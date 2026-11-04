Moria Casán fulminó a Andy Kusnetzoff tras el escándalo de Maratea y la China Ansa en PH: “Kuka resentido”

Moria Casán volvió a quedar en el centro de la polémica después de lanzar durísimas críticas contra Andy Kusnetzoff, en medio de las repercusiones por el enfrentamiento entre Santiago Maratea y Josefina “la China” Ansa en PH: Podemos Hablar. La actriz no solo cuestionó la actitud del conductor durante el incómodo episodio televisivo, sino que también recordó una situación personal que, según contó, nunca le cayó bien.

En diálogo con Sálvese quien pueda (América TV), la One analizó el comportamiento de Kusnetzoff y sorprendió con una definición contundente: “Me parece que tuvo una actitud ahí de kuka resentido”, expresó, según reprodujeron PrimiciasYa y TN.

Qué dijo Moria Casán sobre Andy Kusnetzoff

Al referirse al escándalo que se produjo en el programa de Telefe, Moria consideró que Andy había mostrado una actitud confrontativa en sus últimas apariciones televisivas.

“Lo que sentí es que Andy en la última época está como… Ahora estará calmado, pero estaba como agresivo en sus respuestas”, sostuvo.

Sin embargo, sus cuestionamientos no terminaron allí. La conductora aprovechó para recordar un episodio que, según relató, ocurrió cuando se hablaba de la posibilidad de realizar una serie sobre su vida.

“Una vez escuché algo así como que le preguntaron por mi serie”, comenzó contando, antes de atribuirle al periodista una pregunta que la incomodó: “¿Qué nos puede dar de interesante Moria?”.

La actriz explicó que el comentario le resultó especialmente desagradable porque Kusnetzoff la había convocado en numerosas oportunidades a sus programas.

“¿Para qué me invitaste dos millones de años y me pagaste la plata que me pagabas y me decías ‘Moria, te necesito’?”, cuestionó.

Y agregó, fiel a su estilo: “Cada vez que iba te hacías el show conmigo, papito”.

Qué pasó entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH

Las declaraciones de Moria se produjeron después de uno de los momentos más tensos de PH: Podemos Hablar.

Todo comenzó cuando la China Ansa le preguntó a Santiago Maratea por las colectas solidarias que organiza y mencionó los cuestionamientos vinculados con una campaña destinada a un refugio de perros.

El influencer reaccionó con molestia y cuestionó la manera en la que la periodista había investigado el tema. La conversación fue subiendo de tono hasta que Maratea utilizó una comparación que involucró al marido de Ansa, lo que generó todavía más incomodidad en el estudio.

La periodista se mostró visiblemente angustiada y Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos para intentar recomponer el clima.

Más tarde, el conductor reconoció que no sabía si había estado a la altura de la situación y expresó su preocupación por cómo habían terminado los protagonistas del intercambio.

La fuerte crítica de Moria que reavivó la polémica

Lejos de limitarse a opinar sobre el cruce entre los invitados, Moria Casán puso el foco en el desempeño de Kusnetzoff y dejó en evidencia que también existía un malestar personal.

La actriz consideró poco amable el comentario que le atribuyó al periodista sobre su trayectoria y cuestionó la contradicción entre aquella supuesta frase y las reiteradas invitaciones que había recibido.

Con su definición de “kuka resentido”, la One sumó un nuevo capítulo a una controversia televisiva que comenzó con una pregunta sobre las colectas de Maratea y terminó involucrando a varias figuras del espectáculo argentino.