«La cena de los tontos» llega a Regina, Cipolletti y Neuquén: Martín Bossi cuenta las claves del éxito de una comedia imbatible

Un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que considera un ¿tonto? para, por supuesto, burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, el ¿tonto? de turno, un hombre ingenuo, pero encantador, que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos.

Escrita hace más de treinta años por el director y dramaturgo francés Francis Veber, “La cena de los tontos” es un éxito sin precedentes en el mundo, que, en 2000, Adrián Suar y Guillermo Francella adaptaron y protagonizaron en Argentina.

Convertidos en productores de la obra, Suar y Francella encontraron sus respectivos reemplazos en Mike Amigorena y Martín Bossi. Luego, Gustavo Bermúdez reemplazó a Amigorena. Completan en el elenco Laurita Fernpandez, Esteban Prol y Guillermo Arengo.

Laurita Fernández y Martín Bossi, en «La cena de los tontos».

Dirigida por Marcos Carnevale, «La cena de los tontos», de gira por el país llega al Alto Valle para ofrecer una minigira de siete funciones: este miércoles, a las 21, en el Teatro Círculo Italiano, de Regina; mañana jueves, a las 20, y el viernes a las 20 y 22.30, en el Complejo Cultural Cipolletti; y el sábado a las 20 y 22.30, y domingo a las 19, en el Cine Teatro Español de Neuquén. Las entradas para todas las funciones están disponibles por sistema a través de entradauno.com y en las boleterías de las salas.

«Mal actuada ya es un éxito así que imaginate lo que es esta obra», dice entre risas Martín Bossi, al comenzar la entrevista con Diario RÍO NEGRO, «Es una comedia que funciona sobre todo porque está muy bien escrita. Un tipo millonario que es Gustavo Bermúdez hace unos concursos con sus amigos a ver quién trae al más boludo a cenar, y el boludo del año soy yo… un papel para el que no tuve que hacer un casting».

Más allá de las risas (o no), Bossi cuenta que la propuesta le llego de parte de Suar y Francella, en un bar de la ciudad de Buenos Aires, en 2024. «Me preguntaron si me animaba a hacerla. ‘La hicimos nosotros hace 20 años, ¿te animás?’ Y digo, ¿qué papel me toca? Y el de boludo, me dicen, con esa cara (risas). Guillermo hacía el Boludo en el 2008, así que bueno, tuve el honor de hacer el papel que hacía Guillermo».

Ahora sí, algo más serio, el actor revela que la obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el tonto. «Yo soy el inocente, porque, en realidad, la metáfora del espectáculo es la inocencia en la verdad en medio de la mentira y el poder».

Es una comedia que funciona sobre todo porque está muy bien escrita. Un tipo millonario que es Gustavo Bermúdez hace unos concursos con sus amigos a ver quién trae al más boludo a cenar, y el boludo del año soy yo… un papel para el que no tuve que hacer un casting». Martín Bossi

¿Quién es quién en la obra? Gustavo Bermúdez es Barrante, el hombre que se burla del boludo, Bossi es el tonto de turno, el boludo. Laurita Fernández se desdobla en dos personajes, de amante y de esposa; Guillermo Arengo, que es el inspector de ARCA, y Esteban Prol, que hace un amigo del personaje de Bermúdez. «Funciona desde el primer momento», anticipa el humorista. «Ya que un tipo que se quiere reír de un boludo y y el boludo entra a su casa y le arruina la vid es como muy, muy potente. La verdad que hace reír mucho a la gente, pero también te hace pensar sobre muchas cuestiones de la vida, de cómo desde un lugar equivocado miramos a las personas. Es una comedia muy clásica donde hay una complicidad con la gente que funciona de inmediato».

P: Viniendo de otro tipo de espectáculos, más estandaperos, unipersonales ¿cómo te llevás con este tipo de obra, con un elenco, con un rol? ¿Cómo te sentiste en esta pieza?

R: Fue un cambio. Yo me quería sentir incómodo un poquito. Quería salir de la zona de confort y compartir con un elenco, respetar un texto. Que no le caiga todo sobre mí. Fue como una experiencia, para mí, inolvidable.

