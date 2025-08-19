“Homo Argentum”tan argenta como polémica

Hace tiempo que una película argentina no generaba tantas críticas y controversias como la estrenada el pasado 14 de agosto, “Homo Argentum”. El film de Mariano Cohn y Gastón Duprat destapó una nueva grieta o agrandó la existente. Esta vez fue desde el ámbito de la cultura nacional. Y luego de declaraciones de un lado y del otro se transparentó que la cuestión central giraba en torno a apoyo el estatal para el cine, ¿si? o ¿no?

“Homo Argentum” son 16 microrelatos que conforman un todo y que intentan reflejar al “argentino puro”. Aparece el vecino de cualquier barrio del conurbano que asegura que si los delincuentes entran en su casa con intenciones de robo, la solución es dispararles en la cabeza. Luego un millonario que debe enfrentar a sus hijos por el legado que les dejará luego de su muerte. El argentino que busca sus orígenes (y por qué no un rédito) en un país europeo. Un director de cine poco empático y discriminador. Y se podría seguir con los ejemplos.

Al paso, y antes de iniciar el recorrido de las críticas y contracríticas, hay que resaltar dos aspectos, uno no menos importante que el otro. Por un lado, no es la primera producción de Cohn y Duprat que toma como nudo central de las historias al ser argento. Una fue la película “El ciudadano ilustre” y la otra, la serie “El encargado” que está a punto de estrenar una nueva temporada. Ninguna de las dos fue tan cuestionada como “Homo Argentum”.

Por otra parte, es necesario remarcar que esta película logró un récord de espectadores, más de 400.000 en tan solo cuatro días, convirtiéndose en la más vista de Argentina. Y aún así le llovieron los cuestionamientos.

Algunos, varios, sostienen que las críticas responden más a una cuestión ideológica que a la calidad y la eficiencia de la película y de la historia que cuenta.

Guillermo Francella en “Homo Argentum”.

De hecho sus directores explicaron en varias oportunidades que el objetivo fue “llevar de vuelta al gran público a los cines” y que se financió enteramente con capitales privados”. Con esto dejaron entrever que son pocas las películas argentinas que llevan gente a los cines y que “ese es el modelo de producción deseable”.

Trascartón fue el mismo protagonista del film, Guillermo Francella, el que salió a cuestionar ante medios de prensa que algunas producciones de cine nacional “son muy premiadas pese a que le dan la espalda al público, que no representan a nadie y que son vistas por cuatro personas y la familia del director”. Inmediatamente salieron artistas, actores y políticos para ubicarse del lado Francella de la vida o del lado opuesto.

Los ánimos ya estaban crispados, pero faltaba algo más. Un posteo en la red social X del presidente Javier Milei, terminó de encender la mecha.

“Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son. Casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”. Y en un redoble de la apuesta, agregó: “No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura”.

El primero en atajar la pelota fue el actor Pablo Echarri, quien acusó a Francella de desconocer la importancia del apoyo estatal al cine y señaló que gran parte de la carrera del protagonista de “Homo Argentum”, se construyó gracias a esa estructura.

Más allá de las opiniones de unos y otros, lo que queda en claro es que el film de Cohn y Duprat despertó defensores y detractores del financiamiento estatal al cine y a las artes y del mantenimiento del INCAA, del INT y del Proteatro.