente cuando uno escribe, que después de haber hecho tu faena encontrás a otros autores que vienen a apoyarte, a ratificar lo que hiciste”.

P: Y todo ese tiempo, porque fueron 20 años más o menos, ¿tuviste en mente aquello de la edad de la franqueza y de escribir los diarios?

R: No, lo tuve como en un archivo muy bien guardadito, pero que no aparecía. Al llegar a los 77, ¡eureka! me acordé. Dije, estoy entrando en la edad de la franqueza, hay que hacer algo con esto, ¿y qué puedo hacer yo que sienta creativo y gratificante? Escribir. Entonces arranqué con El trébol africano.

Así que lo de los 77 años como edad de la franqueza brotó así, floreció cuando yo llegué a mi 77. Entonces dije, pucha, esto es súper interesante, escribir un diario por año, ¿podré? Y vamos a echarle ganas, como se dice en Centroamérica. Y aquí estamos con los tres diarios. Yo los cito al amado Indio Solari cuando dice “yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí”. Y esta de escribir los tres diarios, no sé si me la prometí, pero la cumplí.

En estos tres diarios, de algún modo creo que estoy trabajando contra la velocidad y la fugacidad de este tiempo histórico que vivimos. Me parece que es un trabajo de pico y pala contra la fugacidad». Graciela Cros

P: ¿Qué desafíos literarios sentís que atravesaste con esta obra de tres libros tan particulares?

R: Entrar a un territorio desconocido porque poner la fecha del día siguiente y dejarlo en blanco y volver a la mañana del día siguiente y escribir sin saber a dónde vas, pero escribir al fin, era algo inusual, inédito para mí. No tenía nada que ver con la metodología, entre comillas, que había utilizado antes para escribir poesía, donde, bueno, vas caminando y te asalta una imagen o te asalta un verso o un título.

Fue eso, entrar a una geografía completamente desconocida, aventurarme y ver qué pasaba. Y lo que ocurrió fue que, a medida que transcurrían los días y yo iba fechando el día siguiente, me iba entusiasmando más y más porque me parecía que compartir esta experiencia de la escritura diaria, creo que, siempre tengo presente que el primer lector que tenemos es uno mismo, ¿no? Y entonces a esta lectora, primera de los diarios, la entusiasmaba muchísimo lo que iba sucediendo. Sobre todo ese interrogante, ese signo de pregunta respecto a ¿qué voy a escribir mañana? No lo sé, mañana lo sabré.

P: Ya terminada esta experiencia, ya están los tres libros, los tres diarios, ¿qué tipo de obra literaria sentís que quedó finalmente?

R: De alguna manera yo diría que yo estoy satisfecha. Más allá de lo que dicen los diarios, estoy satisfecha porque estoy como pasando la posta. Eso es lo que yo siento. Estamos en una carrera de postas. Pienso en La soledad del corredor del fondo, aquella novela extraordinaria de Alan Sillitoe, porque en definitiva creo que es la tarea del escritor. Y esta soledad del corredor del fondo no es tanta cuando es una carrera de postas.

Escribí muchísima poesía a lo largo de esta larga vida, escribí una novela, escribí cuentos y al cabo de este largo camino que has recorrido muchacha, me doy el regalo, la alegría, la felicidad de compartir estas reflexiones, estas sensaciones, impresiones, ideas, lecturas, sobre todo que me han ayudado a vivir. Se trata de compartir eso, compartir la experiencia de una vida de escritora que espero continúe desde luego.

Graciela Cros y Tamara Padrón Abreu, de Ediciones Las Guachas.

P: Para los lectores termina funcionando como una obra autobiográfica porque descubren a la autora que leyeron durante tantas obras, es importante saber quién fuiste mientras hacías la obra que tus lectores recibían. Creo que te tomaste ese trabajo, no sé si consciente o inconscientemente, de también dejar registro de eso, de quién fuiste y quién sos.

R: Como un fresco de experiencia vital, me parece. Y también creo que es un intento o una maniobra contra la fugacidad porque estamos viviendo un tiempo en que todo es fugaz, aparece y desaparece al instante. Y como dice ese título de Cristina Peri Rossi: detente, instante, eres tan bello.

En estos tres diarios, de algún modo, creo que estoy trabajando contra la velocidad y la fugacidad de este tiempo histórico que vivimos. Y retener en este trimestre de frío de cada diario porque lo que tomo es un trimestre del frío. Me parece que es un trabajo de pico y pala contra la fugacidad. Vamos a dejar plantado algo aquí. Esta palabra. La palabra que a algunos conmueve, a algunos llega.

P: Y llegó el día en que escribiste y le pusiste el punto final a la última entrada.

R: Mirá, fue emocionante. Fue una tremenda emoción. Me imagino que debe ser la que siente quien escale el Aconcagua, llega a la cumbre y planta bandera. Más modestamente, frente a la compu, sí, sentí la satisfacción de haber llegado a finalizar el proyecto. Cosa que, por supuesto, no sabía cuando empecé con El trébol africano, ni cuando continué con Un Amor Imposible.

Al ponerle el punto final a Piensa en Retamas, me sentí contenta y sentí también que era algo que yo me debía a mí misma. Un reconocimiento personal. De mí hacia mí. Como diciendo, bueno, voy a abrir este espacio para decir lo que pienso de esto y del otro. Y ese espacio en el que voy a poner mis palabras se va a convertir en un libro, en dos y en tres, en una trilogía.

La tapa y contratapa: Maquinchao pintado por Wes Andreson

Cuenta Graciela Cros: «En el 2019, hicimos una gira por la línea sur tres poetas, Liliana Campazo, Karina, Rita Medina. Y nos propusimos detenernos en cada estación del ferrocarril. Y esta tapa sale de una foto de la estación de Maquinchao, a la que yo quise ponerle una oveja negra en primer plano porque así me veo a mí misma dentro del diario como una oveja negra. Y bueno, ¿y qué colores ponerle? Yo quería los colores de la paleta de Wes Anderson, el cineasta; entonces trabajamos mucho sobre esos colores tan característicos de los filmes de Wes Anderson».