La verdad que terminé amando este proyecto y mostrar también que hay otra posibilidad a la hora de expresarme, que puedo hacerlo también. Así como hice comedia musical, así como hice shows propios, también puedo hacer comedia clásica. Son puertas que se abren para el futuro.

Laurita Fernández y Martín Bossi, en «La cena de los tontos».

P: Más allá de que la obra funciona para el público, vos como actor, ¿sentís que funcionaste?

R: Funcioné muy bien. La verdad que sí. Fue muy divertido, muy hermoso. Obviamente, extraño los unipersonales. Yo básicamente soy un showman. Pero fue una linda forma de frenar toda la locura y ganarme la vida haciendo otra cosa también. Más relajado, más tranquilo, dirigido por Marcos Carnevale, que nos une en un montón de proyectos. Hace dos meses estrenamos una serie en Disney Plus que se llama Amores Inesperados, con mucho éxito. Me dirigió en «Viudas, me dirigió en esta obra. Así que fue una linda vacación paga «La cena de los tontos» (risas).

P: Y ese proyecto que te referís, que está en plataforma, ¿cómo es, cómo surge esa posibilidad?

R: Son seis historias de amor, que no es amor romántico, no necesariamente amor romántico, amor de todo tipo, historias que empiezan y terminan, y donde yo interpreto diferentes tipos de personajes con diferentes elencos: Eleonora Wexler, Julieta Cardinali, Bettiana Blum, Jorgelina Aruzzi, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Carina Hernández, otro con Nula Rosenthal, Cacho Santoro. Hay comedia dramática, thriller, comedia oscura, hay de todo.

Me tuve que desdoblar en seis personajes y seis diferentes formas de encarar la comedia. Así que para mí fue muy importante, y aparte hace un mes y medio que es de las más vistas en Disney en Latinoamérica. Una locura. Un gran regalo.

«Yo soy el inocente, porque, en realidad, la metáfora del espectáculo es la inocencia en la verdad en medio de la mentira y el poder». Martín Bossi.

P: ¿Fue una idea tuya?

R: No, no. Mis amigos, Jope, Chato Prada, se la ofrecieron a Disney porque, bueno, no me llegaba una oportunidad en lo audiovisual y la fuimos a buscar nosotros. Se la presentamos a Disney y estuvo cajoneada, cuatro años sin salir. Estaba hecha y en realidad, no la lanzaban.

Las plataformas tienen sus tiempos hasta que vino Daniel Burban, que asumió en Disney, gracias a Dios, y viró y dijo, esto tiene que salir del aire. Y la sacaron y fue un éxito.

P: Imagino que todo lo disfrutás en tu trabajo actoral, pero ¿dónde sentís mayor gusto o placer cuando te llega una propuesta?

R: Yo disfruto mucho el teatro. Lo que es analógico, viste. Yo prefiero volver a las bases, cuando éramos muy felices. Esta cuestión hoy de todo se filma, todo se graba, donde nadie puede ser receptor, son todos emisores.

Vas a un partido y te filmás a vos mirando el partido. Vas a un recital y te filmás a vos cantando. Es como medio terrible.

Yo prefiero lo analógico, mirarnos a los ojos. Y curiosamente, más allá de toda esta tecnología, cuando el teatro sucede, funciona. La gente misma que se filma en otro espectáculo es la que suele ir al teatro y no lo hace y lo disfruta. Quizás no se dé cuenta. Quizás no se dé cuenta, pero no se filmó y lo disfrutó igual (risas).

«La cena de los tontos», de gira por el país llega al Alto Valle para ofrecer una minigira de siete funciones: este miércoles, a las 21, en el Teatro Círculo Italiano, de Regina; este jueves, a las 20, y el viernes a las 20 y 22.30, en el Complejo Cultural Cipolletti; y el sábado a las 20 y 22.30, y domingo a las 19, en el Cine Teatro Español de Neuquén. Las entradas para todas las funciones están disponibles por sistema a través de entradauno.com y en las boleterías de las salas.